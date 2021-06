L'Oroscopo settimanale dal 14 al 20 giugno apre le porte ad una ventata di cambiamenti, specie per i segni Cancro e Pesci. Saranno delle giornate caratterizzate da un ampio movimento, soprattutto per chi cerca un'occupazione oppure deve sostenere dei pagamenti. Sconsigliati, invece, gli investimenti e gli acquisti ingenti. Venerdì, con il Primo Quarto lunare in Bilancia sarà la giornata migliore in assoluto. Equilibrio e armonia non mancheranno per la maggior parte dei segni dello zodiaco. Ad ogni modo, analizziamo amore, lavoro, studi, carriera, famiglia, salute e benessere e approfondiamo le previsioni astrologiche di questa promettente settimana.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Degli eventi inattesi si paleseranno in questa settimana in cui sarà anche possibile chiudere dei conti. Sono previste delle grosse spese di denaro, per cui cercate di controllarvi e di correre ai ripari pur di minimizzare i danni. In alcune giornate avrete una bella matassa da sbrogliare, ma grazie al vostro carisma e all'aiuto di una persona fidata, supererete ogni cosa. Sembrano esserci delle indecisioni in atto, qualcosa vi turba impedendovi di andare avanti. L'incoerenza di qualcuno potrebbe ferirvi o deludervi, tuttavia, cercate di non fare troppo affidamento sugli altri.

Toro - Siete un segno gentile e all'apparenza allegro, ma sotto sotto covate i vostri disagi e problemi.

I maschi over 40 di questo segno, che si ritrovano ad essere single, rimpiangeranno un amore finito per colpe proprie. Le donne di questo segno, invece, saranno le più carismatiche e inarrestabili, perciò otterranno grosse soddisfazioni: del resto la fortuna aiuta gli audaci! Fino a fine giugno, il denaro risulterà essere un punto dolente, perciò andateci cauti con le spese e stringete la cinghia.

Rivedete la vostra alimentazione, soprattutto se vi sentite confusi, stanchi e doloranti. I più giovani saranno chiamati a compiere un'azione importantissima.

Gemelli - Da tempo si è spento qualcosa in voi, ma entro la fine di questo mese chiarirete ogni problema e tornerete a brillare. Sarà una settimana decisiva, diciamo di grandi cambiamenti.

Le stelle parlano di arrivi e partenze, ma anche di entrare e uscite. All'interno della relazione di coppia si vivrà una sorta di rinascita sentimentale e il legame si rafforzerà ancora di più. Le situazioni spinose vissute nel passato, sono servite a impartirvi una grossa lezione: non dimenticatela. Qualcuno vi penserà con profondo affetto e nostalgia, siete un segno benvoluto. Occhio ai mal di testa, bevete più acqua e non dimenticate la protezione solare!

Cancro - Siete un segno caparbio, infatti, quando credete in qualcosa difficilmente gettate la spugna. Tuttavia, con il tempo qualcuno sembra essere cambiato. In settimana l'entusiasmo non vi mancherà e questo vi porterà a raggiungere e anche a prefissarvi dei nuovi traguardi.

Famiglia, lavoro, casa, tutta la vostra vita ruota attorno a queste tre fondamenta imprescindibili. Dopo mesi impegnativi, finalmente abbraccerete la serenità e potrete prendervela con comoda. Qualcuno o qualcosa vi strapperà una risata e a voi piace ridere. Abbracciate i cambiamenti che verranno e tenete a bada la nostalgia e la sofferenza che custodite gelosamente.

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana ruggente e piena di luce. Chi lavora in proprio avrà a che fare con la burocrazia e alcuni aspetti legali. Attenzione ai soldi, sono previste delle grosse spese di denaro! L'amore entrerà in una fase positiva, specie per chi si ama e sta per compiere il grande passo.

Sarà possibile rinsaldare un legame logorato dal tempo e tutto questo sarà possibile grazie alle vacanze imminenti o ai nuovi progetti che verranno rilanciati. Non tutti, però, sembrano stare bene con il proprio partner. I single sono un po' stufi di fare conquiste sui social e vorrebbero vivere delle emozioni reali. Potreste anche fare colpo su una certa persona, finalmente verrete notati.

Vergine - Preparatevi a trascorrere un'importante settimana. Entro la fine del mese di giugno il vostro cielo si rischiarirà e vi sentirete più tranquilli. Siete reduci da una serie di eventi pesanti da digerire. In questi mesi vi è parso di correre una maratona interminabile e piena di ostacoli da superare.

In cuor vostro desiderate riposare, andare in vacanza in un qualche luogo esotico e cambiare le vostre conoscenze. Le stelle invitano a fare terra bruciata di quelle amicizie che non vi meritano affatto, inoltre, prendete le distanze dai familiari disfattisti: accumulare la spazzatura e il malessere altrui non fanno altro che 'congelare' ogni vostro miglioramento personale. Imprevisto familiare. Dolori ossei o forte mal di testa.

Bilancia - Una strepitosa occasione potrebbe capitare proprio sotto ai vostri piedi, perciò non dovrete esitare a raccoglierla. Il treno passa una volta sola, perciò dateci un taglio con quelle solite preoccupazioni che vi fate prima di prendere una decisione. L'amore di coppia potrà compiere un passo avanti, sono previsti enormi cambiamenti entro la fine dell'autunno prossimo.

Chi è disoccupato dovrà sfruttare la settimana per darsi un'occhiata in giro. Prendete in considerazione delle alternative, anche a part-time, perché in questo periodo necessitate di denaro e di tenervi impegnati con la mente. Coloro che hanno un lavoro o che sono dei liberi professionisti, saranno indaffarati con alcune scartoffie e pagamenti: portate pazienza.

Scorpione - Per chi ha dei figli, lavora e si occupa anche delle faccende di casa non è facile incastrare bene il tutto, perciò in tal caso dovreste cercare delle soluzioni più concilianti e pretendere meno da voi stessi. Ad ogni modo la settimana sarà generosa nei vostri confronti, perciò non dovrete preoccuparvi più di tanto. Incontri, opportunità e progetti risveglieranno in voi quel senso di rivalsa che un tempo vi contraddistingueva.

C'è da dire che gli ultimi due anni sono stati assolutamente difficili, ma ancora adesso è in corso la battaglia. Comunque sia, in settimana non vi perderete più d'animo e tirerete fuori tutto il vostro arsenale, al fine di uscire vincitori dalla guerra.

L'oroscopo della settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Attenzione a questa settimana che si presenta imprevedibile. Nonostante siate un segno inarrestabile, sembrate avere la testa tra le nuvole. Avrete dei conti da sistemare e delle situazioni da chiudere una volta per tutte. Vi state trascinando dietro una sorta di zavorra che vi sta rallentando il passo. Le stelle invitano a ribellarsi e a cambiare completamente l'andamento delle cose, specie se c'è qualcosa o qualcuno che vi ostacola.

Un cambio di rotta vi condurrà verso nuove mete tutte da esplorare: in questo periodo avete bisogno di novità e stimoli. Per i segni single o semi-impegnati, la passione non mancherà di certo.

Capricorno - Giugno è incominciato in maniera traballante. Vi aspettano giornate così così, ossia caratterizzate da una serie di alti e bassi. Problemi all'interno del lavoro. Qualcuno dovrà accelerare il passo per recuperare il terreno perso nei mesi scorsi, soprattutto se c'è all'orizzonte un esame o una prova da superare. Il supporto della famiglia non vi mancherà di certo, ma attenzione a ciò che direte. Non scaricate la vostra rabbia sugli altri o rischierete solamente di generare ulteriori malumori.

Per vedere un miglioramento dovete necessariamente cambiare qualcosa e agire. Movimenti finanziari previsti in questa settimana, sarete impegnati in banca/posta per sistemare una certa situazione. Dovreste imparare ad essere più ordinati e meticolosi.

Acquario - Settimana estremamente piacevole e movimentata. All'interno della vostra vita sopraggiungeranno delle novità, destinate a stravolgere ogni equilibrio. Avrete modo di programmare le vacanze oppure di partire. In famiglia, se ci sono stati litigi o allontanamenti, tutto tornerà ad essere unito e indistruttibile come una volta. Non si può volere tutto dalla vita, ma si può fare di tutto per ottenerlo. Cambiate prospettiva e noterete dei dettagli che vi sono sempre sfuggiti davanti agli occhi.

I single faranno nuove conoscenze, ma qualcuno rivedrà una certa persona appartenente al proprio passato. L'amore di coppia, invece, farà fuoco e fiamme e questo grazie ad un rinnovato romanticismo. Notizie!

Pesci - La vostra vita è stata abbastanza difficile, ma ci sono stati anche dei momenti bellissimi legati all'infanzia, all'adolescenza e agli eventi irripetibili che vi sono rimasti nel cuore. In settimana, sarete alle prese con una pioggia di novità. Saranno dei giorni di adattamento, cambiamento e rinascita. Dopo un lungo periodo di puro pessimismo, duro lavoro e incertezze esistenziali, finalmente uscirete dal vostro tunnel e rivedrete la luce. Gli astri vi supporteranno, ma per ottenere dei buoni riscontri occorrerà continuare a rimboccarsi le maniche: niente capita per puro caso. L'amore di coppia sarà movimentato.