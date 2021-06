L'Oroscopo dal 28 giugno al 4 luglio parla di rallentamenti e cambiamenti generali. Una nuova settimana è pronta ad arricchire la vita di molti segni zodiacali, ma queste giornate saranno importanti specialmente per i nati del Cancro e dei Pesci, che si ritroveranno a fare dei bilanci. Il Sole soggiornerà in Cancro portando sorprese e tante altre cose. Venere sarà in Leone e questo aspetto stravolgerà un po' l'intero scenario generale. Con giugno che esce di scena, tante faccende finiranno al centro dell'attenzione. Analizziamo amore, lavoro, studi, carriera, famiglia, salute, benessere e approfondiamo le previsioni astrologiche di questa interessante settimana.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Il futuro sta cominciando a delinearsi, ma in settimana sentirete l'esigenza di lasciare determinate situazioni in standby. Non dovrete sforzarvi in modo eccessivo, anzi, cercate di prendere le cose alla leggera. Un certo evento sarà al centro dell'attenzione, potreste anche ritrovarvi a dover prendere una decisione o a esprimere un parere importantissimo. Le stelle invitano a sfruttare la stagione calda per riposarsi e recuperare quelle energie che avete consumato nei mesi freddi. Cercate di non scoraggiarvi davanti a un imprevisto. Non tollerate il caldo, ma non usate il clima come scusa per non fare niente. Amore incandescente: voglia di conquiste o di qualcosa di nuovo.

Toro - Una bella faccenda sarà protagonista in questa settimana che si preannuncia al cardiopalma. Vi ritroverete in viaggio, in vacanza oppure alle prese con il solito tran tran, purtroppo non tutti possono permettersi di staccare la spina dal lavoro. Chi ha dei figli piccoli o dei genitori anziani si sente un po' intrappolato: cercate di organizzarvi meglio e chiedete aiuto.

Vi siete accollati troppe responsabilità, ma non potete continuare a reggere tutto il peso del mondo. Le stelle invitano a giocare d'anticipo: un pizzico di furbizia non guasta. L'amore per i giovani single risulterà bellissimo, ma attenzione alle delusioni estive.

Gemelli - Siete nel bel mezzo di una fase transitoria, dentro di voi sono in atto dei cambiamenti.

Entro la fine dell'estate sarete più tranquilli e soddisfatti. Le vostre esigenze sembrano variate, perciò cercate di adeguarvi. In settimana avrete delle situazioni familiari da affrontare, ma appena giugno uscirà di scena si ripianerà tutto, persino le questioni economiche. Sarete in cerca di chiarimenti sentimentali o lavorativi, non si può dire che siete soddisfatti perché dentro di voi sembra che vi manchi qualcosa. L'amore di coppia si farà più rovente. Attenzione alle scottature e ai colpi di calore.

Cancro - Il vostro oroscopo si presenta foriero di buone novelle. Sarà la settimana dei bilanci. Giugno è stato faticoso sotto tutti i punti di vista, ma luglio porterà con sé una ventata di novità graditissime.

Un progetto che dapprima sembrava condurre all'insuccesso finalmente cambierà rotta e porterà buoni frutti: perseverate. Avete sofferto parecchio nella vostra vita, tuttavia è grazie alle battaglie affrontate se adesso siete forti e inarrestabili. Grandi cambiamenti in vista per il vostro compleanno: scegliete di circondarvi di persone positive e di successo. L'amore di coppia si consoliderà e vi sembrerà di vivere una seconda luna di miele. La bellezza non sta nell'apparenza, ma è insita in un cuore genuino. Conquiste per i single: è tempo di voltare pagina.

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - La vostra volontà scarseggerà in questa settimana di transizione. Giugno passerà il testimone a un luglio che si preannuncia incandescente sotto vari comparti.

Avrete a che fare con arrivi e/o partenze. Qualcosa si smuoverà all'interno del lavoro, quindi attenzione a non infilarvi in situazioni ambigue o poco produttive. Dovrete cercare di semplificare le cose e di non sovraccaricarvi di ulteriori responsabilità. Non scoraggiatevi e lavorate su quelle che sono le vostre priorità. In famiglia possibili discussioni. Ritardi sui mezzi di trasporto pubblici e imprevisti inattesi. Andrà meglio sul versante sentimentale, specie per le coppie consolidate e i single spensierati.

Vergine - Ultimamente avete la sensazione di dare più di quanto ricevete in cambio. Luglio porrà fine ad alcune tribolazioni e finalmente potrete staccare la spina. Il vostro istinto si rivelerà provvidenziale, perciò non dovrete fare altro che ascoltarlo e seguirlo.

In ogni ambito dovrete mettercela tutta, perché qualcosa sta cambiando. In settimana aspettatevi del movimento in più, inoltre le stelle parlano di scosse e sorprese: qualcuno o qualcosa catturerà la vostra attenzione. Dovessero presentarsi delle nuove occasioni, non tiratevi indietro! Amore stabile per chi sta insieme da molti anni. Le difficoltà affrontate in coppia sono servite a consolidare il legame, perciò quando pensate di non poterne più dell'altro, riflettete su tutto ciò che avete superato insieme.

Bilancia - L'amore è nell'aria, perciò non scoraggiatevi se siete ancora single. Da tempo non fate altro che sognare il futuro, la libertà e i viaggi. Le stelle invitano a non esagerare con le aspettative, perché entro il prossimo inverno succederanno altre cose destinate a sparigliare i vostri piani.

Dunque concentratevi sul presente. Chi è in coppia trascorrerà una settimana di fuoco. Attenzione a non esporvi troppo ai rischi, non cadete nell'inganno dell'apparenza. Tenetevi a debita distanza dalle folle, non abbassate la guardia e continuate a essere prudenti: prevenire è meglio che curare. All'interno del lavoro qualcosa potrebbe cambiare e migliorare, ultimamente state battendo la fiacca.

Scorpione - La prima parte della settimana si presenta estremamente interessante, specie per chi lavora o studia. Ci saranno delle prove da affrontare e ansia e paura rischieranno di compromettere ogni cosa. Sarà la settimana delle uscite, del divertimento e della ritrovata libertà, ma le stelle suggeriscono di non abbassare la guardia.

La Luna in Cancro vi farà sentire più lunatici che mai, perciò attenzione ai litigi che possono nascere in queste giornate caldissime e incertissime. Negli anni avete perso forse il vostro punto di riferimento, ma è tempo di crescere e di rafforzarsi. Dopo un giugno dispendioso, luglio sistemerà le questioni economiche e finanziarie. Sconsigliati gli investimenti e i viaggi nel weekend.

L'oroscopo della settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Coloro che hanno alle spalle una situazione familiare o sentimentale alquanto complicata, vivranno un periodo di fermo. Delle situazioni si bloccheranno e farete molta fatica a proseguire. In tal caso sarà meglio prendersi una pausa e cercare di fare il meno possibile.

Dopo un periodo di fatica meritate una bella vacanza, ma forse ciò non vi è possibile a causa della scarsità finanziaria in cui versate. Qualcosa vi darà il tormento, perlopiù nel corso della notte. Avrete difficoltà a prendere sonno e a conversare. Attenzione alla salute, cercate di alimentarvi con cibi di stagione e il più possibilmente genuini. Litigi o ostacoli in vista, non vedete l'ora che finisca l'estate!

Capricorno - Secondo le stelle coloro che hanno qualche insoddisfazione sentimentale, finalmente prenderanno una decisione risolutiva. Tagliate i ponti con le persone negative e dispensatrici di pessimi consigli. Sfruttate questa settimana per fare piazza pulita del vecchio, perché entro l'autunno avrete modo di accogliere delle novità.

Occhio alle scelte azzardate all'interno del lavoro. Non sarà un periodo favorevole per le questioni di famiglia, potrebbero nascere incomprensioni e litigi. Shopping in vista. Dedicate l'estate a quel vostro sogno nel cassetto, sarete molto ispirati e questo vi condurrà a centrare l'obiettivo.

Acquario - Ultimamente i vostri pensieri risultano essere più vorticosi che mai e avete difficoltà a prestare attenzione a ciò che fate. Il caldo vi sta buttando giù e questo non favorisce chi lavora. Avete bisogno di curare la vostra alimentazione in quanto risulta sballata e scarsa. Cercate di sbarazzarvi del superfluo e alleggeritevi! Sarà l'estate delle riflessioni introspettive. Presto vi ritroverete a spostarvi e a fare un viaggio che risulterà decisivo.

Qualcuno sta combattendo una battaglia e non ne può più: non arrendetevi perché siete più forti di quanto crediate.

Pesci - Il supporto della famiglia non vi mancherà in questa settimana che si presenta allegra e piacevole. Avrete modo di tirare le somme e fare dei bilanci. Siete un segno d'Acqua e quindi la presenza del Sole in Cancro vi illuminerà il cammino. Tutte le vostre domande troveranno risposta. All'interno del lavoro qualcosa non è andato come sperato, potrebbero esserci stati dei ritardi o dei cali nel guadagno. A ogni modo cercate di capire cosa fare per migliorare il rendimento e tagliate quelle spese superflue. Una notizia a livello immobiliare o sentimentale busserà alla vostra porta: preparatevi!

La salute per alcuni è un tema difficile, dato che qualche problema fisico tende a peggiorare con il caldo. Preferite le vacanze in luoghi freschi e lontani dallo smog cittadino.