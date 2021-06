L'oroscopo della giornata di giovedì 24 giugno annuncia complicazioni da evitare per i nativi Ariete, non adesso che in amore stanno iniziando a recuperare, mentre Scorpione avrà piani piuttosto interessanti per incrementare in ambito lavorativo. Nuovi amori nascono per i nativi Leone, ora attratti da questa Venere in arrivo, così come i nativi Sagittario godranno di una intensa Luna nel segno. Scopriamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo della giornata di giovedì 24 giugno.

Previsioni oroscopo giovedì 24 giugno 2021 segno per segno

Ariete: il periodo non si prospetta ancora stellare, ma qualche nuvola comincia ad andarsene e questo cielo si fa sempre più sereno.

Per cui in amore sarà meglio evitare certe complicazioni che potrebbero solo rallentare il vostro modo di essere romantici. Per quanto riguarda il lavoro invece le faccende da sbrigare non vi mancano, ciò nonostante meglio non lasciare nulla a metà. Voto - 7-

Toro: oroscopo di giovedì 24 giugno che si profila piuttosto discreto. L'ombra di Venere in quadratura però si farà sempre più sentire, e preservare il vostro rapporto sarà la miglior strategia. Single con il cuore a mille, se dovete fare qualcosa, adesso o mai più. Sul fronte professionale cercate di stare attenti a tutto, nonostante la vostra strategia sembri azzeccata. Voto - 7,5

Gemelli: questa Luna in Sagittario proprio non ci voleva, segno di incomprensioni in coppia o con le persone che amate.

Per fortuna non durerà a molto, per cui non arrabbiatevi per tutto e a oltranza, o se siete single, non perdete la pazienza per ogni cosa. In ambito lavorativo la situazione si fa interessante, ora che ci sono i mezzi per poter fare i più. Voto - 6,5

Cancro: periodo che tenderà sempre più a stabilizzarsi secondo l'oroscopo. Poche novità dunque dal punto di vista sentimentale, e con Venere disponibile ancora per poco, provate ad esaltare ogni momento insieme al partner.

Se siete single vi sentirete in sintonia con voi stessi, e sarà già un buon motivo per essere felici. Nel lavoro non soffermatevi sui dettagli. Meritate molto di più. Voto - 7,5

Leone: la Luna in trigono dal segno del Sagittario e l'arrivo di Venere nel vostro cielo farà nascere in voi una pura voglia di romanticismo. Nuovi amori potrebbero arrivare per voi single, ma anche chi e già impegnato troverà nuova linfa nel proprio rapporto.

In ambito lavorativo recuperare è difficile, ma l'impegno e alcune idee per provare a cambiare ci sono. Voto - 7,5

Vergine: non la giornata migliore della settimana per voi secondo l'oroscopo. Con la Luna in quadratura non aspettatevi di fare strage di cuori, ciò nonostante Venere esalterà il vostro lato esteriore, e ciò andrà sfruttato a vostro vantaggio. Per quanto riguarda il lato professionale avrete bisogno di qualche momento di riflessione in più, ma alla fine arriverete alla meta anche voi. Voto - 6+

Bilancia: oroscopo del 24 giugno che vedrà una discreta Luna favorevole che in qualche modo salverà la vostra giornata. Venere è ancora in quadratura, ma sempre meno influente, siete in fase di risalita e dal vostro rapporto potreste ottenere di più.

Se siete single ci sarà ancora qualche difficoltà a esprimersi o dichiararsi. Sul posto di lavoro avrete le idee piuttosto chiare su come portare avanti i vostri progetti. Voto - 6,5

Scorpione: un quadro astrale ancora eccellente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, ma prossimo ormai al cambiamento. In amore questo è il momento di celebrare, di esaltare, di vivere al meglio il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single non vi dispiacerà esserlo al momento. Avrete infatti una bella sensazione di libertà. Per quanto riguarda il lavoro darete una mano a chi ne avrà bisogno, senza nessun tornaconto. Avrete inoltre buone idee per incrementare i profitti.

Voto - 8

Sagittario: un'intensa Luna nel segno illuminerà la vostra giornata. Per quanto riguarda i sentimenti, quest'atmosfera allegra vi trascinerà in momenti davvero piacevoli, magari in un luogo che per voi potrebbe diventare importante. Se siete single giochi e sguardi di seduzione non mancheranno. Nel lavoro attenti a Giove e Mercurio che renderanno la vostra vita professionale molto difficile. Voto - 7

Capricorno: un cielo che giorno dopo giorno ricomincia a credere in voi, e secondo l'oroscopo voi per primi vi sentirete decisamente meglio. Su con la vita dunque, che è appena iniziata l'estate, ed il momento di far rifiorire l'amore che c'è in voi, single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro idee e risorse non mancano al momento, cercate solo di evitare distrazioni.

Voto - 7+

Acquario: ultime giornate di vero romanticismo per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo infatti Venere sta per mostrare il suo lato peggiore, e voi potreste fare altrettanto in amore, per cui godetevi queste giornate, o quantomeno provate a fortificare il vostro rapporto. Voi single sarete piuttosto felici della loro posizione attuale, poco importa se c'è qualcuno oppure no nel vostro cuore. In ambito lavorativo sarà impossibile tenere a bada la vostra creatività. Voto - 7,5

Pesci: configurazione astrale non ai livelli di qualche giorno fa secondo l'oroscopo, ma qualcosa di buono rimane comunque. Magari il vostro rapporto non è così affiatato, ma tranquillo quanto basta per vivere bene in armonia insieme.

Se siete single godetevi queste calde giornate, senza avere troppi pensieri d'amore in testa. Sul fronte lavorativo sarà una giornata di routine, ma dalla quale otterrete ottimi risultati. Voto - 8-