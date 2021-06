L'oroscopo di giovedì 1° luglio avrà in serbo tantissime novità per tutti i segni zodiacali. Alcuni di loro si concentreranno sulla carriera, mentre altri metteranno al primo posto l'amore e le relazioni sociali.

Per avere un quadro più definito dell'influenza degli astri sulla vita di ciascuno di noi, sarà necessario osservare gli aspetti planetari di domani. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Luna in congiunzione a Nettuno

Marte in opposizione a Saturno e in quadratura a Urano

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 1° luglio 2021.

Previsioni zodiacali di giovedì 1° luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: finalmente, avrete modo di mettere in pratica anni di esperienza accumulata. Mostrerete a tutti il vostro talento e stupirete le persone care con un grande spirito di iniziativa. Questo potrebbe spingervi a prendere delle decisioni azzardate che, però, con il tempo, potrebbero dare i loro frutti. Il partner vorrà essere messo al corrente di tutto.

Toro: avrete modo di osservare il mondo sotto un altro punto di vista. La vicinanza con i vostri amici, infatti, vi consentirà di ampliare la vostra prospettiva. Potrebbe essere il momento giusto per fare il salto di qualità sul posto di lavoro. Sarà necessario mettere al bando ogni tipo di paura e dedicarvi solo a ciò che vi farà crescere dal punto di vista professionale e sociale.

Gemelli: tutte le vostre energie verranno impiegate nella relazione di coppia. Vorrete rendere il partner felice e non baderete a spese. Ogni piccola esperienza si trasformerà in una vera e propria sorpresa. Sul lavoro, al contrario, sarete più cauti e cercherete di non compiere mosse troppo avventate. L'obiettivo sarà quello di non esporvi a rischi inutili.

Cancro: il vostro lato creativo spiccherà su tutti gli altri. Userete l'immaginazione per dare una svolta alla vostra vita. Essa vi offrirà degli spunti per rivoluzionare le cose in ambito lavorativo e sociale. Ci sarà chi non riuscirà a comprendere il vostro modo di fare, ma la maggior parte delle persone apprezzerà le vostre caratteristiche.

In amore, la relazione con il partner andrà a gonfie vele.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 1° luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: il partner vi darà del filo da torcere. I dialoghi, tra voi, saranno difficili da portare a termine e spesso sfoceranno in accese discussioni. L'oroscopo di domani vi consiglia di non lasciarvi trasportare dalla rabbia. Sarà fondamentale analizzare le diverse questioni con pazienza e desiderio di collaborare. Il lavoro non vi darà le soddisfazioni desiderate.

Vergine: sarete molto riservati. Non avrete voglia di trascorrere la giornata in compagnia perché sentirete il bisogno di ritrovare voi stessi. Lavorerete sul vostro benessere e darete la precedenza a tutte quelle attività che vi faranno sentire meglio.

Sarà una giornata all'insegna del relax e della spensieratezza. Il partner condividerà il vostro obiettivo.

Bilancia: non sarà facile relazionarvi con il partner. Avrete pensieri diversi riguardo a numerosi argomenti, soprattutto a quelli legati all'aspetto economico. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di ascoltare l'altro, senza però lasciarvi sopraffare dalle sue idee. Per riportare la pace tra voi, sarà necessario trovare un punto di incontro in comune.

Scorpione: avrete la sensazione di non essere compresi dalla famiglia e dal partner. Le vostre decisioni verranno contestate con fermezza, ma per fortuna ci saranno gli amici che vi difenderanno a ogni costo. La loro presenza sarà fondamentale per la vostra autostima e, inoltre, vi consentirà di sentirvi più sicuri in ambito sociale e lavorativo.

Astrologia di domani 1° luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete determinati a interrompere la monotonia della vita quotidiana. Ogni scelta che farete sarà volta a rendere più movimentati i vostri ritmi di vita. Se riuscirete a coinvolgere gli amici e il partner sarà ancora più divertente. Inoltre, potrebbe essere il momento giusto per riprendere a praticare il vostro sport preferito.

Capricorno: sarete talmente attivi da non riuscire a contenere la vostra energia. Vi stupirete di tutte le cose che sarete in grado di fare, anche quando il tempo non sarà dalla vostra porta. L'ambizione vi spingerà a scoprire nuovi talenti e nuove caratteristiche della vostra personalità. Coltiverete la vostra vita sociale e, se ce ne sarà l'occasione, non rifiuterete l'inizio di una relazione sentimentale.

Acquario: non vi sentirete ancora pronti a parlare alla famiglia dei problemi lavorativi. Preferirete gestire da soli le diverse situazioni, nella speranza che le cose possano migliorare. Questa decisione vi metterà in una posizione di svantaggio, sia emotivo che pratico. L'oroscopo di domani suggerisce di provare a essere il più sinceri possibile.

Pesci: la timidezza non vi sarà d'aiuto sul lavoro. Avrete bisogno di liberarvi dalle vostre paure, in modo da far emergere il lato più determinato del vostro carattere. Se riuscirete a conquistare la fiducia dei vostri superiori, potrete fare carriera e aspirare a una migliore posizione economica. Il partner vi offrirà tutto il suo sostegno emotivo.