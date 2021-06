L'oroscopo del 15 giugno è ricco di eventi e di sorprese per quasi tutti i segni zodiacali. Ci sarà chi amerà confrontarsi con sfide ambiziose e chi preferirà procedere lentamente. Per avere un quadro dettagliato delle influenze astrali, è necessario individuare gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Mercurio e in quadratura a Nettuno

Luna in opposizione a Saturno e in quadratura a Urano

Marte in opposizione a Plutone

Saturno in quadratura a Urano

Approfondiamo tutte le caratteristiche dell'Oroscopo di domani 15 giugno.

Previsioni zodiacali di domani 15 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: forse non sarete pronti per impegnarvi in una storia seria. Al momento, preferirete rilassarvi e prendervi il vostro tempo per conoscere persone nuove. Non sopporterete che gli altri vi facciano pressione e sarete ostili verso le persone invadenti. Sul lavoro, riceverete dei complimenti inaspettati da parte di una persona speciale.

Toro: un gesto inaspettato vi sorprenderà. La gentilezza avrà un forte impatto sul vostro cuore e vi spingerà a credere che ci sia ancora del bene in questo mondo. Non vedrete l'ora di poter ricambiare, ma la cosa migliore sarà non forzare gli eventi e attendere l'occasione giusta. Il lavoro potrebbe essere un po' complicato da gestire.

Gemelli: sarà una giornata molto fortunata dal punto di vista lavorativo. Vi metterete in gioco e riuscirete anche ad ottenere degli ottimi risultati. Il partner sarà fiero di voi e la famiglia non vedrà l'ora di riabbracciarvi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di godere al massimo di questo momento e di non rovinarlo con pensieri negativi.

Cancro: avrete bisogno di un po' di romanticismo nella vostra vita, ma non sarete disposti ad ammetterlo neanche a voi stessi. Inoltre, non vi accontenterete di chiunque, ma sarete molto selettivi nella scelta del partner. Osserverete con attenzione i comportamenti altrui e vi lascerete andare solo dopo aver costruito un quadro completo dell'altro.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 15 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: questa giornata vi metterà davanti a un bivio. Non saprete cosa fare, ma non vorrete chiedere aiuto alla famiglia o agli amici. Vi prenderete un po' di tempo per riflettere e, nel frattempo, proverete a distrarvi con le vostre attività preferite. In amore, ci saranno alti e bassi, soprattutto perché alcuni argomenti di discussione saranno tabù

Vergine: con il partner sarà guerra aperta. Ogni scusa sarà buona per litigare e farete fatica a trovare degli interessi in comune. Tenderete a ripensare alla vostra storia d'amore e a mettere in dubbio gran parte del percorso fatto insieme. Prima di prendere decisioni affrettate, le previsioni zodiacali di domani consigliano di valutare la situazione a mente fredda.

Bilancia: sentirete il bisogno di ampliare la vostra cerchia di amici, ma la timidezza potrebbe essere un ostacolo. Non vi sentirete pronti a interagire con persone troppo diverse da voi e preferirete rimanere nella vostra zona di comfort. L'oroscopo di domani consiglia di non farvi bloccare da paura inutili: potreste rimanere molto sorpresi.

Scorpione: nonostante i numerosi impegni quotidiani, non rinuncerete alla compagnia del partner. Adorerete fare nuove esperienze insieme e conoscere persone nuove. La persona amata, però, mostrebbe apparire un po' restia ad affrontare conversazioni importanti. Starà a voi trovare la giusta chiave per spronarlo.

Astrologia di domani 15 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete bisogno di una grade dose di autostima per superare questa giornata. I numerosi ostacoli potrebbero spingervi a perdere le speranze, ma non sarete ancora pronti a gettare la spugna. Troverete il modo per sfruttare risorse inaspettate e per farvi notare nel giusto contesto. Anche dal punto di vista sentimentale, la situazione sarà piuttosto positiva.

Capricorno: sul lavoro, sarete molto ambiziosi. Cercherete di fare la cosa giusta al momento giusto e sfrutterete le potenzialità di ogni singola parola. Nelle conversazioni, apparirete carismatici e capaci, ma attenzione a non fare promesse che saprete già di non poter mantenere.

Per continuare a riscuotere successo, sarà necessario agire secondo i vostri principi.

Acquario: ancora non riuscirete a trovare un accordo con il fato. Questa giornata, così come quelle precedenti, non sarà molto fortunata dal punto di vista relazionale. Tenderete a compiere delle mosse azzardate e le discussioni si trasformeranno in vicoli ciechi. Per uscire da questa situazione, le previsioni zodiacali di domani consigliano di prendervi un po' di tempo per riflettere.

Pesci: deciderete di prendere le distanze dalla vostra vita sentimentale. Avrete bisogno di concentrarvi sul lavoro e sulla vostra famiglia. Inoltre, non vorrete soffrire ancora a causa di incomprensioni e gelosie. Avrete bisogno di organizzare con cura la vostra giornata, in modo da non lasciare indietro alcuna attività da svolgere.