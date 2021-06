I segni zodiacali si prepareranno per affrontare una nuova settimana. L'oroscopo del 14 giugno evidenzierà una giornata ricca di impegni e di eventi. Non tutti, però, saranno soddisfatti all'idea di tornare al lavoro.

Per avere un quadro più dettagliato di come vita amorosa, lavorativa e sociale si intrecceranno tra loro, sarà necessario individuare i principali transiti planetari. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Mercurio e in quadratura a Nettuno

Luna in congiunzione a Marte

Marte in opposizione a Plutone

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutte le caratteristiche dell'Oroscopo di domani 14 giugno.

Previsioni zodiacali di domani 14 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sarete molto altruisti verso il prossimo perché temerete di essere sfruttati per i vostri talenti. Questa eccessiva cautela, però, non vi consentirà di godere al massimo della giornata e vi metterà in una situazione difficile sul posto di lavoro. Il partner cercherà di aiutarvi e di farvi sciogliere un po'. Le sue attenzioni riusciranno a fare la differenza.

Toro: farete fatica a gestire le responsabilità lavorative. Non vi sentirete pronti a portare fardelli pesanti sulle spalle e tenderete a delegare. Tutte le vostre attenzioni saranno rivolte al partner e al rapporto romantico. Cercherete di raggiungere un sano equilibrio e di non lasciare aperti discussioni irrisolte.

Un caro amico potrebbe aver bisogno del vostro aiuto.

Gemelli: non sarete ancora pronti a lasciarvi alle spalle determinate esperienze. Saprete che, prima o poi, dovrete andare avanti, ma per il momento apparirete piuttosto nostalgici. Andrete alla ricerca di qualcuno che possa ascoltarvi e che sia in grado di comprendere il vostro punto d vista.

Non sarà facile, però, se sarete costanti, riuscirete a trovare la persona giusta.

Cancro: sarete molto abili sul posto di lavoro. Dovrete affrontare situazioni che metteranno alla prova le vostre capacità e il vostro spirito di iniziativa. Lo stress rischierà di rovinare tutto, ma se manterrete il sangue freddo e vi affiderete alle persone giuste, tutto andrà per il verso giusto.

In amore, avrete bisogno di maggiore stabilità.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 14 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete stanchi di dover risolvere problemi che non riguardano voi. Vi renderete conto di dover andare avanti con la vostra vita e di dover allontanare tutto ciò che può incidere negativamente sui vostri sentimenti. Apportare questo cambiamento vi consentirà di aumentare l'autostima e di essere più consapevoli di voi stessi.

Vergine: sarà il momento giusto per mettere da parte paure e insicurezze. Potrete percorrere un percorso del tutto nuovo, ma dovrete credere nelle vostre capacità e fidarvi delle persone che vi circonderanno. Da soli non potrete raggiungere i risultati desiderati perché avrete bisogno della collaborazione di amici e parenti.

Il partner sarà poco socievole.

Bilancia: sarete fieri del partner e aspirerete a costruire una splendida vita di coppia. In ogni situazione, proverete a trovare a un compromesso e non vi lascerete andare a inutili capricci. Qualcuno nella vostra cerchia famigliare, però, potrebbe essere invidioso della vostra vita e fare dei commenti poco carini. L'oroscopo di domani 14 giugno consiglia di non fossilizzarvi sulle sue parole.

Scorpione: la creatività sarà il vostro principale punto di forza. Costituirà una valvola di sfogo, ma anche un modo per trasformare la vostra passione in un lavoro. Dimostrerete di avere doti artistiche eccezionali e tutti non vedranno l'ora di vedere nuovi lavori. Il partner vi dimostrerà affetta, ma non nel modo in cui vorreste.

Astrologia del 14 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete tanti assi nella manica da sfruttare, ma dovrete scegliere, con attenzione, la giusta occasione. Se sarete troppo avventati, rischierete di mandare tutto all'aria, ma anche peccare di eccessiva cautela potrebbe essere un punto a vostro sfavore. In amore, non sarete ancora pronti a lasciarvi andare. Preferirete inquadrare bene la situazione prima di fare qualsiasi cosa.

Capricorno: la puntualità non sarà il vostro forte. Avrete così tanti impegni che tenderete a fare tardi agli appuntamenti. Le previsioni zodiacali consigliano di lavorare sulla vostra organizzazione. Una migliore gestione del tempo, infatti, vi aiuterà ad acquisire maggiore responsabilità e a essere più precisi nelle mansioni da portare a termine.

Acquario: verrete colti da un forte turbamento emotivo. In famiglia, continueranno a esserci litigi e incomprensioni. Amici e parenti vi daranno consigli diversi su come agire, ma voi non saprete che strada seguire. Sentirete di aver bisogno di una svolta per apportare i giusti cambiamenti. Il partner non sarà molto incline al dialogo e all'ascolto.

Pesci: vi concentrerete sul lato più spirituale della vita. Vi renderete conto di voler intraprendere una crescita interiore, per affinare le vostre qualità e ridurre i difetti. Sarà un viaggio meraviglioso che, con un po' di fortuna, potrete condividere con altre persone. Non tutti gli amici vi supporteranno, ma il partner sarà sempre con voi.