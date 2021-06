La terza settimana del mese di giugno sta entrando nel vivo per tutti i segni zodiacali, portando cambiamenti e novità in amore e nel lavoro.

Approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo del 15 giugno 2021 per tutti i segni, con le previsioni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore attenzione se vivete due storie parallele, è meglio fare definitivamente una scelta. Nel lavoro le cose non stanno andando come vorreste, per questo non stressatevi troppo anche a livello mentale.

Toro: per i sentimenti arriveranno alcune polemiche da dover gestire.

Meglio mettere le cose in chiaro. Nel lavoro le tensioni saranno finalmente superate.

Gemelli: a livello sentimentale se una storia è alla ricerca di alcune conferme, anche grazie alla Luna favorevole, queste potrebbero arrivare. Nel lavoro potreste anche decidere di cambiare qualcosa in queste ore.

Cancro: in amore, se c'è qualche problema, è meglio affrontarlo adesso e non rimandarlo. A livello lavorativo è un momento non esaltante, non state ottenendo quanto vorreste e siete anche alla ricerca di una conferma.

Leone: la Luna nel segno inizia un transito importante. Attenzione però ad alcune indecisioni. Nel lavoro potrebbero esserci alcune polemiche.

Vergine: per i sentimenti la Luna nel segno vi permetterà di vivere le questioni in modo più sereno.

Non mancano i vantaggi. Nel lavoro arriva qualche nuova idea.

Previsioni e oroscopo del 15 giugno: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore le incomprensioni nate da poco vanno tenute sotto controllo. Giornata nel complesso di recupero. A livello lavorativo attenzione a dei momenti di nervosismo.

Scorpione: a livello sentimentale, se ci sono stati dei problemi, ora si potranno risolvere.

Evitate però di fare troppo. Nel lavoro prima di dire qualcosa di particolare è meglio aspettare.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna favorevole che potrà portare qualcosa in più in amore. In particolare i single del segno dovranno darsi da fare. Nel lavoro, se vi propongono qualcosa di nuovo pensateci bene prima di accettare.

Capricorno: a livello amoroso attenzione a qualche scontro con la persona amata. Vi sentite comunque più forti in questo momento. Nel lavoro fatevi consigliare anche da qualcun altro se c'è una scelta importante da fare.

Acquario: a livello amoroso è una giornata che porta qualche novità. Attenzione solo alla Luna in opposizione che porta agitazione. Nel lavoro la situazione non è esaltante dal punto di vista economico, non per questo dovrete abbattere.

Pesci: in amore è una situazione di recupero e un incontro potrebbe portare qualcosa di nuovo e interessante. Nel lavoro, dopo un momento di agitazione, in questo giorno si potrà recuperare.