L'oroscopo di giovedì 13 agosto è pronto a regalare una serie di sorprese inaspettate. L'osservazione dei pianeti e dei loro transiti, infatti, secondo l'astrologia, permette di avere un quadro chiaro e dettagliato sulla quotidianità dei segni zodiacali. Amore, lavoro e fortuna daranno vita a un mix esclusivo e insostituibile.

Il Cancro e la Bilancia saranno sulla cresta dell'onda. Vivranno dei momenti magici, dove sarà il cuore ad avere la meglio. Le loro emozioni verranno valorizzate. La Vergine e il Sagittario, invece, desidereranno avere tutto sotto controllo.

Oroscopo di giovedì 13 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: farete fatica a scegliere le parole giuste. Tenderete a essere troppo impulsivi e questo, almeno in termini di relazioni sociali, potrebbe costarvi molto caro. Le previsioni zodiacali vi consigliano di chiedere scusa se necessario. Riuscirete a salvare diverse amicizie.

Toro: l'amore di coppia rischierà di mettere in pericolo la vostra serenità. Le incomprensioni si faranno sentire e voi sarete pronti anche a scendere a compromessi pur di placarle. L'oroscopo del giorno, però, vi consiglia di non essere troppo precipitosi: anche il partner dovrà collaborare.

Gemelli: darete grande valore all'amicizia, ma non permetterete agli altri di mettervi in piedi in testa.

Sarete perfettamente consapevoli della vostra posizione. Darete rispetto agli altri ed esigerete lo stesso trattamento. In amore, non avrete bisogno di ripetere le cose due volte.

Cancro: sarà una giornata molto fortunata e produttiva. Trascorrerete tanto tempo con le persone care e riuscirete a esprimere liberamente i vostri sentimenti. Accanto al partner, vi sentirete davvero protetti. la sua vicinanza vi farà battere il cuore come non mai.

Leone: finalmente, potrete lasciarvi alle spalle i vecchi litigi. Tornerete a essere padroni del vostro tempo, utilizzandolo per i progetti più impegnativi. Avrete tanti obiettivi da raggiungere, ma solo uno spiccherà sugli altri. Sarete determinati a trasformarlo in realtà.

Vergine: gli imprevisti vi faranno storcere il naso. Vorrete avere tutto sotto controllo in modo da non trovarvi di fronte a brutte sorprese. Adotterete lo stesso atteggiamento anche in casa. Pretenderete massima collaborazione dalla famiglia e dal partner.

Bilancia: vi farete avvolgere dalla magia dell'estate. Apparirete energici e incontenibili. Coltiverete le vostre relazioni sociali, concentrandovi sull'amicizia e sull'amore. Vi troverete bene a parlare anche con persone sconosciute. Trarrete profonda forza da tutto questo.

Scorpione: potrebbe essere il momento giusto per fare un passo indietro. Vi renderete conto di dover rivedere alcuni aspetti della vostra vita. Non si tratterà di niente di serio, ma sarà meglio farlo subito.

In questo modo, vi troverete molto meglio in futuro. Ovviamente, non sarete da soli.

Sagittario: tutto dovrà andare secondo i vostri piani. Eventuali imprevisti vi metteranno in crisi perché non saprete come affrontarli. Preferirete seguire una strada lineare e già decisa in anticipo. L'oroscopo, tuttavia, vi consiglia di provare a essere un po' più elastici.

Capricorno: non avrete paura di compiere il primo passo in ambito sentimentale. Farete sembrare tutto facile perché verrete mossi da una forza di volontà mai vista prima. Rappresenterete un esempio da seguire per la famiglia e per gli amici. Inoltre, sarete molto romantici.

Acquario: vi sentirete un po' stanchi. Per arginare questa sensazione, sarà importante provare a staccare la spina almeno per un po' di tempo.

Questa soluzione non vi piacerà molto, la vostra salute avrà la priorità su tutto il resto. La famiglia vi supporterà.

Pesci: apparirete un po' permalosi. Tenderete a dare grande peso alle critiche negative e a prendervela sul personale. Non avrete voglia di litigare, però, con il passare delle ore, certe parole inizieranno a pesare come un macigno. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non tenervi tutto dentro.