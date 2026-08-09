Una nuova settimana sta per cominciare. Finalmente, è possibile lasciarsi alle spalle le fatiche degli ultimi giorni per intraprendere un percorso completamente diverso. L'oroscopo di lunedì 10 agosto permette di farsi un'idea delle influenze planetarie. Amore, lavoro e socialità subiranno dei cambiamenti inaspettati. Non tutti i segni zodiacali godranno della stessa fortuna.

I Gemelli e l'Acquario saranno lieti di ascoltare gli altri. Non interverranno a sproposito nelle conversazioni, ma cercheranno prima di capire il contesto. Il Toro e lo Scorpione, invece, tenderanno a essere più impulsivi.

L'attesa non farà proprio per loro, almeno non al momento.

Oroscopo di lunedì 10 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non vedrete l'ora di assistere alle imminenti novità. L'energia non vi mancherà, anche se il vostro entusiasmo rischierà di far passare in secondo piano questioni importanti. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non perdere il vostro occhio critico, vi sarà d'aiuto.

Toro: sarete un po' nervosi e fuggirete all'attesa con tutte le vostre forze. Non vorrete restare fermi e a guardare. Preferirete adottare un atteggiamento dinamico e anche un po' precipitoso. L'oroscopo del giorno, tuttavia, vi consiglia di non rinunciare alla valutazione delle conseguenze.

Gemelli: sarete davvero empatici nei confronti del prossimo.

Vi immedesimerete in loro e trasformerete le parole ascoltate in preziose informazioni per la vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo, però, cercherete di dare il buon esempio e di restare accanto alle persone care.

Cancro: le discussioni accese vi metteranno in soggezione. Vi chiuderete in voi stessi, non riuscendo più a parlare. Preferirete prendere le distanze da queste persone e concentrarvi su altre questioni. Sul posto di lavoro, però, dovrete necessariamente modificare tale tecnica.

Leone: dovrete prendervi maggiormente cura della vostra salute. Sarete troppo concentrati sui riscontri pratici e ciò non vi farà bene. Il benessere personale dovrà essere messo al primo posto. Con un pizzico di pratica, riuscirete a trovare l'equilibrio perfetto.

Vergine: storcerete il naso di fronte a eventuali sorprese. Non vi piacerà apparire impreparati agli occhi degli altri. Cercherete anche di mascherare le emozioni provate perché la vulnerabilità vi farà sentire a disagio. Gli amici storici riusciranno a comprendervi alla perfezione.

Bilancia: non riuscirete a rilassarvi neanche per un istante. Non farete altro che correre a destra e a sinistra. Tutto ciò potrebbe rendere questo lunedì difficile da vivere. Sul posto di lavoro, apparirete tesi e poco inclini alla collaborazione con i colleghi. Preferirete fare tutto da soli.

Scorpione: vorrete ottenere subito i risultati desiderati. Vi getterete a capofitto nelle situazioni più disperate, dando sfogo alla vostra creatività ed evitando di trasformare gli errori in problemi personali.

Attenzione, però, a non esagerare: non tutti saranno in grado di comprendervi.

Sagittario: inizierete questa settimana in modo decisamente positivo. Avrete tanta energia e le vostre idee verranno apprezzate sia dal capo che dai colleghi. In amore, invece, faticherete un po' a farvi ascoltare dal partner. Le vostre parole potrebbero essere poco incisive.

Capricorno: non vi farete influenzare dalle critiche. Inseguirete i vostri obiettivi con il solito entusiasmo. Inoltre, di fronte a eventuali parole di cattivo gusto, vi saprete difendere molto bene. Con determinazione, sicurezza e un pizzico di eleganza sarete in grado di mettere tutti al loro posto.

Acquario: non sarete precipitosi durante le conversazioni.

Darete valore alle parole del prossimo e le ascolterete fino in fondo. Solo alla fine, deciderete di esporvi. Tutto questo vi renderà degli ottimi amici. Gli altri si fideranno di voi e non faranno altro che chiedervi consigli.

Pesci: in alcune occasioni, vi farete guidare dalla paura. Non riuscirete proprio a metterla da parte perché l'ansia avrà il sopravvento. Un eccesso di cautela, inoltre, potrebbe farvi perdere occasioni davvero preziose, sia in amore che sul posto di lavoro.