Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 12 luglio i nati sotto il segno dello Scorpione vivranno una giornata molto positiva. I Sagittario sono un po' demotivati, mentre i Pesci sono volenterosi.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: oggi non è la giornata più indicata per risolvere delle questioni in sospeso. Se avete avuto delle discussioni di recente, meglio essere cauti ed evitare di intavolare ulteriori confronti. Anche sul lavoro serve maggiore tranquillità.

11° Toro: mantenete la calma in famiglia. Oggi potrebbero sorgere dei disguidi piuttosto sgradevoli.

La Luna è dissonante, pertanto, meglio non tirare troppo la corda. Dal punto di vista professionale dovete essere attenti e non lasciarvi condizionare dai pareri altrui.

10° Bilancia: l'Oroscopo del 12 luglio vi invita a mantenere la calma. Spesso vi lasciate sopraffare dalle emozioni e commettete delle scelte inconsulte. In campo professionale ci son delle decisioni da prendere, molti di voi potrebbero trovarsi dinanzi un bivio.

9° Ariete: buon momento per quanto riguarda la professione, ma lo stesso non può dirsi per l'amore. Oggi siete particolarmente incerti e insoddisfatti. Non prendete decisioni affrettate dettate dalla rabbia, perché in seguito potreste pentirvi.

Previsioni astrali 12 luglio posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: se ci sono delle questioni in sospeso, meglio risolverle a quattr'occhi con la persona direttamente interessata. Gli intermediari non sono mai una buona cosa in quanto potrebbero sorgere delle brutte incomprensioni.

7° Acquario: gli ultimi giorni sono stati piuttosto movimentati.

Proprio per questo motivo, a partire da oggi potreste mostrare un po' di stanchezza. Essa potrebbe protrarsi anche nei prossimi giorni, quindi, cercate di riposare se vi è possibile.

6° Leone: l'oroscopo del giorno 12 luglio vi invita ad essere cauti. Specie per quanto riguarda le faccende di tipo professionale, è opportuno non compiere scelte affrettate.

I sentimenti sono favoriti, tuttavia, dovete essere un po' più chiari con il partner.

5° Vergine: le discussioni potranno essere risolte, tuttavia, dovete prestare una maggiore attenzione se avete a che fare con i segni di fuoco. Con loro, infatti, potrebbero nascere delle scintille e delle incomprensioni parecchio spiacevoli. Se vi comportate in modo calmo, tutto si risolverà per il meglio.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Gemelli: sul lavoro ci sono dei risvolti molto produttivi.. Il periodo è molto soddisfacente sotto questo punto di vista. Anche per voi i nuovi progetti sono favoriti, tuttavia dovete essere attenti alle persone con cui vi relazionerete. Non tutti sono sinceri.

3° Cancro: buon momento per fare nuove conoscenze e per cominciare dei progetti lavorativi innovativi.

In campo sentimentale siete stati un po' distratti con il partner e questo potrebbe aver causato dei malumori. Adesso è tempo di recuperare.

2° Pesci: i nati sotto questo segno sono molto volenterosi e predisposti a cimentarsi in nuovi progetti. L'Oroscopo del giorno 12 luglio vi invita a farvi avanti su questioni di tipo professionale. Oggi, infatti, sarà davvero difficile resistervi e dirvi di no

1° Scorpione: giornata estremamente positiva per i nati sotto questo segno. A partire da oggi ci saranno dei cambiamenti importanti nella vostra vita. La cosa importante è mantenere la calma e cercare di sbrigare tutte le faccende in sospeso nei tempi prestabiliti.