Secondo le previsioni dell'oroscopo dell'11 luglio ci sarà una bella rimonta per Sagittario e Ariete. I nati sotto il segno della Vergine, invece, sono un po' agitati, mentre i Cancro sono fiacchi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: la Luna è un po' dissonante, pertanto, oggi potrebbe essere abbastanza alto il rischio di incorrere in discussioni. Dal punto di vista delle emozioni, invece, dovete cercate di tenere a bada l'istinto, perché potreste dire cose di cui vi pentireste.

11° in classifica Cancro: l'Oroscopo del giorno 11 luglio denota una giornata un po' fiacca per voi.

Se siete in attesa di una risposta in campo professionale, meglio mostrarsi più calmi. Cercate di distrarvi e di dedicare la giornata ai vostri affetti.

10° in classifica Bilancia: dopo aver vissuto dei giorni di riscatto, adesso ci sarà una piccola battuta d'arresto. Nel corso della giornata odierna, infatti, potrebbero presentarsi dei problemi in grado di compromettere il vostro stato d'animo. Cercate di rilassarvi.

9° in classifica Toro: le stelle sono dissonanti per quanto riguarda le faccende di cuore. Dal punto di vista professionale, invece, state per vivere delle emozioni piuttosto intense. Cercate di trovare un equilibrio tra ciò che vi dice il cuore e quello che, invece, suggerisce la testa.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: i rapporti di coppia necessitano di una ventata di novità e cambiamento. Se siete single, invece, uscite il più possibile perché in questo periodo sono favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro dovete mantenere la calma, almeno fino alle ferie.

7° in classifica Gemelli: buon momento per i single.

Occhi ben aperti perché questo è il vostro momento. Nei rapporti di coppia duraturi, invece, potreste essere piuttosto pesanti e petulanti. Cercate di lavorare un po' in più su questo aspetto del vostro carattere.

6° in classifica Scorpione: l'orgoglio potrebbe portarvi a rinunciare a cose belle. Per tale ragione, cercate di seguire solo quello che vi sentite e non la vostra testa.

Talvolta è necessario scendere a qualche compromesso per raggiungere degli obiettivi.

5° in classifica Pesci: l'oroscopo dell'11 luglio denota una giornata un po' altalenante sotto più punti di vista. Da un lato siete estremamente carichi e predisposti a cimentarvi in nuove conoscenze, ma dall'altro le occasioni potrebbero scarseggiare.

Oroscopo 11 luglio primi segni

4 in classifica Capricorno: l'umore è alto, pertanto, continuate così. Non lasciate nulla in sospeso e cercate di risolvere tutte le questioni entro l'inizio della settimana. Si prospettano giornate molto impegnative, quindi oggi sarà meglio riposarsi un po'.

3° in classifica Leone: le previsioni dell'oroscopo del giorno 11 luglio vi invitano a riflettere attentamente sulle prossime scelte che prenderete.

Se volete stravolgere le vostre abitudini, questo potrebbe essere il momento più indicato per farlo.

2° in classifica Ariete: i rapporti di coppia procedono a gonfie vele. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, ci sono dei grossi cambiamenti all'orizzonte. Non è escluso un trasferimento o un cambio radicale di mansioni. Fatevi trovare pronti.

1° in classifica Sagittario: prima posizione per i nati sotto questo segno in quanto la giornata odierna promette molto bene. Questa domenica è ideale per dedicarsi un po' di più ai vostri affetti, che solitamente siete portati a trascurare a causa del lavoro.