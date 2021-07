La prima settimana di luglio è ormai giunta al suo termine e dopo un weekend con i fiocchi arriva un nuovo periodo che, secondo quanto previsto dall'Oroscopo, si preannuncia essere leggermente più fastidioso per alcuni segni zodiacali. I primi ad avvertire le turbolenze di un insolito cambiamento saranno coloro nati sotto ai segni del Toro e dell'Acquario, costretti a fare i conti con qualche problema nato all'interno della vita di coppia. Gli aspetti negativi non sembrano finire qui, in quanto anche lo Scorpione potrebbe fronteggiare un innalzamento non preventivato dei livelli di stress.

Leggermente più positivo, invece, il segno della Vergine, il quale si ritroverà di fronte ad opportunità e scelte che potrebbero cambiargli la vita.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - quella che sta per sopraggiungere, secondo l'oroscopo, sarà una settimana fortunata a livello sentimentale, ma leggermente ingarbugliata a livello economico-lavorativo. riuscire a far conciliare gli impegni lavorativi con ciò che si vorrebbe fare in compagnia della propria famiglia potrebbe risultare un po' complicato, così come chi è alla ricerca di un lavoro stabile potrebbe ritrovarsi di fronte a situazioni poco chiare e poco convenienti.

Sarebbe consigliabile evitare di accettare la prima occasione che verrà proposta e proseguire nella realizzazione dei propri sogni.

Toro - come già anticipato, i nativi di questo segno zodiacale potranno ritrovarsi immersi in una situazione non poco spiacevole, specialmente se si osserva alla vita di coppia o ad una eventuale relazione sentimentale.

La stabilità e l'equilibrio tanto ricercati potrebbero essere messi a dura prova dall'insorgere di discussioni non preventivate, ma chi è riuscito a coltivare il frutto del vero amore potrà uscirne facilmente vittorioso, riuscendo a mantenere saldo il rapporto con il partner.

Gemelli - la settimana che sta per nascere si presenterà come la più fortunata dell'intero mese, con una carica di energie non indifferente che permetterà di affrontare ogni situazione a testa alta e nel migliore dei modi.

Con l'avvicinarsi del weekend ci si potrebbe sentire leggermente stanchi e sarà necessario organizzare una gita fuori porta all'insegna del relax per poter recuperare le energie spese.

Cancro - nuove opportunità si apriranno all'orizzonte per coloro nati sotto al segno del Cancro. Chi è alla ricerca di una nuova occupazione, od anche semplicemente della prima esperienza lavorativa, potrà ritrovarsi di fronte ad un quantitativo di proposte non poco allettanti. In situazioni come queste, oltre che chiedere consiglio a gente più grande ed esperta, è necessario vagliare attentamente ogni singola proposta per poter così scegliere quella migliore. La vicinanza della famiglia non mancherà di certo nel farsi sentire.

Leone - un periodo decisamente ottimale è quello che sta per sopraggiungere, con momenti che potranno essere considerati indimenticabili, specialmente in amore, ed un'opportunità lavorativa migliore di quella attuale. L'unico consiglio è quello di non strafare.

Vergine - l'istinto di questo segno zodiacale, secondo quanto previsto dall'oroscopo della nuova settimana, potrebbe rivelarsi un valido aiuto nel momento in cui ci si ritroverà di fronte ad un bivio importante. Alcune occasioni, seppur non molte, si paleseranno nel corso delle prossime giornate ed è consigliato farsi trovare pronti. Affidarsi all'istinto, spesso e volentieri, potrebbe non essere una cattiva idea.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - nonostante l'oroscopo preannunci l'arrivo di una settimana fortunata, nell'ambito lavorativo ci si potrebbe imbattere in qualche piccolo problemino. Alcuni dei fattori scatenanti potrebbe essere la mancanza di riposo e la stanchezza accumulata, che faranno da complici ad alcune discussioni non preventivate nate all'interno dell'ufficio. Chiedere consiglio al partner, alla famiglia ed agli amici potrebbe aiutare a prendere una decisione importante, ma è meglio evitare fare esclusivamente affidamento sulle capacità altrui.

Scorpione - lo stress, come già anticipato, potrebbe sopraggiungere improvvisamente nel corso delle prossime giornate, causando la nascita di incomprensioni e situazioni poco piacevoli sia all'interno dell'ambito lavorativo che nella vita di coppia.

Cimentarsi in una nuova relazione, in questo momento, non è il passo migliore così come non lo è il licenziamento nella speranza di trovare qualcosa di meglio. Si dovranno stringere i denti ed attendere l'arrivo di momenti migliori.

Sagittario - senza astri in opposizione, il segno del Sagittario risulterà tra i maggiori fortunati del periodo. Secondo quanto previsto dall'oroscopo, la settimana in questione permetterà ai nativi di questo segno zodiacale di ottenere risultati ottimali in qualsiasi ambito decidano di cimentarsi, portando sollievo e gioia anche all'interno del nucleo familiare.

Capricorno - riuscire a realizzare la propria persona, sia per sentirsi appagati che per mostrare le proprie capacità agli altri, è un obiettivo che niente e nessuno potrà mai togliere dalla testa di un Capricorno, ma la settimana che sta per sopraggiungere potrebbe non essere la migliore per realizzare i propri ideali.

Cimentarsi in qualcosa di importante non è sconsigliato, ma è consigliabile attendere l'arrivo di un periodo migliore per fare il passo decisivo.

Acquario - sin dalla giornata di lunedì ci si potrebbe imbattere in situazioni poco piacevoli e grattacapi difficili da risolvere. Sia all'interno della vita di coppia che nell'ambiente di lavoro nasceranno discussioni considerate futili ed evitabili, ma che saranno in grado di ledere la calma e l'equilibrio che tanto faticosamente erano stati ritrovati. Stringere la mano delle persone care, stando all'oroscopo, accettando consigli ed un eventuale aiuto, si rivelerà un buon metodo per alleggerire il carico di stress accumulato.

Pesci - secondo le previsioni dell'oroscopo, una Luna in opposizione potrebbe portare alla nascita di rallentamenti vari all'interno dell'ambito lavorativo, con un conseguente innalzamento dei livelli di stress che saranno tuttavia gestibili.

Con il sopraggiungere del weekend ci si potrà cimentare nell'organizzazione di una gita fuori porta da condividere esclusivamente con la persona amata.