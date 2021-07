Secondo le previsioni dell'oroscopo del 15 luglio 2021 gli Ariete devono essere più temerari. I Gemelli vivranno una giornata molto produttiva, mentre i Vergine devono tirare meno la corda.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: meglio non tirare troppo la corda per quanto riguarda le faccende sentimentali. Oggi potrebbero sorgere dei disguidi, pertanto, è opportuno mostrarsi il più calmi possibile. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono dei cambiamenti.

11° in classifica Bilancia: essere equilibrati si rivelerà di fondamentale importanza i questo periodo.

Cercate di non prendere delle decisioni troppo affrettate in quanto potreste pentirvi. In amore lasciate che gli altri agiscano secondo i propri tempi.

10° in classifica Acquario: giornata fatta di alti e bassi. Evitate di impelagarvi in questioni troppo più grandi di voi. Nel lavoro è necessario trattare e scendere a qualche compromesso per ottenere dei risultati interessanti. L'Oroscopo del 15 luglio vi invita ad essere più arguti.

9° in classifica Cancro: le faccende di cuore vanno risolte entro la fine di questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro, invece, meglio essere cauti. A partire dal prossimo mese ci saranno delle novità, quindi, cercate di farvi trovare pronti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: buon momento per fare la pace e per chiarire le questioni in sospeso. Se state pensando di cambiare le carte in tavola in un rapporto sentimentale, meglio pensarci bene. I cambiamenti sono necessari talvolta, ma bisogna essere pronti ad affrontare le conseguenze.

7° in classifica Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del giorno 15 luglio 2021 sono estremamente propositive sul fronte dei sentimenti.

Nei rapporti di coppia amate sentirvi desiderati e coccolati, particolarmente in questo periodo. Sul lavoro, invece, è necessaria una piccola pausa.

6° in classifica Pesci: non abbiate paura di mettervi in gioco. In campo professionale potrebbero arrivare delle occasioni molto interessanti che andrebbero colte al volo. Per quanto riguarda le faccende sentimentali, invece, dovete essere intraprendenti se volete ottenere dei risultati.

5° in classifica Sagittario: oggi siete più lunatici del solito. Le idee potrebbero essere cambiate a velocità estrema, pertanto, cercate di essere cauti. Evitate di prendere decisioni serie, in quanto potreste agire seguendo solamente l'istinto e non la ragione.

Oroscopo segni fortunati del 15 luglio

4° in classifica Ariete: nella vita è opportuno rischiare e assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Evitate di impelagarvi in situazioni troppo complesse. Le cose più semplici sono e meglio è. Mantenetevi neutrali sul lavoro.

3° in classifica Leone: l'oroscopo del 15 luglio vi invita a tentare il tutto per tutto nei rapporti sentimentali. Se state pensando a qualche cambiamento interessante, a partire da oggi vi sarà molto più semplice riuscire ad ottenere dei risultati interessanti.

2° in classifica Capricorno: buon momento per cominciare una nuova relazione. I rapporti stabili, invece, dovrebbero essere resi un po' più divertenti. Ricordate che nella vita è opportuno prendersi meno sul serio. Sul lavoro meglio essere propositivi.

1° in classifica Gemelli: prima posizione per i nati sotto questo segno. La giornata si prospetta molto interessante e avvincente. La cosa importante è non lasciarsi prendere dal panico e dalla quantità di cose da fare. Questo fine settimana sarà piuttosto impegnativo.