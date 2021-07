Per la giornata di giovedì 15 luglio 2021 l'Oroscopo prevede un po' di complicazioni per i nati sotto il segno dei Gemelli: il nervosismo, l'inquietudine e lo stress potrebbero farla da padroni. Di tutt'altro umore saranno i segni d'acqua, con lo Scorpione in testa. Gli altri segni rimarranno stabili nelle posizioni delle giornate scorse.

A seguire, l'oroscopo del 15 luglio per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Segni d'acqua ancora ottimi

1° Scorpione: avrete di che esultare per un obiettivo raggiunto con successo sul lavoro. Nel pomeriggio potrete finalmente dedicare le vostre attenzioni alla persona amata o alla vostra famiglia.

2° Pesci: rilassarsi sarà l'attività principale di questa giornata che sarà anche ricca di iniziative interessanti sul lavoro. Avrete la grinta necessaria per aggirare qualche piccolo ostacolo. Secondo l'oroscopo, la serata sarà all'insegna del romanticismo.

3° Cancro: darsi da fare sarà la prerogativa principale di questa giornata, mentre le faccende meno importanti potranno essere messe momentaneamente in disparte. Sarete presi dal lavoro ma in modo esclusivamente positivo, senza forzature o stanchezza.

4° Sagittario: non farete altro che scalare la classifica grazie ad un allentamento significativo degli impegni, e alla costanza che avete impiegato per ottenere dei guadagni considerevoli.

Una pausa sarà esattamente ciò che meritate.

Ariete in miglioramento

5° Ariete: state riemergendo nella classifica dell'oroscopo dopo un periodo molto difficile, e ciò sarà dovuto non solo alla vostra concentrazione, molto più efficiente, ma anche ad un umore nettamente migliore.

6° Leone: un po' di nostalgia potrebbe farvi sentire giù di morale, ma fortunatamente avrete tanti impegni e affari da concludere per non pensare a questa situazione potenzialmente negativa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fate attenzione a qualche illusione in ambito lavorativo.

7° Vergine: la vostra determinazione, da sola, potrebbe essere la chiave per aprire molte prospettive future che potrebbero consentirvi una maggiore autonomia sia lavorativa che personale. La vostra tenacia sarà encomiabile.

8° Toro: umore in crescita. Questo giovedì finalmente avrete a disposizione tutte le distrazioni di cui avete bisogno in questo periodo decisamente turbolento per la mente e il corpo.

Decisioni per Acquario

9° Acquario: prendere una decisione importante in questo periodo potrebbe significare un cambiamento radicale anche nel quotidiano. Tuttavia non sarà affatto facile avere i nervi saldi per poter esternare la vostra volontà.

10° Capricorno: dovrete fare attenzione ad un investimento o ad un affare che vi sta a cuore, perché le "illusioni" potrebbero essere molte di più di quelle che normalmente sono dietro l'angolo. Datevi del tempo per riflettere in modo adeguato.

11° Gemelli: troppi pensieri per la testa vi spingeranno a fermarvi un attimo per riflettere e mettere ordine nella vostra mente. Evitate di rendere questa giornata troppo inquieta, almeno nel contesto lavorativo.

12° Bilancia: attenzione a non entrare in conflitto con la persona amata o che vi sta più a cuore, perché potreste dire qualcosa di spiacevole che non pensate veramente. Sul lavoro potreste non essere particolarmente efficienti.