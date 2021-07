L'Oroscopo di domani, giovedì 15 luglio annuncia novità e buone notizie portate soprattutto dalla splendida Luna in Bilancia. La "musa dei poeti" inizierà ad elargire a piene mani tanta positività in campo sentimentale, ovviamente non a tutti i segni. Vediamo allora tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine quali saranno i più fortunati e quelli invece costretti a sudare la classiche "sette camice" per causa di astri poco efficienti.

In questa parte centrale della settimana l'Astrologia privilegia i nati nel segno dei Gemelli e della Vergine, meritatamente classificati in giornata da cinque stelle.

Abbastanza positivo il momento anche per coloro con il simbolo dell'Ariete e del Cancro nel proprio Tema Natale, al contrario di Leone e Toro preventivati entrambi in giornata "no".

A questo punto iniziamo pure a dare spazio agli approfondimenti sulle tematiche relative all'amore e di lavoro, evidenziate nelle previsioni zodiacali di giovedì 15 luglio, logicamente non senza aver dato prima una buona occhiata alla scaletta con le stelle del giorno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Cancro;

3° posto - ★★★: Leone;

4° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 15 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 15 luglio al segno dell'Ariete preannuncia un buon giorno in genere.

In particolare offre la possibilità di valutare più obiettivamente il proprio operato e aggiustare ancor meglio il tiro, correggendo eventuali errori di giudizio e manovra. È un aggancio da non perdere perché permette di non far radicare idee e giudizi, positivi o negativi, che non sono aderenti alla realtà. In amore, una luce nuova illuminerà il vostro rapporto affettivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarà un giorno di gioia e serenità, l'energia degli astri vi caricherà e vi spingerà ad essere più passionali e coinvolti nel rapporto. Cogliete la palla al balzo, buttatevi il passato alle spalle e abbracciate con speranza il futuro. Gli astri sono dalla vostra parte e non vedono l'ora di rendere felice e magnifico la vita a due.

Single, in mancanza di un partner con cui condividere una giornata di follia, potrete sempre contare sugli amici pronti a coinvolgervi nei loro divertentissimi programmi. Sarete al centro dell'attenzione stellare, dovete assolutamente approfittare di questa giornata, soprattutto se avete in serbo qualcosa d'importante da fare o dire a qualcuno. Nel lavoro, se adotterete un atteggiamento perseverante, avrete la possibilità di anticipare i tempi. Concluderete degli affari molto vantaggiosi dal punto di vista economico.

Toro: ★★. Questa parte della settimana vi trova in periodo disarmonico per via di Saturno in quadratura a Urano (nel segno). La disponibilità non è al massimo, l’umore è variabile e il dialogo non è il vostro forte: inserite pure una grossa dose di autocritica sommandola ad un’altra di autocontrollo se non volete che in ogni tipo di rapporto si creino piccole fratture o si allarghino eventuali dissapori già esistenti.

Vale anche nel privato dove potreste lasciarvi sfuggire qualche critica in grado di suscitare reazioni. In campo sentimentale, sarà un giovedì di pentimenti, in cui ve la potrete prendere solo con voi stessi. Ciò che vivrete sarà solo una conseguenze delle vostre azioni, cioè di quello che ultimamente avete fatto e non dovevate, oppure, di non fatto e che invece avreste dovuto fare. Single, il cielo sarà grigio a causa di alcuni astri dissonanti. Più per gioco che per sfida potreste decidere di tenere sulle spine la persona che più vi interessa. Attenzione però, il gioco potrebbe farsi duro ed irritare, oltre che stancare. Prendetevela con calma, non affaticatevi, lasciate al vostro corpo tutto il tempo necessario per recuperare e per ricaricarsi.

Nel lavoro, da una parte siete intraprendenti e ispirati, dall'altra ci sono nemici più o meno dichiarati. Contrarietà magari di poco conto ma che alla fine vi sfiniscono.

Gemelli: ★★★★★. Con la Luna che attiva Plutone e il Sole in ottima posizione, è un buon giorno che vi permette di sfruttare le vostre qualità o le circostanze. Non manca un certo sprint, per cui vietato fermarsi: diciamo che è uno di quei giorni nei quali è possibile eliminare ciò che in genere si accantona perché si è presi da mille impegni. E più vi alleggerite e più dinamici e mirati risulterete, schivando le trappole che potrebbero tendere Mercurio e Saturno disarmonici. In amore, sarete pronti a fare la differenza e avrete voglia di fare qualcosa di diverso.

Sarete carichi e dinamici e non demorderete di fronte agli ostacoli, che saranno dati principalmente da coloro che non sposano le vostre stesse idee e vorrebbero rovinarvi la giornata. Ma state tranquilli perché sarete di ottimo umore e riuscirete a trascorrere una giornata/serata romantica con il vostro partner. Single, le vostre risorse sono grandi, più che sufficienti per farvi ottenere ciò che desiderate; la vostra sensibilità sarà accentuata e il tutto renderà la creatività fertile. Disponete di un buon equilibrio interiore, di una grande apertura spirituale e tanta fantasia da incanalare i vostri sentimenti verso chi più vi aggrada. Nel lavoro giornata molto vantaggiosa. A partire da questo giovedì sarete una solida, tenace, inossidabile macchina da guerra e non mollerete mai, finché non avrete raggiunto i vostri scopi.

Oroscopo e stelle di giovedì 15 luglio

Cancro: ★★★★. Giornata discreta questa in arrivo. E' il caso di fare un esame generale delle situazioni perché i due pianeti di comparto, Mercurio a favore e Sole parzialmente disarmonico, indicano la possibilità di capire se state dando troppa importanza a problemi. In realtà, sono timori personali che possono essere risolti: potete usare i flussi di Mercurio in modo costruttivo, ovvero, se temete un problema trovare la contromossa da attuare nel caso dovesse presentarsi. Per i sentimenti giornata armoniosa per voi, vi aspettano infatti delle ore molto positive. Non godrete del dolce far niente, anzi, farete molte cose, anche parecchio diverse tra loro, ma sarete contenti e soddisfatti, in completa sintonia con la vostra metà.

Single, dedicate tempo e attenzioni al fisico e alla bellezza. Perché anche se l'abito non fa il monaco, un aspetto curato è comunque un gran bel biglietto da visita. Niente e nessuno riuscirà ad incrinare la sicurezza, il carisma, la forza e la profondità di intenti che vi pervadono. Grazie alle stelle sarà di molto facilitato l'andamento della vostra esistenza, e voi dovete solo pensare a godervela senza affannarvi a rincorrere soluzioni complicate. Nel lavoro, le stelle favoriscono l'intuizione e suggeriscono le mosse giuste per aumentare i guadagni. Sfruttate questa occasione per dar vita a progetti a cui aspiravate da tempo.

Leone: ★★★. Il Sole e Marte risultano a favore in quanto in congiunzione, ma ci sono Giove e Saturno in opposizione, quindi disarmonici.

Dovreste fare e rifare spesso il punto per capire con aderenza alla realtà quanto il malumore vi condiziona nelle reazioni. La regola più saggia, sarebbe di dire e fare l’indispensabile nel miglior modo possibile, evitando di sollevare polvere e tenendo presente che l’interlocutore potrebbe essere più lucido di voi: potreste non conoscere tutti gli elementi del discorso, della situazione e potreste cadere in qualche trappola. In amore, vi si prospetta una giornata un po' monotona, priva di colpi di scena. Il veder sfumare i vostri piani all'ultimo secondo vi farà passare l'entusiasmo mattutino e trascorrerete la giornata sottotono, non sapendo bene che cosa fare. Questo stato potrà far risentire le persone che avete intorno, a iniziare dal partner passando per i famigliari e finire con gli amici fidati.

Single, sarà una giornata sottotono, la risposta che stavate cercando potrebbe essere nascosta proprio dove non cerchereste mai. Analizzate le vostre paure e chiedetevi cosa fareste se riusciste a raggiungere la tanto desiderata serenità. Nel lavoro, dovete imparare ad essere meno permalosi, se volete che la vostra immagine pubblica non subisca smacchi clamorosi. Il cielo sopra di voi è denso di nuvole, che dovrete gestire correttamente per non scatenare una tempesta dalle spiacevoli conseguenze.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 15 luglio, svela un'ottima Luna in procinto di andare via dal segno ed entrare in Bilancia. È un buon giorno soprattutto quando c’è un Plutone altamente armonico al segno: in questo periodo è possibile mantenere senza difficoltà la concentrazione e l’equilibrio.

Oltre ad occuparsi del lavoro, dedicate un po’ del tempo ai rapporti interpersonali. L’esperienza vi permette di capire chi è affidabile e con chi è il caso di parlare poco, che si tratti di fatti propri o fatti altrui e suscitare buone impressioni, di quelle che fanno cambiare in positivo i giudizi espressi su voi stessi. Approfittatene anche per organizzare gli impegni delle prossime settimane, tenendo presente che tenderete alla distrazione. In campo sentimentale, gli astri saranno dalla vostra parte e vi regaleranno una giornata quasi perfetta sotto tutti i punti di vista. Ogni cosa ed aspetto della vostra vita troverà in questo periodo la giusta collocazione e questo instaurerà in voi una maggiore fiducia nei confronti della vita, ma anche e soprattutto nel vostro rapporto.

Single, la felicità sarà a portata di mano e le stelle vi regaleranno occasioni a non finire. Sarete, infatti più che mai padroni delle vostre emozioni; equilibrati, sensuali e passionali, con la giusta carica per vivere bene. Non dovete fare altro che approfittare di questo stato di grazia. Nel lavoro, il cielo è positivo per portare a termine tutti quei progetti che avete in mente, magari dando una sferzata di novità alla vostra attività.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 15 luglio.