Secondo le previsioni dell'oroscopo del 16 luglio, i nati sotto il segno del Leone saranno intraprendenti e fieri. I Cancro vanno verso un miglioramento, mentre i Capricorno saranno un po' distratti.

Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche per tutti i segni.

Oroscopo 16 luglio, gli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: in questo periodo è opportuno cogliere al volo certe occasioni. Purtroppo, però, non siete in una condizione psicologica così serena da riuscire a captare tutto quello che di circonda.

11° in classifica Capricorno: siete particolarmente distratti, per tale ragione è probabile che nascano dei diverbi.

Specie in campo sentimentale è opportuno che manteniate un atteggiamento calmo e tranquillo.

10° in classifica Vergine: l'Oroscopo del 16 luglio 2021 invita i nati sotto questo segno a portare un po' di pazienza. Sì state vivendo un periodo burrascoso dal punto di vista sentimentale, è meglio aspettare per chiarirsi

9° in classifica Sagittario: le stelle leggermente contrario potrebbero portare all'insorgenza di problemi di coppia. A risentirne saranno soprattutto le relazioni stabili. Per contro, invece, i rapporti appena nati saranno molto più sereni.

Previsioni astrali per le posizioni centrali

8° in classifica Toro: buon momento per concentrarvi su un nuovo progetto lavorativo. Nell'ultimo periodo siete state un po' distratti sotto questo punto di vista, per tale ragione potreste trovarvi del lavoro accumulato.

Sbrigate tutto con calma.

7° in classifica Scorpione: i nati sotto questo segno continueranno a "vivere sulle montagne russe", soprattutto dal punto di vista sentimentale. Se avete cominciato da poco un nuovo progetto, invece, sarà bene dedicargli maggiori attenzioni.

6° in classifica Acquario: l'oroscopo del 16 luglio 2021 vi invita a essere un po' più tranquilli.

Spesso tendete a crearvi problemi anche laddove non sono presenti. In campo professionale, invece, mi serve una pausa.

5° in classifica Bilancia: i rapporti di coppia saranno particolarmente intensi in questo periodo. Potreste essere colti da qualche emozione inaspettata, pertanto, cercate di non abbandonare del tutto la parte razionale del vostro io.

L'oroscopo dei quattro segni più fortunati

4° in classifica Cancro: giornata di ripresa sotto più punti di vista. Specie per quanto riguarda le faccende di cuore, a partire da queste ore ci sarà un miglioramento. Coloro che avevano discusso, potranno chiarire. Sul lavoro, invece, è opportuno mostrare un po' più di comprensione.

3° in classifica Ariete: secondo le previsioni del oroscopo del giorno 16 luglio, sarà molto più semplice fare la pace. I nuovi progetti lavorativi sono favoriti, pertanto, cercate di essere propositivi.

2° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno continuano la loro fase di ascesa dal punto di vista sentimentale. Cercate di essere sinceri e di evitare futuri sotterfugi per eludere alcuni problemi.

1° in classifica Leone: prima posizione per i nati sotto questo segno. Dal punto di vista professionale potrebbero arrivare delle soddisfazioni molto interessanti. Mostratevi intraprendenti e sicuri di voi.