Per la giornata di venerdì 16 luglio 2021 l'Oroscopo rimarrà sostanzialmente stabile, e questa situazione sembra destinata a confermarsi anche durante il weekend. I segni di terra, dunque, rimarranno nella parte centrale della classifica, mentre le stelle favoriscono ancora quelli d'acqua.

Bilancia è segnalata in rialzo rispetto ai giorni precedenti, così come il Capricorno che viene da un periodo sottotono. A seguire, l'oroscopo del 16 luglio per tutti i segni zodiacali.

Cancro al primo posto

1° Cancro: questo sarà un giorno in cui sarete decisamente motivati in amore per conquistare la persona amata o per trascorrere una giornata romantica con il partner.

Avrete anche un fiuto considerevole per gli affari.

2° Pesci: una situazione lavorativa potrebbe volgere a vostro favore se darete il massimo, perché con Giove nel vostro segno non ci sarà cattiva sorte che tenga. Vi dimostrerete anche molto più loquaci ed eccentrici, anche in amore.

3° Scorpione: le soddisfazioni in campo professionale riguarderanno sia voi stessi che i vostri colleghi. Il vostro team di lavoro riuscirà a dare diverse opportunità per emergere in modo considerevole.

4° Gemelli: i cambiamenti previsti in giornata si concretizzeranno e vi daranno una spinta ulteriore a dare il meglio di voi stessi. Sarete motivati e finalmente sentirete di avere in pugno il vostro futuro. Continuate così.

Bilancia di buonumore

5° Bilancia: il buonumore sarà il motore di questa giornata. La famiglia sarà al centro della vostra attenzione anche quando apparentemente sembrerà che pensiate a tutt'altro. Leggermente in calo l'ambito lavorativo.

6° Capricorno: si avvicina il weekend, ovvero un periodo in cui vi sentirete più liberi di fare ciò che vorrete, senza alcuna restrizione di stampo professionale.

Organizzare qualcosa di divertente con il partner sarà un modo per lasciarsi alle spalle ogni incomprensione.

7° Vergine: in amore ci saranno delle relazioni ad un passo dal punto di rottura, probabilmente dovuto a gelosie passate o a qualche incomprensione che vi state trascinando dietro da molto tempo. Avrete qualche occasione di rilassarvi in serata.

8° Toro: sarete introversi, ma in un modo più leggero rispetto al solito. L'oroscopo segnala qualche vicenda che probabilmente vi ha scossi nel profondo o che vi ha irritati, e dalla quale non vi siete ancora ripresi.

Acquario attento

9° Leone: deciderete di prendervi una pausa dal lavoro per ricaricare le energie e ripartire al meglio la prossima settimana, e per migliorare la collaborazione coi colleghi. Avrete qualche piccolo affare da concludere, ma niente che possa realmente fare la differenza sul piano economico.

10° Acquario: avrete la necessità di rivedere le vostre finanze e di rivalutare qualche acquisto che probabilmente non era così necessario. L'oroscopo prevede, sul piano delle amicizie, una selettività che forse vi darà un piccolo senso di nostalgia.

11° Sagittario: probabilmente ci saranno troppe divergenze in amore per poter trovare un punto di incontro. Invece sul lavoro sarete sulla strada giusta per organizzarvi al meglio.

12° Ariete: venerdì 16 luglio non avrete una grande forza di volontà. Preferirete restare chiusi in voi stessi, anche a dispetto di qualche amico che vorrebbe trascorrere del tempo con voi.