L'oroscopo della giornata di venerdì 16 luglio prevede un po’ di stress in amore per i nativi Cancro a causa della Luna in quadratura, mentre sarà difficile strappare un sorriso ai nativi Toro. Bilancia avrà modo di sentirsi al centro dell'attenzione, non solo in amore, mentre Mercurio in trigono per i nativi Pesci porterà qualche idea geniale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 16 luglio 2021.

Previsioni oroscopo venerdì 16 luglio 2021 segno per segno

Ariete: non la giornata che speravate dal punto di vista sentimentale, colpa della Luna che si trova in opposizione.

Questo non vorrà dire che la vostra relazione di coppia non va bene, semplicemente per il momento potrebbero mancare questi teneri e passionali momenti insieme. Nulla di drammatico quindi. L'importante è che ci sia rispetto, comunicazione e amore. Nel lavoro potreste incappare in qualche imprevisto, che dovrete risolvere presto. Voto - 6,5⭐⭐

Toro: previsioni astrali di certo poco favorevoli per voi nativi del segno, e il periodo non sembra migliorare. Dal punto di vista sentimentale infatti sarà difficile strapparvi un sorriso, e ciò non farà bene al vostro rapporto. Se la colpa non è del partner, cercate di non combinare guai. Se siete single preoccupatevi di più dei vostri impegni per questa giornata.

Settore professionale più che discreto, grazie a qualche idea veramente interessante. Voto - 7- ⭐⭐⭐

Gemelli: oroscopo di venerdì 16 luglio all'insegna dei sentimenti più sfrenati per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere favorevoli vi avvierete verso un fine settimana davvero piacevole, single oppure no. Settore professionale che vedrà qualche inghippo, colpa di questo Giove in quadratura.

Cercate di correggere il tiro e ritrovare la via. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Cancro: ambito lavorativo pieno di cose da fare nel corso di questa giornata, e voi potreste non sentirvi all'altezza. Cercate di avere maggior fiducia nelle vostre capacità, considerato inoltre che avete Mercurio e Giove favorevoli. In amore attenti a questa Luna in quadratura che vi mette a disagio davanti al partner, o se siete single con una persona conosciuta da poco.

Voto - 6,5 ⭐⭐

Leone: una bella giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Certo, non è il miglior periodo di sempre, ma non vi potete lamentare, soprattutto in amore, dove non mancano sentimenti e passione tra voi e il partner. Se siete single dovrete essere più sfacciati e diretti se volete trovare l'anima gemella. In ambito lavorativo rimangono ancora alcuni dubbi da dissipare, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Vergine: oroscopo di venerdì tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Certo, non è un cielo eccellente, ma nel complesso buono per provare a vivere momenti di serenità insieme alla vostra anima gemella. Se siete single potreste anche vivere qualche bella emozione, ma nulla di più.

Per quanto riguarda il lavoro sarete un po’ disorientati soprattutto se dovrete avere a che fare con nuovi incarichi, per cui rimanete attenti e concentrati. Voto - 7 ⭐⭐⭐

Bilancia: periodo grandioso per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del 16 luglio. Con la Luna che si trova in congiunzione, e Venere in buon aspetto, avrete aspettative molto alte per la vostra relazione di coppia, e riuscirete a soddisfarle tutte. Se siete single non c'è niente di male nell'amare, per cui fatevi avanti. Nel lavoro vorrete sentirvi di nuovo al centro dell'attenzione, e forse, grazie a Saturno, potreste anche riuscirci. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Scorpione: meglio non avere troppe pretese dal punto di vista sentimentale in questa giornata.

Secondo l'oroscopo, ci sarà ancora Venere in cattivo aspetto, per cui il rischio di causare un litigio per questioni da nulla è alto. Se siete single è vero non dovrete vergognarvi di quel che provate, ma forse sarebbe il caso di aspettare il momento più opportuno. Nel lavoro riuscirete a tenere il passo con i colleghi, e raggiungerete risultati tutto sommato discreti. Voto - 6+⭐⭐

Sagittario: configurazione astrale ottima per far splendere il vostro amore nei confronti del partner. Secondo l'oroscopo, Luna e Venere sono in connubio per voi, e dalla vostra relazione potreste ottenere tanto. Se siete single sarete più sensibili e emotivi in questa giornata, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro questo non è il periodo migliore al momento, ma le cose presto cambieranno, abbiate pazienza. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Capricorno: Luna in quadratura che vi distrae dal punto di vista sentimentale. Intendiamoci, il vostro rapporto va bene al momento, ma una piccola discussione può sempre capitare. L'importante è saperne uscire in fretta, e senza alcun rancore. Se siete single la vostra vita sociale sarà più importante al momento. Settore professionale non ai vertici di qualche giorno fa a causa di Mercurio opposto, ma avrete ancora abbastanza margine di successo se mostrate impegno. Voto - 7⭐⭐⭐

Acquario: Luna in trigono dal segno della Bilancia che vi verrà in aiuto secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 16 luglio.

Certo, ci vorrà ancora un po’ prima che il vostro rapporto torni a funzionare al meglio, ma per il momento godetevi questa piacevole tranquillità. Se siete single non pensate a trovare l'amore a tutti i costi, godetevi la compagnia dei vostri amici. Nel lavoro anche quando le cose vi sembra vadano male, vedrete che alla fine riuscirete a spuntarla. Voto - 7⭐⭐⭐

Pesci: settore professionale solido e convincente secondo l'oroscopo, grazie a Giove e Mercurio in buon aspetto. Avrete delle idee davvero geniali che non vedrete l'ora di mettere in pratica, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito sentimentale mostrerete fascino e gioia nei confronti del partner, vivendo un rapporto stabile.

Se siete single troverete del tempo da dedicare alle cose che più amate, in completa spensieratezza. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐