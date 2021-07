Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 3 luglio 2021, i nati sotto il segno della Bilancia sono sottotono. I Leone vivranno alti e bassi, mentre gli Scorpione sono in rimonta. I Pesci e i Cancro sono in forma.

Previsioni ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: il mese di luglio non è cominciato proprio nel migliore dei modi per voi. Ad ogni modo a partire da questo fine settimana ci sarà un leggero miglioramento. Per tale motivo prestate pazienza fino a quel momento.

11° in classifica Leone: alti e bassi per i nati sotto questo segno.

Specie dal punto di vista sentimentale vi sentite un po' sulle montagne russe. Questo sensazione sarà particolarmente accentuata per coloro i quali si trovano a vivere una relazione nata da poco tempo.

10° in classifica Gemelli: l'Oroscopo del 3 luglio denota una giornata un po' altalenante. Dopo aver vissuto momenti con una carica di adrenalina parecchio alta, Oggi vi sentirete un po' fiacchi punto in campo professionale è opportuno darsi da fare.

9° in classifica Capricorno: un impegno imprevisto potrebbe compromettere la vostra giornata e soprattutto la vostra serenità. Ad ogni modo, cercate di non dare troppo peso ai cambi di programma. Ricordate che spesso nella vita tutto va come deve andare.

Oroscopo posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: sì avete vissuto dei cambiamenti sul piano professionale, è opportuno valutare attentamente i pro e i contro dei nuovi progetti. Non gettatevi a capofitto in una nuova relazione perché in questo periodo potrebbe essere alto il rischio di scottature.

7° in classifica Toro: dal punto di vista delle relazioni vi sentite un po' vincolati.

Talvolta avete la sensazione di essere intrappolati in un rapporto che non mi appartiene più punto se le cose non mi stanno bene è meglio parlarne con chiarezza e calma.

6° in classifica Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 3 luglio denotano una giornata un po' più rilassante rispetto a quelle vissute nei giorni passati.

In questo periodo, come già detto in precedenza, e di fondamentale importanza essere organizzati. Questo vi aiuterà a risolvere sia faccende private sia lavorative.

5° in classifica Acquario: caratterialmente siete delle persone parecchio indecise. Particolarmente in questo periodo potrebbe farsi sentire questa vostra inclinazione caratteriale. Se non volete rischiare di tergiversare troppo, evitate di prendere decisioni quando siete poco concentrati.

Oroscopo 3 luglio segni fortunati

4° in classifica Vergine: i nati sotto questo segno vivranno una giornata abbastanza interessante dal punto di vista dei sentimenti. Le relazioni in crisi avranno modo di recuperare, mentre quelle che vanno alla grande, non potranno che continuare su questa strada punto sul lavoro ci vuole pianificazione.

3° in classifica Ariete: l'oroscopo del 3 luglio vi esorta a farvi avanti in amore. Se vi piace qualcuno, evitate di nascondervi dietro un dito. Ricordate che, specie per quanto riguarda l'amore, si vince solo se si rischia. Sul lavoro, invece, è opportuno essere razionali.

2° in classifica Pesci: interessanti risvolti per quanto riguarda la carriera. Il periodo estivo potrebbe portare con sé delle sorprese davvero entusiasmanti. Cercate di essere attenti e, soprattutto perspicaci. In campo sentimentale, invece, dovete essere più schietti.

1° in classifica Cancro: giornata di ripresa rispetto a quelle trascorse nei giorni passati. Sia dal punto di vista fisico sia psicologico vi sentirete molto meglio.

Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, una nuova proposta potrebbe scombussolare i vostri piani.