L'Oroscopo di domani, sabato 3 luglio è arrivato, preciso e in perfetto sincronismo con la parte della settimana riguardante l'avvio del nuovo weekend. Prepariamoci, quindi, a saziare la sete di Astrologia, quest'oggi applicata ai sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco e, come sempre, a scoprire le stelle in classifica attribuite ai segni dall'Ariete alla Vergine. Diciamo subito che, sia in amore che nel lavoro, ad avere il buon sostegno delle stelle saranno in primis coloro appartenenti a Toro, stupendamente sostenuti dalla Luna, in entrata nel segno proprio questo sabato.

Nulla da ridire nemmeno sul probabile andamento del periodo messo in conto dagli astri nei confronti di Cancro e Leone: entrambi i segni sono stati classificati con cinque ottime stelline portafortuna, quindi previsti in giornata super-positiva.

Invece, poche speranze dalle previsioni astrologiche del 3 luglio per coloro appartenenti a Vergine e Gemelli valutati nel periodo con le rispettive sigle del "sottotono" e del "ko". Passiamo ai dettagli del caso analizzando in primis la scaletta quotidiana e poi valutando il responso astrologico espresso dall'Astrologia su ogni singolo segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Cancro, Leone;

3° posto - ★★★★: Ariete;

4° posto - ★★★: Vergine;

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 3 luglio, l'amore e il lavoro

Ariete: ★★★★.

L'oroscopo del 3 luglio al segno dell'Ariete predice una giornata mediamente tranquilla, serena il necessario e poco impegnativa. Tuttavia il periodo discreto non deve essere preso troppo alla leggera, anche se, in certi momenti, tutto vi sembrerà alla portata. Infatti, le previsioni di sabato preannunciano a molti del segno una certa continuazione dei periodi precedenti.

In amore, saprete rinnovare il rapporto di coppia, complici un'appassionata sensualità unita a stretto filo con un dialogo aperto e sereno. Gli influssi delle stelle risveglieranno nei nativi sentimenti sinceri e maggior bisogno di confidenza nel rapporto di coppia. Single, il cielo alleggerisce ogni pesantezza quotidiana e vi invita a godere le gioie della vita e di buoni sentimenti.

Sappiate che il colpo di fulmine è una scintilla e ciò che ne consegue dipende solo da voi: amore o fuoco di paglia? Nel lavoro, giornata positiva, con il cielo che vi sostiene nelle iniziative finanziarie e professionali. Buttatevi con coraggio nelle nuove imprese: relazioni importanti potranno nascere in ogni luogo e in ogni momento.

Toro: 'top del giorno'. In arrivo un sabato 3 luglio a dir poco fantastico! La giornata di fine settimana sarà convincente e vincente soprattutto in campo sentimentale, grazie ad una generosa quanto provocante Luna in Toro. Quasi ogni situazione andrà a buon fine: approfittate di questo momento idilliaco per dedicarvi completamente a chi amate, alla famiglia o alle amicizie di sempre.

In campo sentimentale, quindi, soprattutto le coppie avranno delle grosse opportunità in più rispetto al passato di crescere insieme alla persona amata. Parlando in generale sappiate che ci sono delle piccole evoluzioni che potrebbero mettervi di fronte a situazioni già apparecchiate, pronte ad essere vissute insieme a chi sapete... Single, la situazione finalmente si risolleva e voi tornerete a sorridere: la Luna sarà la vostra paladina preferita e potrete contare sul suo appoggio dalla mattina fino a notte inoltrata. Buone nuove soprattutto per quanto riguarda la sfera personale, quindi non perdete neppure un'occasione. Nel lavoro, gli input che gli eventi suggeriscono e le intuizioni che giungono alla vostra mente creativa e fertile sono efficaci.

Avrete validi motivi per essere orgogliosi di voi e del vostro operato.

Gemelli: ★★. Questo inizio weekend è stato valutato dall'Astrologia decisamente maluccio nei confronti del segno. Insomma, volete sapere l'ultima? Il fatto è che in molti vi state facendo sopraffare dai soliti problemi, tanto da non riuscire più a farvi una bella risata insieme agli amici. Secondo l'oroscopo del 3 luglio, intanto, riguardo l'amore, i momenti segnati da una certa tensione dovrebbero essere lasciati alle spalle. In coppia alcuni di voi devono ancora elaborare bene diversi punti della propria relazione (ovviamente parliamo di ciò che non va), oppure mettere in evidenza situazioni non proprio ottimali. Sappiate quindi che vi dovete impegnare a lasciar parlare anche il partner in modo da sapere cosa pensa di tutto questo e trovare una soluzione insieme.

Single, nella giornata di sabato qualcuno potrebbe mettervi alla prova, ma questo non influenzerà più di tanto il vostro modo di fare. Sappiamo bene che siete sempre più convinti che la spontaneità alla fine paghi, ed è effettivamente quello che accadrà a molti di voi. Nel lavoro, dovete essere più furbi e attenti, altrimenti rischiate di commettere qualche errore. Anche se siete capaci di rialzarvi, è sempre meglio giocare d’anticipo.

Oroscopo e stelle di sabato 3 luglio

Cancro: ★★★★★. La giornata sarà molto buona e in parte con spiccata predisposizione i colpi di fortuna. Le analisi astrali indicano indizi concreti di miglioramento: in generale (per una volta!) evitate il vostro puntuale senso di prevalsa nei confronti di chi sapete e passate oltre, ok?

Per i sentimenti, le coppie troveranno delle buone alternative per andarsi incontro reciprocamente e cercandone sempre di migliori. Potrebbe essere la vostra giornata ideale, in grado di mettervi di fronte a risvolti davvero interessanti: riuscirete a farvi valere? Speriamo di si, intanto iniziate a prendere qualche piccola iniziativa... Single, qualsiasi siano i vostri piani per la giornata di sabato, fate in modo che tutto sia immaginario e che niente possa urtare il vostro entusiasmo. Le persone care vi saranno vicine in particolare durante la seconda parte della giornata, proprio quando darete il meglio di voi e sarete al vostro massimo splendore. Nel lavoro, sarete intraprendenti quanto basta, pronti a cogliere le opportunità favorevoli per concludere buoni affari.

Ottimo soprattutto se avete un'attività commerciale.

Leone: ★★★★★. Partirà benissimo questo sabato di fine settimana, senza contare che potreste avere anche un pizzico di fortuna in alcune questioni sentimentali ancora aperte. In realtà, potrebbero esserci un arrivo nuovi amori per qualcuno di voi del segno: come, quando e perché non è dato saperlo, comunque la possibilità c'è ed è realistica. In generale, diciamo che il motivo conduttore della giornata sarà la buona comunicatività, il che vi permetterà di approfondire, estendere e migliorare l'intesa con la persona amata o con chi vorreste amare. Le coppie felici avranno di che sbizzarrirsi con atteggiamenti e situazioni molto romantiche. Single, siete davvero frizzanti e positivi, dunque cogliete al volo tutta la vostra energia per affrontare al meglio la giornata.

Sarà una partenza di weekend piena di incontri favorevoli: approfittate delle nuove conoscenze per farvi avanti e mostrare tutto il vostro fascino. Nel lavoro gli influssi astrali del periodo puntano i riflettori sulla carriera e sulla vostra immagine pubblica; cogliete con entusiasmo e con tempismo le occasioni per migliorarvi nei settori che più interessano.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 3 luglio, prevede una giornata per la maggior parte indirizzata verso un diffuso sottotono. Siate prudenti nelle spese, negli acquisti importanti oppure nello svolgimento delle normali incombenze riguardanti le attività quotidiane. In campo sentimentale, cercate di dare tempo al tempo e non correte troppo dando per scontate alcune cose nel rapporto.

Ricordate sempre che fiducia e complicità dovranno essere tenute al primo posto nella scaletta personale. Senza dialogo la persona del cuore non aiuterà a risolvere le numerose problematiche che vi tormentano da tempo: calma. Single, le stelle saranno antipatiche verso il segno riportando la mente a fatti del passato, probabilmente sia di natura familiare che sotto il profilo emozionale. Alcuni preconcetti su una persona continueranno a disturbare il sonno... Nel lavoro, trascorrerete tutta la giornata a pensare se sia giusto o meno intraprendere una certa attività, senza riflettere tuttavia che, con il passare del tempo, potreste perdere l’occasione di vedere realizzato un vostro progetto.

