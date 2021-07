L'oroscopo della giornata di sabato 3 luglio prevede la Luna a cavallo tra il segno dell'Ariete e del Toro. Quest'ultimo sarà più tenace in ciò che farà, sia in amore che al lavoro, mentre l'atmosfera diventa infuocata per i nativi Sagittario per via di Venere in trigono. Gemelli si sentirà abbastanza affettuoso con il partner, mentre emozioni vibranti toccheranno le corde dei nativi Bilancia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 3 luglio.

Previsioni oroscopo sabato 3 luglio 2021 segno per segno

Ariete: previsioni astrali più che soddisfacenti per voi nativi del segno.

In amore la Luna vi terrà compagnia ancora per qualche ora, e vedrete quanto amore c'è nella vostra storia d'amore. Voi single sognate storie romantiche. Perché invece non vi impegnate a realizzarne una vera? Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a ridare vita persino a quei progetti che sembrano ormai archiviati, senza una valida soluzione. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Toro: un oroscopo che vi vedrà un po’ più tenaci nel corso del weekend, grazie in particolare alla presenza della Luna nel vostro cielo. Soprattutto nel lavoro, questo può esservi utile per avere l'ispirazione necessaria per i vostri progetti, ma anche in amore potreste vedere un po’ di luce in più nella vostra relazione. Se siete single non mancherà uno spiccato ottimismo da parte vostra.

Voto - 7-⭐⭐⭐

Gemelli: vi sentirete piuttosto affettuosi secondo l'oroscopo della giornata di sabato 3 luglio. Godetevi questo cielo davvero stellato nei vostri confronti, e vivete la vostra d'amore con affetto e responsabilità. Se siete single vi piacerà condividere i momenti migliori della giornata con le persone che amate.

Per quanto riguarda il lavoro un po’ d'ansia può anche starci quando avrete a che fare con progetti particolari, ma anche a causa di Giove quadrato. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Cancro: la solita routine non fa per voi, specialmente in questo periodo estivo, dove la voglia di fare tante cose si farà sentire. Soprattutto al lavoro, cercherete di dedicarvi a nuove iniziative, non rimanendo fermi un attimo.

In amore l'influenza negativa della Luna si farà sentire di meno, e ciò vi aiuterà a riprendere in mano il vostro rapporto. Se siete single ricordatevi che gli amici sono sempre un grande tesoro. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Leone: un po’ sottotono dal punto di vista sentimentale a causa della Luna che passa in quadratura. In amore sembra che ci siano un po’ troppo spesso degli ostacoli, che v'impediscono di esprimere al meglio i vostri sentimenti. Cercate di risolvere tali problemi. Se siete single curate di più la vostra vita sociale. Nel lavoro arrivano offerte, proponete buoni affari, ma qualcosa ancora v'impedisce di sentirvi in pace con voi stessi. Voto - 7 ⭐⭐⭐

Vergine: inizio di weekend fortunato per voi nativi del segno.

Secondo l'oroscopo, la Luna si affaccerà dal segno del Toro, iniettando in voi una buona dose di romanticismo. Che siate single oppure no dunque, datevi da fare per far salire le farfalle allo stomaco a voi e alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro le responsabilità si accumulano, e fareste meglio a tenere il ritmo e non rimanere indietro. Voto - 7+ ⭐⭐⭐

Bilancia: Luna che non sembra essere più così negativa secondo l'oroscopo del 3 luglio. Per quanto riguarda i sentimenti dunque preparatevi a vibranti emozioni, che toccheranno il vostro animo nel profondo, soprattutto se siete single. Sul fronte professionale Giove non è ancora tornato favorevole, ma per ora potete accontentarsi di Marte e Mercurio per esprimere tutto il vostro potenziale.

Voto - 8- ⭐⭐⭐⭐

Scorpione: meglio lasciar perdere le dimostrazioni di sentimenti e tutte quelle cose che fanno le persone innamorate. Quando Venere e Luna si mettono contro di voi, l'unica cosa che vorreste fare è stare da soli a riflettere. Settore professionale nel complesso discreto, grazie in particolare alla buona posizione di Giove. Attenti però alla salute, un po’ bassa per via di Marte quadrato. Voto - 6- ⭐⭐

Sagittario: atmosfera che si accende nel corso di questo fine settimana secondo l'oroscopo. La vostra relazione di coppia sprizza allegria e serenità da tutti i pori. Non sarebbe una cattiva idea cercare un posto bello, tranquillo, dove poter stare un po’ con la vostra anima gemella.

Se siete single e siete in cerca di emozioni, potreste trovare qualcosa che fa al caso vostro. Nel lavoro invece le cose non procedono esattamente come previsto, meglio fare attenzione. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Capricorno: oroscopo di sabato piuttosto convincente per voi nativi del segno. La Luna tornerà a giocare a vostro favore, e in ambito sentimentale tornerete a godere appieno della vostra relazione di coppia. Se siete single lasciate perdere i preliminari. Se siete convinti, andate dritti al punto. Nel lavoro sarete un po’ troppo impulsivi. Attenzione perché ciò potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Acquario: questo cielo non vi convince affatto. Venere e Luna non sostengono le vostre imprese romantiche, finendo col dire tutt'altro nei confronti del partner.

Se siete single la voglia di emozioni non vi manca, ma faticherete a farvi avanti. Nel lavoro sarete piuttosto ordinati e puliti con le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6,5 ⭐⭐

Pesci: un'altra giornata prolifica al lavoro secondo l'oroscopo. Giove porta sostegno e fortuna nelle vostre iniziative, che procederanno secondo i piani. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna in sestile garantisce bei momenti insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single prendete confidenza con la vostra fiamma, scoprite i suoi interessi, insomma, instaurate un rapporto. Voto - 8 ⭐⭐⭐⭐