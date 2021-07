L'Oroscopo di domani, giovedì 29 luglio, è pronto a dare consigli sul prossimo sabato d'inizio weekend, suggerendo dritte o dando consigli in direzione dei sei segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Il periodo sotto osservazione coincidente con la giornata centro settimana prevede belle novità per alcuni segni, per altri invece ci sarà un po' da soffrire. Intanto giornata particolarmente positiva per il Leone, pressoché vincente in molti comparti e per questo valutato con la posizione "top" in classifica. Alla grande anche l'Ariete, sostenuto a piene mani in ambito sentimentale da una splendida Luna nel segno.

Le previsioni astrologiche del 29 luglio, intanto, non vedono troppo favorevole il prossimo giovedì per Gemelli e Vergine, entrambi considerati dall'Astrologia in giornata "no". La Vergine in questo periodo deve fare i conti con l'ingresso di Marte nel segno, nel frangente sotto diretta opposizione da Giove in Acquario.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone;

2° posto - ★★★★★: Ariete;

3° posto - ★★★★: Toro, Cancro;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Gemelli, Vergine (Marte nel segno).

Previsioni zodiacali del 29 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 29 luglio al segno dell'Ariete annuncia un periodo ampiamente positivo, spronando ad essere se stessi e ad approfittare del momento ideale offerto dagli astri.

In tanti avete bisogno di guardare lontano, di progetti di vita che appaghino tutti i vostri bisogni. In amore, cominciate bene la giornata: siate motivati, allegri e socievoli come non mai! La presenza della Luna nel comparto porterà una ventata d'aria nuova tra coloro che hanno già una vita affettiva serena. Anche per gli altri l'intesa con il partner sarà in decisa risalita, ottima da tutti i punti di vista.

Single, spesso le cose belle arrivano quando non ci si pensa: così presto vi potrebbe venire offerta la possibilità di approfondire un legame a cui siete molto interessati. Magari anche la possibilità di intravedere uno spiraglio di luce in quelle questioni che, nell'ultimo periodo, vi hanno preoccupato in modo particolare.

Nel lavoro, godrete di una bellissima intesa con i colleghi, offrirete e riceverete solidarietà e sostegno. Prossimamente avrete ottime occasioni di guadagno.

Toro: ★★★★. Il prossimo giovedì si preannuncia non troppo faticoso per voi nativi. A metà del percorso settimanale la tranquillità interiore si rifletterà giustamente anche nei rapporti esterni. In campo sentimentale, non avrete di che lamentarvi: chi vi sta accanto saprà dimostrarvi tutto il suo affetto senza condizioni ed esitazioni. Un regalo inatteso da parte del partner, vi riempirà di stupore, accettatelo e godetevi la sua compagnia serenamente. I desideri del partner coincideranno perfettamente con i vostri: sarà una bella giornata dove tenerezza e passione prenderanno il sopravvento.

Single, l'atmosfera e un cielo finalmente azzurro vi faranno sentire molto meglio del solito. Oltre al divertimento e ad un'eccellente forma fisica, potrete contare su una giornata molto intensa per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nel lavoro, la giornata si annuncia molto importante e ricca di buone nuove. Avrete l'opportunità di occuparvi di mansioni stimolanti che accresceranno le vostre prospettive.

Gemelli: ★★. Giornata valutata nell'oroscopo di giovedì come abbastanza negativa: dunque, periodo segnato dal "ko" con stelle non troppo propense a dare aiuto. In alcune situazioni, star dietro ai vostri cambi d’umore non sarà affatto facile per nessuno, quindi non potete accusare chi avete accanto di eventuali superficialità.

In amore, dovrete vedervela con frangenti abbastanza delicati: il buonumore dei giorni scorsi si dissolverà! Così sarete voi i primi a essere insoddisfatti del periodo, ma non riuscite a fare diversamente. Col partner non rivangate eventuali disaccordi del passato perché peggiorereste la situazione. Sarà meglio adattarsi alle circostanze, munendovi di rimedi naturali, di pazienza e di saggezza. Single, ci saranno degli impegni familiari noiosi e la giornata, già abbastanza massacrante di suo, basterà già a mettervi di malumore. Figurarsi se anche l'amore non dovesse girare come dovrebbe. Se il panorama di questa giornata non è radioso, poco male; forse avete bisogno di riposare e prendervi più cura di voi stessi.

Dedicare un po' più di tempo alla vostra forma fisica, in questo periodo, non sarebbe assolutamente male. Nel lavoro, sono probabili delle alternanze dovute al vostro stato psicofisico, le stelle consigliano di rigenerarsi.

Oroscopo e stelle di giovedì 29 luglio

Cancro: ★★★★. Giovedì giornata "mista", prevista mediamente positiva ma con frangenti anche abbastanza impegnativi: dunque, periodo incostante? Staremo a vedere. Intanto qualche nota d’insoddisfazione potrebbe trasformarsi positivamente, fino a divenire uno stimolo per guardarsi intorno e prendere in considerazione altre opportunità. Per i sentimenti, vi sveglierete con una particolare voglia di tenerezza, per merito degli influssi astrali, il che sorprenderà anche chi vi sta d'intorno.

Non cercherete infatti solo le attenzioni del partner, quanto di tutte le persone appartenenti al vostro nucleo familiare, con il risultato che trascorrerete un giovedì in completa armonia. Single, sintonizzatevi su questo frizzante giorno, lasciatevi trascinare dall'entusiasmo. Avrete valide ragioni per sentirvi in pace col mondo e divertirvi senza farvi problemi: fatelo insieme ai vostri amici! Nel lavoro, sarete instancabili ed attingerete alla vostra inesauribile energia per procedere senza intoppi e far fronte a tutti gli impegni.

Leone: 'top del giorno'. Questa parte della settimana si annuncia perfettamente in sintonia con le aspettative di molti del segno. Forse mancherà un po’ di brio, ma la visita di alcuni vecchi amici servirà a movimentare la giornata.

Anche verve e disinvoltura vi aiuteranno. Soprattutto in amore potrebbe essere il giorno giusto per voltare pagina o cambiare ciò che funziona meno nella vostra vita: un vostro atteggiamento, un vostro modo di organizzarvi, quanto piuttosto delle relazioni con gli altri. Fermatevi a riflettere su ciò che vi consente di vivere bene e iniziate a pensare a cosa oppure a come cambiare per rendere migliore il rapporto a due. Single, i giorni non sono uguali l'uno con l'altro: sappiate che è proprio questo giovedì che le stelle saranno sorprendenti per tanti di voi. Perfino la fortuna, piuttosto avara di soddisfazioni in questo periodo, tornerà a farvi visita, forse sotto le spoglie di una persona mai dimenticata del tutto...

Nel lavoro, questo giorno rappresenta una esplosione di vitalità: coglietela al volo e cimentatevi in ciò che più vi piace. Sfruttate questo dinamismo per progettare collaborazioni future.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, giovedì 29 luglio, predice una giornata mediocre, certamente non positiva al 100% ma se presa con le dovute accortezze non riserverà nulla di negativo. In generale si richiede maggiore concentrazione nei rapporti interpersonali facendo leva sul carattere di chi vi interessa. Una situazione insolita potrebbe far riflettere su una situazione che avevate sottovalutato: un po’ stupiti, rivedrete al ribasso un vostro giudizio. In campo sentimentale, volete sempre avere l'ultima parola e questo comporta spesso che le discussioni si protraggano più a lungo di quanto dovrebbero.

Per vivere serenamente questa giornata provate semplicemente a dare un taglio alle discussioni, senza prendersi o addossare colpe inesistenti. Single, le idee saranno confuse e non sarete in grado di mettere a punto le strategie più adeguate. Ma non privatevi di ciò che potrà darvi piacere, perché sarebbe un grande errore. Un nuovo amore presto si affaccerà nella vostra vita passando per la porta principale: quella del cuore. Nel lavoro, il momento richiede un po' di attenzione: correrete il pericolo di cacciarvi in situazioni difficili. Fermatevi un istante e verificate ciò che non vi soddisfa!

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 29 luglio.