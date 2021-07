Le previsioni zodiacali di giovedì 29 luglio 2021 proseguono in questa sede evidenziando l'andamento riservato dalle stelle al terzo giorno di questa settimana. Come al solito, le analisi astrali riguarderanno in esclusiva i soli ultimi sei dell'arcata zodiacale. Interessati all'Astrologia o semplici curiosi, pronti a scoprire cosa riserveranno gli astri in merito ai comparti relativi all'amore e al lavoro? Passiamo subito a svelare le ultime previsioni giornaliere relative a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci iniziando a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 29 luglio su amore e lavoro per poi passare a consultare la classifica finale, in questo caso valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 29 luglio

Bilancia: ★★★★★. Bella e positiva in tutto la vostra giornata, con un inizio forse un po' a rilento. Tranquilli, già a metà mattinata la piena positività sarà ripristinata a dovere restituendo piena freschezza alla tendenza del periodo. In amore, permettete pure all’imprevisto di entrare nella vostra vita, concedetevi qualche evasione, sperimentate le malizie di un’avventura fantasiosa. Tralasciate la voglia di avventura a tutti i costi, però se convinti, aprite pure il cuore ad una situazione certamente degna di essere approfondita... Single, finalmente arriva una ventata di ottimismo: l’influenza positiva della Luna inizierà a portare un po’ di sano ottimismo.

Sarà soprattutto in amore che farete faville: dunque, indossate qualcosa di nuovo, meglio se un tantino provocante e lasciatevi ammirare. Nel comparto lavoro, cercate di essere organizzati e precisi.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano abbastanza buono il periodo dal punto di vista generale. Ci sono importanti decisioni da prendere questo giovedì: qualcuno con ascendente Ariete o Leone potrebbe meditare su possibili cambiamenti da mettere in pratica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per i sentimenti, per evitare problemi, dovrete mostrarvi pazienti, essere prudenti e mantenere una condotta saggia. Lo scopo, alquanto impegnativo, sarà quello di far si che eventuali disaccordi non si tramutino in una vera e propria crisi. Uno dei segreti per un buon rapporto di coppia sta nel non pretendere troppo dal partner, specialmente se non si è disposti a bilanciare il tutto.

Single, la solitudine potrebbe avere un peso insopportabile, tanto da farvi reagire mettendovi alla prova, in tutti i modi ed in tutte le salse possibili: in causa sarà chiamato sicuramente il vostro fascino e il vostro potere di seduzione. Nel lavoro, cercate di avvalervi dell’aiuto di un collega con esperienza, per dipanare la matassa e superare gli inconvenienti.

Sagittario: ★★★★. Partirà un po' a rilento il prossimo giovedì di metà settimana: curiosi di scoprire cosa dicono le stelle? Intanto pensateci bene, prima di lasciare la strada vecchia per la nuova, perché, come dice il detto, “si sa cosa si lascia ma non si sa cosa si trova”. L'oroscopo del 29 luglio consiglia, in amore, di non tenere il broncio al partner, ma vivere come risorsa preziosa la sua comprensione e vicinanza: programmate un evento piacevole.

Nel frattempo, potreste andare incontro a qualche piccolo fastidio, ma solo per quanto riguarda la prima parte della giornata sotto analisi. Per i single, sarà una giornata tesa per qualcuno di voi, in particolare per chi si aspetta qualche dimostrazione di affetto in più, che invece non sembra mai arrivare. Intanto potete contare sul buonumore che non vi abbandona mai, nonostante nel vostro cuore ci sia un po' di agitazione. Per la parte riguardante il lavoro, vi esprimerete in modo diretto con i superiori, mettendo a nudo eventuali esigenze personali su un progetto che vi sta a cuore.

Oroscopo e stelle del giorno 29 luglio

Capricorno: ★★★. Secondo l'oroscopo di giovedì 29 luglio, lo scoglio più duro non sarà il lavoro o l’amore, ma il desiderio di cambiamento che sentirete dentro.

I nativi del segno si sa, sono un po’ stufi della vita che attualmente conducono: forse prossimamente vi si presenterà un bivio con delle scelte da fare. In merito agli affetti, c'è sempre fermento nel cuore, una disposizione di spirito aperta nei confronti dell’altro, ma non sempre riuscite ad esprimerlo adeguatamente: dai, impegnatevi un po' di più, ok? Rimuginare di continuo vi potrebbe rendere la vita ancora più difficile. Cercate di fare il quadro della situazione, e non è il caso di essere frettolosi in qualsiasi stato d’animo vi troviate. Single, non potete pensare che il vostro sex-appeal sia sempre ai livelli massimi di splendore: riflettete, soprattutto prima di pretendere l’impossibile.

Nel lavoro, non create malintesi con i soliti colleghi: usate la tattica di frenare, aspettando pazientemente il momento migliore per agire.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano una giornata delicata, per certi aspetti anche leggermente a rischio, sottoscritta con la sigla del "sottotono". Se negli ultimi tempi avete trascurato la famiglia, il cielo del momento vi richiama al dovere, ad essere più presenti. In campo sentimentale, giornata forse un po' turbolenta. Non riuscirete ad evitare malintesi o diatribe dovute alla "lunaticità" vostra o del partner, quindi vi sobbarcherete di molte (inutili) ansie e inquietudini. Siate però fiduciosi per il fine serata, ok? Per le cose importanti sarebbe bene non avere fretta; rischiate di non comprendere quali sono le direzioni da prendere.

Single, se ad un amico/a confidate i vostri più intimi segreti, dovete essere sicuri che poi non vada in giro a spifferarli ai quattro venti. Nel lavoro, il pensiero di eventuali pesanti responsabilità grava su di voi? Calma, cercate di prenderla con filosofia: un rischio calcolato varrà pur la pena, considerando che potrebbe regalare enormi soddisfazioni.

Pesci: ★★★★★. Questo giovedì si annuncia molto esaltante per voi del segno, salutati a braccia aperte da stelle ampiamente promettenti. Siete dell’umore giusto per concedervi più di qualche sfizio, il che renderà felice non solo voi ma certamente anche le persone che avete accanto e che vi amano. L'oroscopo del giorno 29 luglio intanto, parlando d'amore, condividerete con la persona del cuore i piaceri della vita.

Passerete dei momenti incantevoli altamente coinvolgenti e tutto vi sembrerà più eterno. Alcune circostanze vi consentiranno di gestire al meglio alcuni progetti iniziati tempo addietro. Per coloro ancora single, un consiglio: imparate a prendere certe decisioni senza farvi influenzare dall'opinione altrui: in fondo sarete poi voi che dovrete vivere tali scelte, sulla vostra pelle. Il lavoro andrà a gonfie vele: allettatati da una proposta che riterrete vantaggiosa, ma che non nasconderà le sue difficoltà, dimostrerete di essere all’altezza della situazione.

Classifica oroscopo del 29 luglio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 29 luglio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

Ansiosi di sapere quanti e quali segni potranno contare su una giornata positiva e chi invece sarà costretto, volente o nolente, a rimanere al palo? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di giovedì 29 luglio: