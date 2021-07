Per la giornata di domani, giovedì 29 luglio 2021, l’Oroscopo porta i segni di terra in testa alla classifica, con il segno del Toro tra i favoriti soprattutto per il lavoro e per le energie eccellenti. Lo Scorpione sarà in risalita, come i Gemelli. Purtroppo ci saranno controversie in amore per i nati sotto il segno dei Pesci.

Di seguito le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Toro primo in classifica

1° Toro: finalmente avrete tutte le carte in regola per poter dare una svolta alla vostra carriera, ma anche per fare una sorpresa significativa al partner.

Secondo l’oroscopo potrete sfruttare anche una notevole dose di fortuna per qualche affare che attendevate da tempo.

2° Scorpione: questa vivacità e creatività sarà eccellente per il lavoro e per gli affari, riuscirete finalmente a raggiungere un traguardo che finora per voi è stato davvero difficile anche solo da perseguire. In amore la tenerezza sarà protagonista indiscussa.

3° Vergine: questa scia di belle notizie e sorprese durerà, quindi se avete qualcosa da programmare, come un impegno importante o un investimento, questa sarà l’occasione adatta per osare un po’ di più.

4° Capricorno: sicuramente la fortuna e l’ottimismo giocheranno un ruolo fondamentale nella vostra carriera e queste giornate in particolare potrebbero essere adatte anche per fare acquisti che possono rendere più facile la vostra situazione quotidiana.

Leone in fase di progetti

5° Leone: avvierete diversi progetti, senza impedimenti e con quella creatività in più che vi darà molta autostima nel lavoro. In amore ci saranno tante occasioni per ritrovarsi in dialoghi più maturi e consapevoli dal punto di vista affettivo.

6° Gemelli: trovare qualcuno che possa comprendervi e vi sappia ascoltare non sarà molto difficile in questa giornata, soprattutto se si tratterà di una persona che è sempre stata per voi un sostegno essenziale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

7° Sagittario: avrete qualche responsabilità che non vi consentirà di avere la serata libera da impegni. Probabilmente questa situazione potrebbe stressarvi, ma allo stesso tempo potrete imparare da questa esperienza del tutto nuova.

8° Ariete: la concentrazione dovrà essere il motore propulsore della vostra carriera in questo momento, perché spesso e volentieri avrete a che fare con vicissitudini che vi terranno con la testa altrove, secondo l’oroscopo.

Acquario sereno

9° Acquario: questa giornata di relativa serenità potrebbe essere tartassata da qualche imprevisto significativo, forse sul lavoro. In famiglia l’atmosfera migliorerà sensibilmente ma dovrete comunque essere alla ricerca costante di equilibrio.

10° Cancro: dovreste evitare di arrabbiarvi facilmente in questo periodo, perché le energie vi serviranno per ciò che concerne la sfera lavorativa e quotidiana. La vostra vena romantica per adesso potrebbe non soddisfare le aspettative, secondo l’oroscopo.

11° Pesci: il fronte amoroso potrebbe portarvi qualche nostalgia o comunque darvi molto da riflettere sulle decisioni che avete preso ultimamente. Anche le energie purtroppo potrebbero mettere alla prova duramente il vostro fisico, dunque evitate di stancarvi.

12° Bilancia: rivedere alcuni aspetti della vostra relazione di stampo amoroso potrebbe essere di aiuto per comprendere meglio questo periodo burrascoso che state vivendo. L’oroscopo prevede anche qualche ostacolo in più nel lavoro.