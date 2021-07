L'oroscopo della giornata di martedì 13 luglio prevede maggior fortuna per i segni di terra, grazie in particolare alla Luna che si sposta nel segno della Vergine, anche se alcuni segni come il Toro continueranno a faticare un po’, soprattutto in amore. Leone riuscirà comunque ad essere romantico un po’ con tutti, mentre l'Acquario, con un po’ di fiducia nelle sue capacità, riuscirà a raggiungere discreti risultati. Vediamo dunque le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 13 luglio.

Previsioni oroscopo martedì 13 luglio 2021 segno per segno

Ariete: non inizia benissimo questa giornata per voi nativi del segno. Anche se Venere vi darà una mano con i sentimenti, con la Luna in opposizione potrebbe esserci qualche fraintendimento tra voi e il partner. Se siete single dovrete sistemare alcune cose nella vostra vita quotidiana. In ambito lavorativo lasciatevi prendere dall’entusiasmo delle nuove sfide senza farvi abbattere da chi non vuole seguirvi. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Toro: oroscopo di martedì in lieve rialzo, ma che richiederà ancora tanto impegno da parte vostra. La Luna infatti sarà favorevole, regalandovi qualche occasione in più nella vostra relazione di coppia, in particolare per chi è nato nella prima decade.

Per chi è single invece dovrà fare uno sforzo per avere una vita sociale migliore. Nel lavoro se i vostri obiettivi sono vicini alla realizzazione, allora forse potreste provare a prendervi un rischio. Voto - 7+ ⭐⭐⭐

Gemelli: Venere sarà in buona posizione secondo l'oroscopo del 13 luglio, ma la Luna non sarà in una posizione così invitante.

Per cui, dal punto di vista sentimentale cercherete di essere romantici, ma non sarete così convincenti in questa giornata. Poco male in fondo. La vostra relazione non va così male al momento. Per quanto riguarda il lavoro presto potrebbero arrivare buone notizie, ma dovrete essere pazienti, soprattutto considerato Giove in quadratura.

Voto - 6,5 ⭐⭐

Cancro: oroscopo di martedì nel complesso positivo per voi nativi del segno. In amore la Luna tenderà a favorirvi, e con un po’ di impegno da parte vostra, godrete di una relazione forte e stabile. I single che si stanno incamminando verso una nuova storia d'amore, saranno sempre più convinti dei loro sentimenti. In ambito lavorativo avrete abbastanza risorse e energie per completare i vostri incarichi. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: rimarrete particolarmente ottimisti e romantici in questa giornata, anche senza più la Luna in congiunzione. In amore sarete teneri, affettuosi e romantici con tutti, anche voi single, che potreste risultare intriganti per qualcuno. Se invece siete già impegnati avrete validi argomenti e tante idee per trascorrere piacevoli momenti insieme al partner.

Settore professionale ancora tra alti e bassi, ma un po’ di ottimismo in più vi farà vedere le cose dal loro lato positivo. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Vergine: la Luna viaggia veloce verso il vostro segno, e anche voi mostrate un atteggiamento attivo, positivo. Dal punto di vista sentimentale sarete pronti a mostrare i vostri sentimenti in ogni sfaccettatura, non solo chi è impegnato, ma anche voi single, con un cuore veramente grande. In ambito lavorativo Giove rimane ancora opposto, per cui se volete che le vostre idee vengano accettate, meglio non lasciare spazio alle critiche. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Bilancia: sfera sentimentale che mostra solidità in questa giornata secondo l'oroscopo. Venere in sestile vi mette allegria e tenerezza, inoltre potrebbe portare piccole gratificanti novità nella vostra vita di coppia.

Se siete single potrebbe essere una giornata interessante per coloro in cerca di compagnia. Sul fronte lavorativo potrebbe esserci ancora qualche ritardo nei vostri progetti, ciò nonostante l'impegno da parte vostra non manca, per cui non pensate che sia tutta colpa vostra. Voto - 7+ ⭐⭐⭐

Scorpione: astro argenteo in buona posizione secondo l'oroscopo della giornata di martedì 13 luglio. Ciò nonostante dal punto di vista sentimentale potreste sentirvi ancora un po’ a disagio. In ogni caso, non isolatevi, e provate ad essere più presenti nella vita della persona che amate. Se siete single occhio a qualche battibecco, in particolare, con quelle persone che non vi sono così simpatiche. Settore professionale convincente grazie a buoni risultati, anche se non vi sentirete così soddisfatti dei progressi.

Voto - 7- ⭐⭐⭐

Sagittario: previsioni astrali non così convincenti in questa giornata. Secondo l'oroscopo, con la Luna e Giove in cattivo aspetto, questa non sarà la giornata ideale per interagire con le persone, o per buttare giù nuove idee. In amore meglio non avere grandi pretese al momento, abbiate pazienza, discorso simile anche per i single. Nel lavoro meglio non addentrarsi in mansioni fuori dalla vostra portata al momento. Voto - 6+ ⭐⭐

Capricorno: sentimenti che saranno al centro dei vostri pensieri secondo l'oroscopo di martedì. Quando la Luna si trova in trigono, la vostra relazione sarà stabile, romantica, piena di dolci momenti tutti da vivere. Se siete single conoscere meglio la persona che vi piace vi metterà già un passo avanti verso una nuova storia d'amore.

Nel lavoro svolgendo lavori di buona qualità, ma cercate di ottimizzare i tempi per rimanere al passo con i colleghi. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Acquario: amore e impegni sono due termini che ancora non siete riusciti bene a conciliare. Ebbene, i buoni sentimenti non vi mancano, ma dovrete dimostrare anche di essere presenti per il partner, di fare de sacrifici per la persona che amate, anche voi single, se davvero volete imbarcarvi in una nuova storia d'amore. Nel lavoro mostrerete maggior fiducia nelle vostre capacità, raggiungendo i risultati sperati. Voto - 6,5 ⭐⭐

Pesci: cielo che si annuvola un po’ nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna si troverà in opposizione rispetto al segno della Vergine, mettendovi in difficoltà dal punto di vista sentimentale.

Single oppure no, attenti a come mostrate i vostri sentimenti, perché potreste essere fraintesi. In ambito lavorativo invece continuerete a fare bene il vostro lavoro, anche se potreste essere un po’ distratti. Voto - 7-⭐⭐⭐