L'oroscopo della giornata di mercoledì 7 luglio prevede un po’ di gelosia per i nativi Sagittario, forse perché magari sono innamorati ma non lo vogliono ammettere, mentre Capricorno potrebbe essere un po’ spericolato sul posto di lavoro. Amore e coraggio caratterizzeranno la giornata dei nativi Leone, mentre Vergine dovrà fare un po’ d'attenzione nella propria relazione, colpa della Luna quadrata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 7 luglio 2021.

Previsioni oroscopo mercoledì 7 luglio 2021 segno per segno

Ariete: giornata ottima per quanto riguarda i sentimenti.

Luna e Venere saranno forti e stabili nei vostri confronti, permettendo uno scambio di opinioni costruttivo, semplice, a tratti anche romantico con la vostra dolce metà. Se siete single togliervi gli occhi di dosso sarà abbastanza difficile in questa giornata. Nel lavoro meglio ultimare certi progetti che hanno richiesto davvero tanto impegno e fatica. Voto - 8+ ⭐⭐⭐⭐

Toro: periodo complicato da gestire per voi secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale c'è un po’ di tensione tra voi e il partner, e basterà poco per complicare la situazione. Se siete single i tentativi di abbordaggio non saranno il vostro forte. In ambito lavorativo ci sono tanti impegni da portare a termine. Bene così in fondo, almeno vi terrete impegnati per un po’, lontano da eventuali discussioni o litigi.

Voto - 6 ⭐⭐

Gemelli: oroscopo della giornata di mercoledì 7 luglio che si apre sotto un buon cielo per voi. La Luna sarà ancora in congiunzione, e Venere esalterà la vostra bellezza. Con queste premesse, dal vostro rapporto potreste ottenere davvero molto. Se siete single avrete voglia di organizzare una sorpresa a chi si è preso cura di voi.

Per quanto riguarda il lavoro sarete dei maestri nella comunicazione, e con Mercurio favorevole le idee fioccheranno. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Cancro: previsioni astrali di tutto rispetto per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà sicuramente al top, ma convince sotto certi punti di vista, in particolare nel lavoro, dove finalmente arrivano i risultati del vostro impegno.

In amore il vostro rapporto è stabile, e per il momento va bene così per voi. Non sentirete la necessità di dolci effusioni. Se siete single fatevi coraggio e fatevi avanti. Voto - 8+ ⭐⭐⭐⭐

Leone: configurazione astrale che vi permetterà di splendere dal punto di vista sentimentale, con la Luna e Venere a inondare il vostro cuore di sentimenti. Se siete single oltre all'amore ci vuole anche coraggio, e voi dovrete dimostralo. Se avete una relazione stabile condividete le vostre iniziative e i vostri sentimenti con il partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro alcuni dubbi continuano a martellarvi la mente, faticando a trovare una via d'uscita. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Vergine: un'altra giornata sottotono, ma già da domani le cose dovrebbero iniziare a migliorare.

Per il momento, in amore è consigliata particolare prudenza, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single potrebbe esservi utile parlare con qualcuno dei vostri problemi. Nel lavoro Mercurio sta per tornare favorevole, e forse con un po’ d'impegno da parte vostra potreste riuscire a recuperare. Voto - 6+⭐⭐

Bilancia: oroscopo di mercoledì 7 luglio grandioso dal punto di vista sentimentale. Venere e Luna in connubio tra loro vi regalano grandi emozioni, tutte da vivere insieme alla persona che più amate al mondo. Se siete single condividete, amate, e sentite ogni momento e ogni emozione fino in fondo. Settore professionale tutto sommato buono, più che adatto per ottenere risultati soddisfacenti e soddisfare le esigenze di clienti e colleghi.

Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Scorpione: un'altra giornata sottotono secondo l'oroscopo, anonima per voi nativi del segno. Questo cielo non ha molto da offrirvi al momento, per cui se volete cercare la vostra fortuna in ambito sentimentale, fareste meglio a prendere voi l'iniziativa, per un rapporto migliore, o per costruirne uno nuovo. Nel lavoro andrete tutto sommato bene, e con Mercurio in arrivo nel segno del Cancro, andrete sicuramente meglio. Voto - 7-⭐⭐⭐

Sagittario: una giornata dove mostrerete i vostri sentimenti secondo l'oroscopo, grazie in particolare a Venere favorevole. Ciò nonostante la Luna opposta potrebbe anche far emergere sentimenti di gelosia, che dovrete riuscire a gestire al meglio. Single oppure no dunque, attenti al vostro atteggiamento.

Per quanto riguarda il lavoro qualche piccolo imprevisto potrebbe interferire con i vostri progetti. Voto - 7 ⭐⭐⭐

Capricorno: un po’ troppo spericolati in questa giornata sul posto di lavoro. Secondo l'oroscopo, potreste assumervi qualche rischio in più rispetto al solito, ma cercherete comunque di essere ben consapevoli delle vostre azioni. D'altronde, con Giove favorevole potreste avere qualche possibilità in più. In amore il vostro rapporto procede tranquillamente. Non ci saranno malintesi o discussioni, ma nemmeno spiccati momenti di romanticismo. Se siete single, anche se siete un po’ maldestri, potreste comunque riuscire ad attirare l'attenzione. Voto - 7,5⭐⭐⭐⭐

Acquario: periodo ancora sottotono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del 7 luglio.

Anche se la Luna si trova in buon aspetto, trovare la giusta armonia all'interno del vostro rapporto non è affatto facile con Venere opposta, ciò nonostante non smettete di provarci. Se siete single meglio pensare prima ai vostri progetti personali che a trovare l'amore. In ambito lavorativo non lasciate che qualcuno controlli i vostri lavori se non volete. Voto - 6,5 ⭐⭐

Pesci: non la giornata ideale per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in quadratura. Qualcosa potrebbe non andare esattamente come sperate tra voi e il partner, l'importante sarà non prendersela per ogni cosa. Se siete single potreste essere sopraffatti da sentimenti di distanza e solitudine. In ambito lavorativo continuerete a svolgere molto bene le vostre mansioni, e con Mercurio in arrivo le cose non potranno che migliorare. Voto - 7-⭐⭐⭐