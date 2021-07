Siamo al secondo giorno della settimana del mese di luglio 2021: pronti a scoprire come sarà martedì 13? L'astrologia mostra una Carta del Cielo abbastanza variegata, certamente in grado di cambiare gli attuali rapporti di forza tra i vari segni.

Bilancia, Scorpione, Sagittario e Ariete non avranno astri presenti nei loro settori, ma saranno interessati indirettamente da svariate influenze astrologiche. Tra i principali aspetti planetari emergenti, troviamo i seguenti:

Luna in Vergine in sestile a Mercurio;

Venere e Marte in congiunzione nel campo del Leone;

Sole in Cancro in trigono a Nettuno in Pesci;

Saturno in quadratura a Urano;

Giove in opposizione alla Luna;

Plutone in sestile a Nettuno.

Leggiamo le nuove previsioni zodiacali riportate dall'Oroscopo del 13 luglio con tutte le nuove opportunità che arriveranno in amore e nel lavoro per tutti i segni, dall'Ariete fino ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 13 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna è vostra alleata e sa offrirvi ciò di cui avete bisogno: spirito decisionale, determinazione e capacità di fiutare le buone occasioni. Se avete un problema da risolvere, consultatevi con una persona che gode degli appoggi giusti. In amore la Luna vi sostiene, ma Venere disarmonica lascia presagire qualche futura complicazione per le vostre questioni sentimentali. Se soffrite spesso di mal di testa, fate attenzione all’alimentazione. Di sera, evitate di consumare cibi acidi, come pomodori e agrumi. Nel lavoro la giornata è ricca di novità con il sestile Luna-Mercurio. Avrete ottime occasioni per mettervi in luce. Coglietele al volo.

Toro - Spinti dalla curiosità, vi muoverete per essere presenti in ogni situazione, facendovi perdonare l'invadenza con una calorosa simpatia. Senso pratico e concretezza saranno indispensabili per non perdere di vista le mete da raggiungere. Per i sentimenti giornata ideale: Venere in armonia col segno è vostra complice, e sarà un valido aiuto se vorrete trasformare un'amicizia in un sentimento più profondo.

Mettete in primo piano le esigenze di movimento del vostro fisico. Fate buon uso del vostro fascino, esaltandone i punti di forza. Nel lavoro avrete una buona intraprendenza negli affari, purtroppo non sostenuta da altrettanta capacità di comunicazione.

Gemelli - Testardamente vi incaponirete su un piccolo particolare che vi renderà la giornata negativa.

Invece di procedere con i vostri compiti, volete risolvere anche la più piccola problematica e, a quanto pare, non andrete avanti se tutto non sarà di vostro gradimento. A livello sentimentale, vi servono ordine ed organizzazione. Non potete lasciare più nulla al caso, e per stilare il miglior piano d'attacco avete bisogno di far ordine un po' ovunque. Una gita fuori porta vi darà modo di cambiare aria e ricaricare le batterie. Nel lavoro il vostro fisico non riesce più a reggere lo stress a cui lo avete sottoposto. Quando deciderete di prendervi una pausa? La stanchezza non svanisce da sola.

Cancro - Con il benestare delle stelle, viaggi e spostamenti fileranno sorprendentemente lisci. Potreste approfittarne per fare un salto fuori dalla routine.

E se invece gli impegni vi tengono al chiodo, potrete contare sull'aiuto di una persona molto esperta. In amore non sarete troppo dolci col partner, memori delle tensioni dei giorni passati, ma la vostra apertura al dialogo è già un passo in avanti. Vi sentirete energici quanto basta per mettere da parte la riservatezza e partecipare più attivamente a quanto avviene intorno a voi. A livello lavorativo una proposta vantaggiosa vi disorienta? Prendetevi del tempo per riflettere ed eventualmente chiedete consiglio a chi ne sa più di voi.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 13 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - Siete molto presi dalle questioni di denaro, affari relativi ad investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona.

Disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro saranno le vostre carte vincenti. Per i nati sotto questo segno zodiacale, parlando d'amore, la forza dei sentimenti vi aiuta a superare qualche incomprensione, ma dovreste imparare a smussare certi spigoli del vostro carattere. Martedì 13 luglio vi riuscirà meglio tutto ciò che impegna i muscoli piuttosto che la mente. È ora di vincere ogni resistenza e iscriversi in palestra. Nel lavoro state attraversando una fase di profonda trasformazione, ma grazie alla complicità di Marte e Venere le cose andranno sempre meglio.

Vergine - Tanta grinta e una buona comunicativa da parte delle stelle non potranno certamente mancare. Gettatevi alle spalle tutti i problemi e prendete la vita come viene.

Al mattino momenti di euforia, dal pomeriggio netta virata dell'umore. Al momento, l'equilibrio non è il vostro forte. A livello sentimentale, occasione di confronto con il partner. Se volete parlare a cuore aperto, fatelo: non sarà faticoso. E poi, fuggire non serve a niente. In serata potete concedervi qualche stravizio sul piano alimentare, a condizione che il giorno seguente vi rimettiate prontamente in riga. Nel lavoro, Mercurio favorevole è un bel detonatore in quanto ad ambizione e voglia di realizzarsi. Però non è il caso di contare sull'appoggio altrui.

Bilancia - Non è il momento delle incertezze, soprattutto per quanto riguarda i progetti su cui investire nel prossimo futuro. Guadagni inaspettati.

Studiate una linea di azione, una strategia per rendere efficace l'impegno e non disperdere energie inutilmente. A livello amoroso le emozioni forti contrastano con il vostro proverbiale senso della misura, ma perdere la testa per amore è infinitamente piacevole. Giornata ideale per rivolgere attenzione ai piedi: massaggi, pediluvi e, se serve, un trattamento da un buon podologo. Nel lavoro, in primis nel campo professionale valutate le nuove proposte. Una scelta di convenienza può rappresentare un trampolino di lancio.

Scorpione - Puntate sull'ottimismo di cui vi fa dono la Luna per accogliere con lo spirito giusto un imprevisto che minaccia di far saltare i vostri piani. Siate diplomatici: le discussioni non devono avvelenare i vostri rapporti.

Moderate la voglia di averla vinta. In amore scegliete la comunicazione diretta, osate dire la verità. Resistete al clima di sospetto che rischia di instaurarsi dentro di voi. Divertitevi con hobby, amici, feste, ma per non esaurire completamente le batterie cercate di non strafare. Promuovete attività di gruppo. Nel lavoro, in una situazione che potrebbe rivelarsi imbarazzante, sarete sostenuti dalla sincerità con cui solitamente vi rapportate agli altri.

Astrologia di martedì 13 luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Un grazie di cuore alla Luna in Vergine che vi riporta con i piedi per terra, spezzando una lancia a favore della saggezza e della razionalità. Ideale per portare a termine con successo le attività consuete o per concretizzare un vecchio progetto.

Per i sentimenti è un grande piacere quando la tempesta si dissolve con un gesto e riaffiorano quei piccoli segnali incoraggianti per una pace duratura. Parlando di fisico, la gola e il collo, vostri punti deboli, potrebbero essere presi di mira da Saturno, dunque niente imprudenze. Attenzione alle escursioni termiche. A livello lavorativo, specie negli affari, andrete come un treno scartando a colpo d'occhio quelli che danno poche garanzie di solidità e insoddisfacenti riscontri economici.

Capricorno - La Luna in Vergine preannuncia giornate fortunate e limpide sotto ogni punto di vista. L'energia della Terra vi dona grandi risorse. La vostra stabilità psicologica, unita ad un grande senso pratico, vi porterà a fare passi da gigante.

A livello amoroso l'unione fa la forza, dice il proverbio. E anche nella coppia non può che essere così, ogni giorno della vita che si trascorre insieme. Utilizzando conoscenze antiche e moderne, è ormai possibile arrivare a comprendere molti meccanismi che riguardano l'uomo. Nel lavoro il fiuto vi farà capire se le persone che avete di fronte sono oneste e sincere, o se invece tentano in ogni modo di raggirarvi.

Acquario - Per orientarvi nel mondo, semplificate e riducete tutto ai minimi termini. Le inutili sovrastrutture servono solo ad appesantire il quotidiano. La Luna in Vergine vi aiuterà a dividere il grano dal loglio e a non credere mai solo alle apparenze. In ambito affettivo un'opinione molto diversa sarà fonte di stimoli e non di divisione.

Il dialogo all'interno della coppia riparte e la sintonia si fa perfetta. Per volersi bene occorre una giusta linea: fare anche qualche piccolo sacrificio, ad esempio a pranzo, preferendo un piatto di verdure invece della pasta. Nel lavoro scegliere sarà molto più semplice grazie alla vostra ampiezza di vedute. Occorre infatti guardare ora alle prospettive del futuro.

Pesci - Grazie alla Luna in Vergine, sarete molto più ricettivi nei confronti dell'ambiente che vi circonda. Le relazioni sociali sono in netta ascesa. Tutto dipende infatti dalla capacità di ascoltare. Di questi tempi non è facile trovare qualcuno. In amore, con un progetto in comune, le anime si affineranno e capirete se effettivamente potete contare l'uno sull'altro in ogni momento della vita.

Per il fisico, il corpo si comporta come una spugna ed assorbe tutto ciò che gli sta intorno. Per questo, l'ambiente dove vivete è così importante. Nel lavoro vorreste giungere alla conclusione di un importante contratto prima del previsto. Ma occorre lavorare sui dettagli, senza avere fretta.