Per la giornata di domani, lunedì 19 luglio 2021, l’Oroscopo si presenterà con tanti rialzi significativi, soprattutto per il segno del Toro e dell’Ariete, che nella settimana scorsa erano agli ultimi posti nella classifica.

In netto miglioramento anche il segno del Sagittario e della Vergine, molto più ottimisti nei confronti del lavoro, mentre calerà lo Scorpione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L'oroscopo di domani: Ariete in testa

1° Ariete: l’amore sboccerà per quegli incontri che non attendevano altro che trasformarsi in relazioni.

Le coppie che hanno avuto un periodo “spento” dal punto di vista passionale, adesso stanno riacquistando vigore.

2° Sagittario: fin dalle prime ore della giornata avrete a che fare con una grande dose di ottimismo, ma anche di incarichi più semplici e più redditizi dal punto di vista finanziario. La serata potrebbe essere interamente dedicata ai vostri hobby più cari.

3° Vergine: l’ottimismo di questa giornata vi sarà di enorme aiuto sul lavoro, ancora leggermente tentennante, mentre già dalla serata vedrete l’intesa di coppia farsi sempre più accesa, anche se non ci saranno riscontri di carattere passionale.

4° Capricorno: anche se dovrete lavorare, riuscirete ad adempiere ai vostri doveri con più tranquillità e senza dover assumere un atteggiamento troppo frenetico e pregno di stress.

Finalmente comincerete anche ad avere molto più tempo libero.

Toro ottimista

5° Toro: questo lunedì si potrà parlare di una ripresa dell’ottimismo e del lavoro in generale, ma se l’aspetto professione non presenterà molte difficoltà, in amore potreste affrontare ancora qualche perplessità o dubbio in merito al partner e a qualche atteggiamento diverso dal solito.

6° Pesci: la vostra attività sarà molto efficiente, anche se spesso e volentieri questi cali di concentrazione potrebbero intaccare notevolmente la qualità di alcuni progetti in essere. Ci saranno delle sorprese in amore che non dovreste perdervi assolutamente.

7° Acquario: non avrete un lunedì particolarmente faticoso, ma allo stesso tempo potreste non avere la giornata che avete sperato a causa di qualche contrattempo.

Dedicarvi a qualcosa che amate fare sarà soddisfacente e vi eviterà lo stress.

8° Scorpione: avrete modo di dialogare con una persona che non vedete da tempo e che ora potrebbe costituire una figura che non sarà di riferimento, ma che le si avvicinerà molto. Potreste avere delle novità in famiglia, secondo l’oroscopo.

Incomprensioni per Gemelli

9° Gemelli: un argomento potrebbe essere motivo di incomprensioni all’interno della famiglia di origine oppure quella che vi siete costruiti. Secondo l’oroscopo, farsi avanti in aiuto di un collega sarà un gesto ampiamente ricompensato.

10° Cancro: avrete troppi impegni sul lavoro per pensare ad una eventuale serata libera, però riuscirete a racimolare qualche minuto che vi sarà di enorme aiuto per “ricaricare le batterie” in modo adeguato alle vostre esigenze.

Fate attenzione alle relazioni interpersonali.

11° Leone: purtroppo ci sarà una situazione molto irritante per voi, e non riuscirete a non dire quello che pensate, specialmente se ci sono stati precedenti. La freddezza con il partner potrebbe essere di intralcio alla tranquillità quotidiana.

12° Bilancia: questa giornata sarà fra le più negative della settimana perché la stanchezza potrebbe impedirvi qualche appuntamento importante o comunque ostacolarlo in modo significativo. Secondo l’oroscopo neanche l’amore riuscirà a decollare.