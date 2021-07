L'Oroscopo di domani 22 luglio continua con le previsioni astrali interessanti la parte centrale di questa settimana. Ad esser presi di mira in questo contesto esclusivamente gli appartenenti alla prima sestina zodiacale. Nella fattispecie, focus all'indirizzo di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Vediamo di mettere in evidenza quali saranno i segni fortunati in amore e nel lavoro. In arrivo buone notizie agli amici nativi dell'Ariete ai quali l'Astrologia pronostica "momenti magici" da vivere in ambito sentimentale. Altro segno valutato a massima positività è il Leone, favorito dall'arrivo del Sole nel segno.

Le previsioni astrologiche del 22 luglio preannunciano uno splendido momento, per chiudere con i segni favoriti di giovedì, anche per la Vergine: il simbolo astrale di Terra avrà il piacere di ospitare nel settore la regina dei buoni sentimenti: Venere, nel segno dalle ore 00:36 della notte di giovedì.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Leone (Sole nel segno), Vergine (Venere nel segno);

2° posto - ★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 22 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 22 luglio al segno dell'Ariete predice l'arrivo di un giovedì sicuramente buono, ben accolto da moltissimi di voi, specialmente per quelli con situazioni d'amore "ingarbugliate".

La giornata di centro settimana certifica ufficialmente l'uscita dal tunnel! Finalmente sarete fuori pericolo: i momenti difficili vissuti da un po' di tempo a questa parte saranno solo un misero ricordo. In amore, è un buon momento, ma dovete essere molto decisi! Cuore e immaginazione sono in pieno fermento, numerosi pianeti sono schierati dalla vostra parte, pertanto potrete realizzare sogni arditi, ma soprattutto sentirvi in piena sintonia con la persona amata.

Single, delle buone stelle faciliteranno ogni iniziativa, rendendo splendido questo giovedì. Vitalità e voglia di vivere non mancheranno e potrete dividerle con gli amici del cuore organizzando una gita o una vacanza in un'affascinante località turistica. Nel lavoro, la giornata si annuncia positiva, sarete in grado di gestire bene il bilancio e di godervi in modo equilibrato i piaceri che il denaro potrà offrirvi.

Toro: ★★★★. Giornata di centro settimana non male, con buone probabilità di agguantare semplici ma preziose soddisfazioni. In generale, sembrate sempre più indaffarati, distratti da altre situazioni: state attenti perché questo continuo estraniarsi dalla realtà potrebbe distogliervi da cose ben più importanti... In campo sentimentale, nel periodo carburerete più del solito per le discrete influenze lunari. In questo giovedì vi sveglierete carichi e grintosi, pieni di voglia di fare. E' la giornata ideale per spingersi oltre i confini di sempre o per allargare i vostri orizzonti, soprattutto con la complicità del partner. Single, sarà una splendido giorno! Sarete facilitati nelle conquiste amorose e soprattutto nelle amicizie ispirate da gusti, interessi culturali e creativi in comune.

Estro e loquacità vi saranno d'aiuto per cogliere il momento e il luogo adatti per dialogare e divertirvi con gli amici. Nel lavoro, gli astri sostano in angolatura propizia, disegnando stimolanti prospettive di progresso. Ponetevi nell'ottica di apertura verso nuovi interessi, utili per il futuro.

Gemelli: ★★★★. Giornata abbastanza normale, valutata nelle predizioni di giovedì con le solite quattro stelle della routine. Malgrado ancora alcuni problemi continueranno a complicare la giornata, alla fine riuscirete a trovare la soluzione e perfino divertirvi un po'. Consiglio: evitate di arrovellarvi il cervello con la solita miriade di problemi. In amore, questo giovedì sarà per voi abbastanza positivo grazie alle influenze solari: sarete di ottimo umore e riuscirete a trasmettere felicità e benevolenza a tutti quelli che vi stanno intorno.

Organizzate un pranzo, una cena o semplicemente un'uscita con la famiglia, per vivere al meglio la giornata. In coppia regalate un sorriso, senza un perché: fatelo e basta... Single, approfittate per concedervi un po' di meritato relax: mettete da parte i pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi agli hobby, una passeggiata all'aria aperta, magari lungo la spiaggia. Vedrete che vi ritemprerà corpo e spirito. Nel lavoro, approfittate del discreto influsso delle stelle per fare trattative d'affari con nuovi soci o collaboratori. Nuove alleanze potranno aprire orizzonti alternativi.

Oroscopo e stelle di giovedì 22 luglio

Cancro: ★★. Questo metà settimana si prevede quasi certamente al di sotto ogni aspettativa: il periodo è stato classificato con il "ko".

Nonostante i tentativi di dialogo, la diplomazia toccherà i minimi termini: per superare questo momento delicato, cercate di fare breccia sul senso di responsabilità di chi avete di fronte. Per i sentimenti, il giorno non si prospetta dei più facili, un eventuale momento di tensione col partner necessita di tutta la vostra pazienza e comprensione. Controllate l'impulsività, probabilmente risentite della fatica accumulata negli ultimi periodi; capita frequentemente durante l'estate. Non rovinate la giornata a chi avete accanto con eventuali litigi senza motivo valido. Single, per superare brillantemente momenti di stanchezza e di insoddisfazione fate leva sulle risorse personali e sulle amicizie che non mancano.

Pronti ad organizzare qualcosa di divertente per la giornata? Mostratevi gentili, accomodanti e propensi a valorizzare le idee altrui, vedrete che così facendo, tutto si sistemerà. Nel lavoro, approfittate di queste stelle per avanzare le vostre richieste. Titubare potrebbe farvi perdere un'occasione magnifica e sarebbe un vero peccato per voi.

Leone: ★★★★★. Giovedì certamente in linea con quanto da voi atteso. Il Sole in arrivo nel segno sarà un ottimo consigliere, pronto a dare supporto durante la giornata. Anche la Luna, in posizione magnifica verso il vostro segno, cambierà di certo le carte in tavola. A beneficiarne sarà di sicuro il buon dialogo, il tutto a vantaggio dell'intesa amorosa.

In amore quindi, per molti di voi tutto filerà “liscio come l'olio”: vi sentirete particolarmente vicini ai vostri familiari e vi mostrerete dunque molto protettivi nei loro confronti. Cosa questa che farà molto bene a tutti, soprattutto a coloro che sanno di poter sempre contare sul vostro aiuto. Single, gli astri colorano di verde il semaforo posto lungo la vostra strada. Pertanto, visto il periodo, non potrete certo lamentarvi di questo giorno che si aprirà con molte novità sentimentali. Nel lavoro, se avete intenzione di progredire nel vostro ambito fareste meglio a dedicare tutti i giorni all'approfondimento di alcune tematiche: potrà essere l'informatica, una lingua straniera oppure una nuova normativa.

Qualunque cosa vi tornerà utile in futuro.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 22 luglio, predice una giornata certamente super-positiva. L'ingresso nel settore del Pianeta Venere sarà il vostro asso nella manica. La regina dei buoni sentimenti sarà ben disposta a rendervi concentrati e ben preparati verso le novità di qualsiasi genere o natura. In campo sentimentale, il dialogo con il partner tornerà ad essere disteso, tensioni e ripicche saranno come lontane anni luce da voi ed il cielo del periodo vi regalerà quello spirito positivo che sta alla base della felicità. Una persona vi infonderà l'intraprendenza necessaria per realizzare un vostro desidero, coinvolgete se possibile anche il partner.

Single, dinamismo ed efficienza vi permetteranno di sfruttare ottimamente i favori astrali odierni. Vi piacerà molto stare in mezzo alla gente e non rifiuterete certo nessuna occasione per divertirvi. Target per questo giovedì: allargare il giro delle vostre conoscenze cercando di intrecciare nuove amicizie. Nel lavoro, la vostra attività potrebbe divenire più vantaggiosa e portare nel tempo anche i riconoscimenti che cercate. Quindi muovetevi con astuzia per non perdere nessuna occasione.

