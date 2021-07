Per la giornata di domani, mercoledì 21 luglio 2021, l’Oroscopo prevede il segno del Sagittario al primo posto di questa classifica, mentre per quel che riguarda i segni di terra ci sarà un miglioramento molto significativo che coinvolgerà le varie sfere quotidiane. L’aspetto amoroso per l’Ariete in particolare subirà una ripresa che si convertirà in incontri davvero molto interessanti.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani 21 luglio 2021: Vergine attivo

1° Sagittario: Essere al primo posto nella classifica dell’oroscopo di domani significherà avere una buona occasione che potrebbe ridimensionare le vostre finanze in modo positivo.

Avrete anche qualche situazione di complicità con il partner che potrebbe portarvi anche alla passionalità.

2° Vergine: la vostra carriera sta conoscendo un periodo di forte fermento, di ritorno alle grandi prospettive che ultimamente non sono state molto numerose. Con il partner riuscirete a organizzare qualcosa di romantico per sorvolare su recenti dissidi.

3° Cancro: avrete altre occasioni di confessare qualcosa che non volevate ammettere, ma ristabilire una tabella di marcia potrebbe favorire molto più tempo libero per voi stessi o per le amicizie e la famiglia. Avrete sempre più alto il senso dell’entusiasmo per ciò che fate.

4° Bilancia: lasciarvi alle spalle qualche vecchio rancore non farà altro che bene a voi stessi e all’altro.

Sarà tempo di rifare qualcosa per cui vale la pena impegnarsi secondo l’oroscopo, e allo stesso tempo ritrovare qualche vecchia amicizia che non vedevate da tempo.

Toro fortunato

5° Ariete: avrete degli incontri che possono rispondere al vostro bisogno di un'amicizia sincera e che vi sia di ausilio nei momenti più difficili a livello di umore.

Sarete disposti ad aiutare la squadra di lavoro anche oltre l’orario lavorativo.

6° Toro: finalmente la fortuna vi darà qualche chance nel settore pratico, ma anche qualche possibilità di fare affari e investimenti. L’oroscopo prevede anche una svolta negli affetti molto significativa per la vostra vita quotidiana.

7° Scorpione: ora come ora essere attenti a ciò che fate sia nel privato che nel lavoro potrebbe darvi quella sicurezza in più.

Potreste essere abbastanza annoiati nel pomeriggio secondo l’oroscopo, quindi sarà un bene se ritrovaste vecchi passatempi.

8° Capricorno: questa lenta ripresa e anche un po’ traballante vi darà quell’ottimismo che adesso sarà di vitale importanza per il proseguimento della vostra attività lavorativa. Avrete tempo libero da sfruttare per fare acquisti o per rinnovare il vostro look.

Malumore per Pesci

9° Pesci: avrete ancora un po’ di malumore a rovinare qualche bel momento nel corso della giornata di domani, ma nel complesso non tutto sarà negativo sul lavoro così come non ci sarà più la tensione di prima per quel che riguarda la sfera familiare.

10° Leone: avrete qualche tensione ancora da smaltire, ma nel complesso avrete una maggiore consapevolezza di rimanere tranquilli, soprattutto se avete voglia di ripristinare una amicizia o comunque un rapporto importante che a causa di forze maggiori è andato perduto.

11° Acquario: un po’ di delusione mista a irritazione potrebbero essere di ostacolo a qualche progetto che richiederà la massima attenzione da parte vostra. Per il momento sarà bene organizzarvi per poter avere giornate più serene.

12° Gemelli: qualcuno a voi molto vicino potrebbe costituire per voi una delusione molto forte, e probabilmente potreste non essere disposti a ritornare sui vostri passi. Fate attenzione al lavoro, dal momento che potrebbe farsi sempre più folto di sfide.