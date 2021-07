L'oroscopo della giornata di giovedì 22 luglio vedrà scarse energie per i nativi Scorpione, che faticheranno un po’ a gestire le proprie mansioni al lavoro, mentre Cancro sarà ostacolato da questa Luna in opposizione. Sfera sentimentale interessante per i nativi Leone, anche se dovranno dire addio a questa Venere in congiunzione, mentre Capricorno otterrà il massimo dalla propria relazione sentimentale. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 22 luglio 2021.

Previsioni oroscopo giovedì 22 luglio 2021, segno per segno

Ariete: seconda parte della settimana che vi vedrà un po’ disorientati dal punto di vista sentimentale.

Venere smette di essere così favorevole, mentre la Luna sarà in quadratura. Sarà una giornata altalenante, con qualche possibile malinteso che forse potreste evitare. Se siete single il vostro buon umore potrebbe venire meno in questa giornata. Settore professionale più o meno discreto grazie a Marte, anche se potreste fare di più. Voto - 7⭐⭐⭐

Toro: configurazione astrale che finalmente tenderà a darvi delle soddisfazioni, e che soddisfazioni! Luna e Venere diventano finalmente favorevoli, e in amore questo sarà un ottimo momento per riprendere in mano la vostra vita sentimentale, anche se siete single, e volete fare nuove intriganti conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro ci metterete maggior entusiasmo nelle vostre mansioni, e i risultati parleranno da sé.

Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐

Gemelli: oroscopo della giornata di giovedì 22 luglio nel complesso buono, ma nulla di eccezionale. In amore Venere diventa negativa nei vostri confronti, e con il partner le cose potrebbero non andare per il meglio. Se siete single dovrete cercare di essere più calmi, più sciolti se volete conoscere qualcuno. In ambito lavorativo cercate di non fare il passo più lungo della gamba, perché non siete nelle condizioni di poterlo fare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voto - 6+⭐⭐

Cancro: ostacolati da questa Luna opposta, dal punto di vista sentimentale dovrete dimostrare più maturità secondo l'oroscopo, non solo voi single, se ci tenete a trovare il partner ideale, ma anche se siete già innamorati. Non è bello essere visti sotto una cattiva luce proprio dal partner. In ogni caso recupererete presto, anche perché Venere ora è favorevole.

Bene invece il lavoro, grazie a Mercurio in congiunzione e Giove favorevole che vi garantiscono buone prestazioni. Voto - 7⭐⭐⭐

Leone: previsioni astrali nel complesso positive anche se Venere non sarà più nel segno. In ambito sentimentale il vostro modo di amare sarà ancora piuttosto efficace, quindi che siate single oppure no, siete ancora in tempo per far brillare la vostra vita amorosa. Per quanto riguarda il lavoro arrivano piccole soddisfazioni, ma siamo ancora ben lontani da essere in una posizione stabile. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Vergine: inizia una seconda parte di settimana fantastica per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, almeno per quanto riguarda i sentimenti. Godetevi dunque questa giornata al meglio in compagnia del partner.

Se siete single lasciatevi andare tra le braccia dell'amore. Non ve ne pentirete. Per quanto riguarda il lavoro invece ancora qualche difficoltà da superare. Meglio valutare attentamente le idee che vi verranno. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Bilancia: sfera sentimentale in calo nel corso di questa giornata. Secondo l'oroscopo del 22 luglio, la Luna si troverà in quadratura, e dovrete risolvere qualche problema tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single ci sarà qualcosa da rivedere nella vostra strategia di corteggiamento. Molto bene invece in ambito lavorativo, dove dimostrerete di avere sempre la situazione sotto controllo. Voto - 7-⭐⭐⭐

Scorpione: finalmente avrete modo di dire la vostra in ambito sentimentale secondo l'oroscopo.

Luna e Venere saranno in buon aspetto, e in amore vi sentirete decisamente più affettuosi, espressivi e vivaci. Se siete single riuscirete a dare prova dei vostri sentimenti, e forse troverete la persona che fa per voi. In ambito lavorativo invece potrebbe non essere la giornata ideale. Anche se i risultati saranno nel complesso buoni, le energie non saranno un granché per via di Marte in quadratura. Prendetevi dunque tutto il tempo che vi serve se possibile. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Sagittario: si apre un periodo sottotono per voi nativi del segno a causa di Venere che si metterà in quadratura. Per quanto riguarda i sentimenti dovrete dunque risolvere qualche problema tra voi e il partner, in particolare se la vostra relazione è di lunga data.

Se siete single potrebbe essere il momento di pensare di più a voi stessi, e meno agli altri. Situazione nel complesso stabile per quanto riguarda il lavoro, con risultati nel complesso buoni. Voto - 6,5⭐⭐

Capricorno: configurazione astrale che torna a splendere dal punto di vista sentimentale. La Luna entrerà nel vostro cielo, e Venere sarà in trigono dal segno amico della Vergine. sarà dunque il momento di dare maggiore spazio alla vostra relazione di coppia, e renderla unica, speciale. Se siete single Mercurio continua a ostacolarvi, ma per fortuna Giove vi sostiene. Non sarà dunque una giornata pessima, ma non ci saranno neanche risultati da primo della classe. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Acquario: oroscopo di giovedì piuttosto interessante per voi nativi del segno.

Finalmente Venere smette di ostacolarvi, e in amore piano piano riprenderete in mano la vostra vita sentimentale. Se siete single ci saranno novità tenerissime per voi nativi del segno. Settore professionale che vedrà Saturno in buon aspetto, che vi darà l'occasione di gestire perfettamente le vostre mansioni. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Pesci: periodo in calo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Purtroppo Venere si troverà in opposizione per un po’ di tempo, per cui non abbiate aspettative troppo alte per la vostra relazione di coppia. Se siete single meglio dare spazio ad altre iniziative che non abbiano a che fare con i sentimenti. Settore professionale ancora più che soddisfacente, ma aspettatevi dei cambiamenti al più presto. Voto - 7-⭐⭐