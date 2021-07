Per la giornata di domani, venerdì 30 luglio 2021, l’Oroscopo mette in risalto il segno del Leone, che arriverà in testa alla classifica grazie alla combinazione fra fortuna e ottimismo. Anche il segno del Sagittario sarà molto carico dal punto di vista della fortuna ma sarà dotato soprattutto di tante energie. Gli incontri per i nati sotto il segno della Vergine potrebbero portare a situazioni del tutto inaspettate. Di seguito le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni per la giornata di venerdì.

L’oroscopo di domani: Sagittario in forma

1° Leone: la fortuna sarà molto propizia in amore e negli affetti, specialmente se recentemente avete avuto una discussione e avete intenzione di rimediare.

Nel lavoro lo spirito di squadra si concretizzerà con un incarico che combacerà con i vostri obiettivi.

2° Sagittario: avrete la carica giusta per affrontare le molte sfide che questa giornata potrebbe presentarvi. Il dinamismo sul lavoro potrebbe portare qualche piacevole novità, soprattutto per quel che riguarda la sfera professionale.

3° Acquario: il rapporto di coppia conoscerà una nuova dimensione fatta di passione e di un desiderio di incrementare la vostra intesa. Ogni gelosia sarà messa al bando e le discussioni saranno solo un ricordo, secondo l’oroscopo.

4° Vergine: da una conversazione potrebbe nascere un'intesa con una persona molto interessante, e allo stesso tempo potrete comportarvi in modo più sciolto.

Pensare all’amore sarà anche molto più stimolante, anche per i progetti che potrebbero prendere forma.

Incontri per Scorpione

5° Scorpione: le chances di fare incontri saranno più alte del previsto, conoscerete molte emozioni che vi daranno gioie e dolori. Anche con le amicizie vivrete una giornata caratterizzata della vivacità e dell’affetto.

6° Toro: avrete un'intesa di coppia che supererà le aspettative, ma allo stesso tempo vi darà un pomeriggio e una serata molto distesi in cui potrete finalmente pianificare di fare qualcosa di divertente e romantico.

7° Capricorno: avrete qualche segnale di stanchezza, ma niente che possa far pensare ad una imminente tregua, anzi.

Per il momento impegnarvi vi porterà solamente soddisfazioni, perciò eviterete ogni forma di distrazione, secondo l’oroscopo.

8° Pesci: dopo la tempesta arriverà un periodo di relativa serenità. Il tempo libero vi aiuterà a distrarvi, così vi occuperete sia di faccende lavorative che di quelle che riguardano al sfera familiare.

Bilancia stabile

9° Bilancia: ciò che vi preme in questo momento sarà la stabilità sul lavoro e la serenità in famiglia, ed è quello che questa giornata saprà darvi, non senza un po’ di responsabilità che invece potrebbero causarvi del nervosismo e dello stress.

10° Cancro: avrete un po’ di disorganizzazione sul lavoro e all’interno della casa che probabilmente sta iniziando a pesare considerevolmente.

Però sarete circondati dal supporto familiare e del partner, secondo l'oroscopo.

11° Ariete: tanto impegno e poco tempo libero potrebbero farvi aumentare lo stress, e cercherete di ritagliarvi del tempo almeno per voi stessi. Finché ci saranno energie a vostra disposizione potrete portare a termine qualche progetto professionale.

12° Gemelli: purtroppo gran parte della giornata sarà decisamente sottotono, quindi dovrete impegnarvi davvero a fare qualcosa per evitare i pensieri troppo gravosi e scegliere di affiancarvi ad un amico che vi sappia ascoltare.