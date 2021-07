L'oroscopo della giornata di venerdì 30 luglio prevede un pizzico di spontaneità in più per i nativi sotto il segno dell'Ariete grazie alla Luna favorevole, mentre i Gemelli saranno reattivi e affidabili in ambito lavorativo. Tempo di vacanze per la Vergine, ora che questo cielo regala emozioni in amore, mentre la Bilancia potrebbe essere un po’ impaziente.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 30 luglio.

Previsioni oroscopo venerdì 30 luglio 2021 segno per segno

Ariete: un'altra giornata più che valida dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

La vostra spontaneità sarà particolarmente apprezzata, sia dal partner che dalla vostra fiamma qualora siate single. Dimostratevi dunque sempre aperti, gentili e disponibili. Per quanto riguarda il lavoro vi preoccuperete molto delle vostre mansioni, cercando di curare al meglio ogni dettaglio. Voto - 8,5

Toro: oroscopo di venerdì tutto sommato discreto per voi. In amore non mancherà un'ottima intesa tra voi e il partner a portare la vostra relazione di coppia verso la giusta direzione. Se siete single non c'è niente di male nel mostrare anche le vostre debolezze, se vi piace davvero. Settore professionale non così facile da gestire, soprattutto quando astri come Giove, Mercurio e Marte decidono improvvisamente di remarvi contro.

Voto - 7

Gemelli: configurazione astrale magnifica dal punto di vista professionale. Con Giove, Mercurio e Marte dalla vostra parte, mostrare ai colleghi tutte le vostre competenze e abilità sarà facile, soprattutto per i nati nella prima decade. In amore non si potrà dire proprio la stessa cosa, ma con la Luna in sestile potreste avere qualche possibilità in più di stabilire un buon dialogo tra voi e il partner, o di imparare qualcosa in più dalla persona che vi piace qualora siate single.

Voto - 7,5

Cancro: giornata di venerdì sottotono per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo del 30 luglio, questo cielo vedrà ancora la Luna in quadratura, molto fastidiosa per quanto riguarda i sentimenti, poiché vi impedisce di essere davvero romantici, con il partner, o con la persona che amate. Lavoro che nel complesso procede bene.

Le energie non vi mancano ora che Marte si trova in sestile, ma dovrete metterci un po’ d'impegno in più in quel che farete. Voto - 7+

Leone: previsioni astrali soddisfacenti dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete. Troverete il tempo per la vostra anima gemella, e saranno momenti davvero splendidi. Se siete single il desiderio d'amore e affetto non manca, ma penserete anche ai vostri impegni quotidiani. Nel lavoro bisognerà avere qualche idea interessante per cercare di risalire la china con efficacia. Voto - 7+

Vergine: oroscopo della giornata di venerdì 30 luglio intenso dal punto di vista sentimentale. Con Venere in congiunzione, e la Luna presto in posizione favorevole, la vostra vita sentimentale sarà un continuo crescendo di emozioni.

Se avete una relazione stabile, prendetevi un periodo di vacanze per stare di più con la vostra anima gemella. Se siete single anche solo immaginare di avere qualcuno al vostro fianco che vi ami sarà molto romantico. Nel lavoro sarà una giornata piuttosto frenetica, ma con Marte al vostro fianco dovreste riuscire a tenere un buon ritmo. Voto - 8,5

Bilancia: configurazione astrale non eccezionale per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo, con la Luna opposta, potreste essere un po’ troppo impazienti nei confronti del partner, rischiando di causare litigi per nulla. Se siete single potrebbero esserci dei disaccordi con un amico. In ambito lavorativo invece saprete come meglio gestire le vostre mansioni, ora che Giove e Mercurio sono favorevoli, raggiungendo sempre il successo meritato.

Voto - 6,5

Scorpione: il cielo mostra il fianco per quanto riguarda il lavoro. La posizione sfavorevole di Mercurio e di Giove renderà più difficile svolgere i vostri incarichi. Per fortuna ci sarà Marte favorevole, ma in ogni caso rifletteteci bene prima di prendere delle decisioni. Molto meglio in ambito sentimentale, dove potrete contare su Venere in buon aspetto per una relazione di coppia piuttosto serena. Se siete single prendetevi tutto il tempo che vi serve per conoscere al meglio la vostra potenziale anima gemella. Voto - 7

Sagittario: con la Luna che si troverà in buon aspetto, dal punto di vista sentimentale sarete più morbidi nei confronti del partner, ma di romanticismo al momento non se ne parla.

Sfruttate questo periodo quindi per provare a parlare con la vostra dolce metà. Per quanto riguarda i single, meglio non essere troppo impulsivi. Settore professionale che invece regala soddisfazioni, grazie in particolare a Mercurio in trigono dal segno del Leone. Voto - 7-

Capricorno: sfera sentimentale non proprio al massimo nel corso di questa giornata. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà in quadratura dal segno dell'Ariete, e anche se Venere rimane favorevole, cercate comunque di fare attenzione, e di mantenere la calma in ogni situazione. Per quanto riguarda i single se vi lasciate guidare dai sentimenti, forse potreste riuscire a ottenere qualcosa. In ambito lavorativo riuscirete ad essere abbastanza produttivi, nonostante non abbiate tanti astri dalla vostra parte.

Voto - 7-

Acquario: la vostra voglia di dare il massimo e di ottenere ottimi risultati si farà sentire ora che Giove si trova in congiunzione, dimostrando di essere precisi e affidabili nelle vostre mansioni. In amore la Luna in sestile gioverà molto alla vostra relazione di coppia, più movimentata, piacevole e romantica. Se siete single vedrete che riuscirete anche voi a trovare un metodo adatto per rompere il ghiaccio. Voto - 8

Pesci: oroscopo di venerdì non all'altezza delle vostre aspettative per voi nativi del segno. Questo cielo non avrà molto da offrirvi e in ambito sentimentale la vostra relazione di coppia potrebbe apparire un po’ fredda. Per quanto riguarda i single, meglio concentrarsi su qualcos'altro che non sia l'amore.

In ambito lavorativo ci saranno risultati tutto sommato buoni, ma che richiederanno grande impegno. Voto - 7