L'Oroscopo di domani, venerdì 30 luglio 2021, tiene con il fiato sospeso curiosi o semplici cultori dell'Astrologia, in merito a cosa potrebbero riservare nel finale le stelle di questa settimana lavorativa. Ansiosi di mettere a nudo "la verità" espressa dalle stelle del periodo? In questo finale di settimana a tenere banco è certamente il transito della Luna in Toro, ingresso previsto per le ore 22:07 di venerdì. Ricordiamo che in questo contesto l'attenzione sarà risposta esclusivamente alla prima sestina zodiacale, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

A questo giro a poter gongolare grazie alla splendida giornata al 'top', il Toro, super favorito in amore per via del transito lunare anticipato poc'anzi. Invece ad avere una giornata sufficientemente buona, secondo le previsioni astrologiche del 30 luglio, Gemelli e Leone con buona pace della Vergine, nel contesto valutata "sottotono". Scopriamo il report astrale espresso dalle stelle nella scaletta quotidiana per poi entrare nel merito dei singoli segni.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro (Luna in Toro);

2° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Leone;

4° posto - ★★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 30 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 30 luglio al segno dell'Ariete predice che partirà positivamente e senza intoppi questa parte terminale della settimana.

In amore, le stelle vi renderanno ironici, simpatici e divertenti. Avete finalmente incontrato una persona in grado di soddisfare le vostre necessità intime ed emotive. Venere vi farà sentire più attraenti e sensuali del solito, favorendo così l'armonia nella coppia. Single, il cielo sopra di voi vi vuole bene, vi avvolge con passione e vi apre molte porte: intuizione e fantasia si fondono meravigliosamente alla grinta e alla tenacia, mentre la vostra simpatia e il vostro fascino vi aiuteranno a ottenere risultati largamente positivi, sia nelle amicizie che nell'ambiente familiare.

Nel lavoro, ottimo giorno, anche perché in questo momento avete un atteggiamento molto accattivante. Sapete istintivamente entrare in sintonia con persone anche molto diverse da voi, e questo vi permette di incontrare gente interessante e stimolante.

Toro: 'top del giorno'. Giornata intensa e prospera per le cose attinenti l'amore e gli affetti in generale.

L'amore sarà in primissimo piano, grazie all'arrivo di una meravigliosa Luna nel segno. Non potrete fare a meno di vivere un'intesa di coppia perfetta: la tenerezza degli affetti familiari vi renderanno socievoli, facendovi comunicare con spontaneità i vostri sentimenti. Capirete ciò che vi rende felici e, seguendo i vostri sogni d'amore, realizzerete anche quelli del partner. Single, nella vostra sfera di cristallo vediamo un incontro importante, una seduzione nuova da consumarsi lontano dai luoghi abituali, magari in un luogo di vacanza o tra la gente, per le vie di una città poco affollata ma con tanta voglia di vita. Le stelle vi infonderanno una carica incommensurabile, rendendo la giornata vivacissima e ricca di sorprese intriganti.

Al lavoro l'atmosfera sarà finalmente serena, positiva: riuscirete a creare un ambiente simpatico, dove si agirà all'insegna della disponibilità, del dialogo e della tolleranza.

Gemelli: ★★★★. La giornata non porterà troppe disfunzioni a livello personale o nel lavoro. Il cielo del periodo potrebbe però stuzzicare alcune voglie nascoste, forse allo scopo di saziare desideri inconfessabili: sappiate che a giocare col fuoco potreste rischiare di rimanere scottati. In amore, il cielo vi esorterà a dedicarvi a tutto ciò che vi rende felici o che vi appassiona. Avrete la certezza di aver trovato qualcuno con cui potersi confidare serenamente: il vostro partner. Al giorno d'oggi tale sicurezza è davvero cosa rarissima.

Single, qualsiasi cosa facciate o pensiate in questa giornata sarete sempre e comunque anticipati da qualcuno che vi vuole bene e pensa a voi e al vostro benessere. Questo vi porterà al settimo cielo e otterrete tanti benefici dal fatto che non dovrete nemmeno chiedere, tutto quanto vi sarà dato! Nel lavoro, sarete decisi ad espandervi, a crescere, ad ottenere risultati di rilievo concreti. Le stelle vi saranno d'aiuto per mettere ordine nelle idee e nei propositi professionali.

Oroscopo e stelle di venerdì 30 luglio

Cancro: ★★★★★. Il prossimo venerdì volerà via in scioltezza e positività. Per i sentimenti, giorno molto positivo visto soprattutto la presenza della bella Luna in Toro, ben disposta nei confronti del vostro segno.

La stanchezza ormai è passata ed i progetti che vi interessano saranno finalmente raggiungibili. Potrete così portare un tocco di novità nella relazione di coppia o inventare nuovi modi per stare insieme serenamente. Vi piace il fatto che nella vostra vita non ci sia nulla monotono, anche in amore. Single, i pianeti che contano promettono una giornata vivacissima, molto movimentata e quasi tutta all'insegna del più frizzante dinamismo. Insomma, per voi un autentico invito a nozze, così grazie agli amici, avrete delle numerosissime occasioni d'incontro e di scambio di opinioni. Nel lavoro, datevi da fare, e non perdete neanche un minuto di questa giornata. Il successo sarà assicurato e potrete anche contare su ottimi guadagni.

Le stelle vi favoriscono mettendovi di fronte tante occasioni.

Leone: ★★★★. Giornata valutata dall'oroscopo con quattro stelline, quindi buona abbastanza ma con riserva. In amore, avete finalmente deciso di mettere bene in dettaglio alcune situazioni importanti che però vi hanno già stancato: cercate di definire al più presto il tutto. In qualche momento il cielo vi travolgerà con un mare di tenerezze e avrete la possibilità di rendere la giornata magica e indimenticabile. Il vostro partner vi potrebbe stuzzicare con messaggi o telefonate facendovi davvero emozionare: chiunque di voi sarà capace di rendere il rapporto perfetto. Single, le stelle volteggiano all'unisono sopra il vostro capo, regalandovi serenità e pure una robusta dose di energia.

Non vi farete pregare, ma afferrerete al volo ogni occasione vi si presenti: cercate di trarne il massimo vantaggio. Saranno numerose le amicizie, come anche gli interessi in comune, situazione ideale perché un amico/a finisca col diventare qualcosa di più. Nel lavoro, con un po' di inventiva le idee saranno ottime: metterete in atto una serie di propositi grazie ai quali romperete la monotonia. Riconsiderate vecchi progetti: con piccole modifiche ne trarrete vantaggio.

Vergine: ★★★. Giornata non troppo come nelle aspettative dei più, valutata nell'oroscopo di venerdì 30 luglio con le tre stelle indicative di periodo "sottotono". In campo sentimentale, dal punto di vista astrale non avete seri motivi per lamentarvi.

Il fatto è che il vostro umore non è un granché e vi fa vedere tutto grigio. Non fatevi suggestionare da valutazioni parziali o addirittura errate, non pensateci e distraetevi: se possibile fatelo in compagnia del partner, ne sarà entusiasta. Single, quando iniziate una giornata con la certezza di non essere al massimo significa che siete già partiti con il piede sbagliato e lo svantaggio sarà incolmabile. Dovete riuscire a liberarvi del malumore e, per quanto possibile, concentrarvi sulle buone energie residue. Nel lavoro, non rifiutate la possibilità di scendere a un compromesso, soprattutto se potrebbe portare vantaggi o facendo risparmiare tempo, fatica e denaro. La forza d'animo certo non vi manca, per questo riuscirete a risolvere ogni problema.

