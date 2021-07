L'oroscopo del 25 luglio darà la priorità ai sentimenti. Alcuni segni zodiacali si concentreranno sulla relazione con il partner, mentre altri non potranno fare a meno degli amici.

Per avere un quadro dettagliato di come gli astri incideranno sulla quotidianità di domani, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi emergono i seguenti:

Luna in congiunzione a Saturno e in quadratura a Urano

Mercurio in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Venere in congiunzione a Marte e in opposizione a Giove

Marte in opposizione a Giove

Di seguito approfondiamo tutti i dettagli dell'Oroscopo di domenica 25 luglio.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 25 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata di domani avrà in serbo tante novità per il vostro segno zodiacale. La relazione con il partner si stabilizzerà e avrete modo di trascorrere assieme dei momenti indimenticabili. Finalmente, sarete più sicuri riguardo ai vostri sentimenti e troverete il coraggio anche di confidarvi con amici e parenti. Dal punto di vista personale, avrete numerosi desideri da realizzare. Sarà un percorso lungo, ma alla fine porterà ai risultati desiderati.

Toro: tutte le vostre energie saranno concentrate sui rapporti di amicizia. Sarete orgogliosi delle persone che avrete accanto e non vedrete l'ora di espandere la vostra cerchia di amici.

Mostrerete un carattere socievole e ottimista che, nella maggior parte dei casi, riuscirà a colpire nel segno. La relazione con il partner, al contrario, dovrà combattere contro alcune influenze negative. Sarà fondamentale non lasciarvi prendere dall'ansia e dalla paura.

Gemelli: darete la priorità ai vostri hobby preferiti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarà una giornata all'insegna del relax e del divertimento. Finalmente, dopo intensi giorni di lavoro, sarete pronti a mettere da parte lo stress accumulato durante la settimana e a curare il vostro benessere personale. Il partner potrebbe chiedere maggiori attenzioni e gli amici si infurieranno per essere stati relegati ai margini della vostra vita, ma non vorrete sentire ragioni.

Questa domenica sarà dedicata solo a voi.

Cancro: avrete dei dubbi riguardo al partner. Alcuni suoi comportamenti non vi convinceranno totalmente e vi spingeranno a porvi delle domande. Quando proverete ad affrontare l'argomento, riceverete delle risposte vaghe e spesso fuorvianti. L'oroscopo di domani consiglia di non tenervi tutto dentro e di parlarne con i vostri amici. Forse, qualcuno di loro sarà darvi il consiglio giusto. In caso contrario, sarà importante non sottovalutare il vostro istinto.

Previsioni zodiacali di domenica 25 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete la sensazione di non avere le energie sufficienti per affrontare la giornata di domani. Il caldo avrà un effetto intenso su di voi perché vi costringerà a rimanere a casa.

Per fortuna, gli hobby non mancheranno e avrete modo di mettervi in contatto anche con gli amici. La tecnologia vi aiuterà a superare questo momento, ma attenzione a non abusarne. Il partner potrebbe avere una proposta interessante per voi. Prima di rispondere, però, si consiglia di rifletterci sopra per un po'.

Vergine: non vi sentirete in forma. Accuserete dei fastidiosi sintomi dovuti alla stanchezza e al clima rovente. Il partner sarà preoccupato per il vostro benessere, ma proverete a tranquillizzarlo e a infondergli sentimenti positivi. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a lavorare sui vostri progetti. Avrete delle idee interessanti che, con il tempo, potrebbero trasformarsi in sorprendenti opportunità lavorative.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non farvi bloccare da eventuali ostacoli.

Bilancia: avrete massima fiducia nel partner. ignorerete i consigli di chi vi dirà di fare maggiore attenzione perché sarete totalmente presi dai sentimenti. Il vostro sogno sarà quello di creare una relazione basata sul rispetto reciproco e sulla collaborazioni. Sarete sulla strada giusta, ma avrete ancora molte cose da scoprire. L'oroscopo di domani consiglia di prendervi il vostro tempo, senza fretta e rispettando tutte le tappe principali del percorso.

Scorpione: avvertirete il bisogno di allontanarvi dalle mura domestiche. Una piccola gita fuori porta potrebbe aiutare, ma attenzione a dare la precedenza a luoghi freschi e poco affollati.

Alla compagnia degli amici preferirete la solitudine. Questo atteggiamento potrebbe destare la preoccupazioni delle persone care, ma non avrete voglia di giustificarvi. Nel giro di poco tempo tornerà tutto come prima e anche il rapporto con il partner subirà dei netti miglioramenti.

Astrologia di domani 25 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non vi sentirete in grado di affrontare determinati situazioni. In amore, vi sentirete goffi e timorosi di ricevere dei rifiuti. Gli amici vi consiglieranno di dichiararvi, ma voi preferirete aspettare ancora un po'. Prima di compiere qualsiasi mossa, vorrete essere completamente sicuri. La famiglia vi offrirà tutto il suo affetto e vi aiuterà a trovare uno spazio che sia solo vostro.

Forse, verso la fine della giornata, riceverete una telefonata che vi sorprenderà.

Capricorno: non avrete voglia di riposare perché vi sentirete pronti a superare i vostri limiti. Avrete tanti progetti da portare a termine e sfrutterete ogni momento disponibile per riuscirci. Questa domenica si rivelerà molto produttiva, soprattutto sotto il profilo professionale, ma il partner potrebbe non esserne molto felice. Vi chiederà di essere più presenti nel rapporto di coppia e di dare un maggiore contributo tra le mura domestiche. Le sue parole potrebbero infastidirvi.

Acquario: non vedrete l'ora di trascorrere un po' di tempo in compagnia dei vostri amici. Proverete ad allontanare i pensieri dalle preoccupazioni e dalle tensioni quotidiane, per dedicarvi solo al divertimento.

Avrete modo di parlare e di confrontarvi su diversi argomenti. Anche se avrete opinioni diverse, riuscirete a portare avanti una conversazione tranquilla e basata sull'accettazione dell'altro. Il partner sarà lieto di starvi accanto.

Pesci: avrete paura di rimanere soli e di non riuscire a interagire con i vostri amici. Proverete a conoscere nuove persone, ma non sarà facile. Le persone care proveranno a spronarvi e a sostenervi in questo difficile percorso. Se vi impegnerete, i risultati non tarderanno ad arrivare. L'oroscopo di domani consiglia di rimanere sempre fedeli alla vostra personalità e di evitare di fingersi persone diverse. Questo vi ricompenserà e vi permetterà di trovare la vostra dolce metà.