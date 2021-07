Per il mese di agosto 2021, l’Oroscopo e le posizioni planetarie prevedono lo Scorpione, il Sagittario e i Gemelli incredibilmente fortunati grazie agli influssi di Giove.

Il Cancro e l’Ariete godranno degli influssi del pianeta della grande fortuna soltanto in parte, mentre l’Acquario avrà qualche ostacolo che impedirà di avere la buona sorte dalla propria parte.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di agosto.

L’oroscopo di agosto: Toro fortunato

1° Capricorno: Marte nella costellazione della Vergine e Giove davanti nei gradi dell’Acquario conferirà al vostro segno energie ottime, in grado di superare ogni sfida che si pari davanti.

Ogni segno di fortuna vi regalerà opportunità che se sfruttate sapranno concedervi il meglio a livello sia lavorativo che pecuniario.

2° Sagittario: per quel che vi riguarda, questo di agosto sarà uno di quei mesi più fortunati di quest’anno. Organizzare al meglio il vostro lavoro nella prima settimana del mese vi renderà le cose più facili nelle settimane successive. Il tempo libero a vostra disposizione sarà molto di più di quello che avete avuto nei periodi precedenti.

3° Toro: l’incremento della fortuna per il vostro segno proseguirà a gonfie vele, tanto che segnerà questo mese come uno dei più prolifici a livello professionale dell’intero anno. Giove uscirà velocemente dalla quadratura e vi sentirete anche più ottimisti del solito.

Anche la tranquillità negli affari giocherà un ruolo determinante nella vostra carriera.

4° Scorpione: anche se al momento Giove non sarà propriamente dalla parte del vostro segno, avrete comunque molte chance di crescita a livello lavorativo e occasioni di guadagno abbastanza remunerative. Sembrerà che gli ostacoli riescano a dissolversi in men che non si dica, mentre potrete osare di più sulle spese.

Cautela per Cancro

5° Gemelli: finalmente Giove vi donerà gli influssi positivi di cui avrete bisogno, quindi secondo l’oroscopo dovrete approfittare di questo momento per fare progetti lavorativi e per risolvere faccende burocratiche rimaste in sospeso. Anche l’amore potrebbe essere sfiorato dalla fortuna in modo significativo.

6° Vergine: anche se non direttamente e in un modo molto moderato, il pianeta Giove potrebbe comunque regalarvi qualche chance nel settore lavorativo di vostro interesse. Sicuramente dedicare del tempo a voi stessi potrebbe giovare sia alla vostra mente che al vostro fisico, secondo l’oroscopo. Fare attività sportiva vi aiuterà a rimanere attenti anche in altre faccende quotidiane.

7° Cancro: non sarà un mese interamente fortunato per il vostro segno, dato che Giove potrebbe crearvi qualche ostacolo sul lavoro e una scarsa capacità di organizzazione, ma d’altro canto dal giorno 17 Venere in sestile vi renderà qualche incontro interessante un potenziale avvio ad una relazione o una amicizia molto forte e sentita.

8° Ariete: avrete una situazione astrologica molto altalenante in questo mese, perché se fin dall’inizio del mese avrete un Giove abbastanza buono e che potrebbe portarvi molte occasioni in ambito lavorativo e finanziario, lo stesso non si potrà dire della seconda metà del mese, ovvero quando il pianeta Venere entrerà in opposizione. Sarà consigliato prendervi un periodo di pausa.

Pesci in ribasso

9° Pesci: avrete poche ripercussioni positive nonostante Giove sia vicino alla vostra costellazione, probabilmente a causa di alcune opposizioni che per il momento vi impediranno di dare una svolta significativa alla vostra carriera. Anche se riuscirete a superare alcune problematiche, sarà piuttosto difficile affrontarle con la freddezza necessaria.

10° Leone: questo mese per il vostro segno non si potrà parlare di fortuna vera e propria, perché Giove purtroppo sarà in opposizione al vostro segno. Però il Sole favorirà la vostra carica di ottimismo, molto utile per mandare avanti qualche progetto che per il momento non sarà indicato fermare.

11° Acquario: purtroppo questo non è un buon momento per parlare di fortuna. Anche se a livello planetario sarà presente Giove, questo non potrà fare nulla contro il senso di stanchezza che coinvolgerà questo mese di agosto. Avrete bisogno di prendervi una pausa dal lavoro e di organizzare meglio i vostri progetti e i vostri affari, anche se non sarà per niente facile.

12° Bilancia: purtroppo con questo Venere alle spalle non si potrà parlare di fortuna, e con una situazione che coinvolgerà anche Marte ci saranno situazioni difficili da mandare avanti, decisioni da prendere e impegnarsi sotto molti aspetti.

L’ambito lavorativo non darà numerose occasioni, dunque ciò che si presenterà dovrà essere colta con grande perspicacia.