L'Oroscopo settimanale dal 26 luglio al 1° agosto 2021 è arrivato con puntualità cronometrica all'appuntamento con voi lettori, amanti della buona Astrologia. Quest'oggi le previsioni della settimana con la classifica, i voti e le stelline sono applicate agli ultimi sei segni dello zodiaco, ossia da Bilancia fino a Pesci. Sottoposta ad analisi approfondita, come da titolo, la settimana di chiusura dell'attuale mese e il primo giorno di agosto.

Massima attenzione su due segni, valutati entrambi pienamente positivi. Parlando in questo caso del simbolo astrale maggiormente supportato dagli astri, l'indice astrologico punta decisamente in direzione dei Pesci (voto 9): il generoso segno di Acqua è stato inserito al secondo posto della classifica per merito soprattutto di una meravigliosa Luna, in entrata nel comparto questo lunedì.

Iniziamo a valutare le previsioni zodiacali da lunedì a domenica per poi passare a togliere il velo alla classifica completa riguardante tutti i segni dello zodiaco, come da prassi posta a fine articolo.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. Il periodo in arrivo si preannuncia sicuramente ottimo, positivo specialmente nella parte centrale. Martedì l'arrivo della giornata "top" farà da eco alle splendide giornate di mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 luglio. Invece saranno da considerare con estrema attenzione sia lunedì che sabato: l'inizio del weekend porterà la giornata peggiore dell'intero periodo mentre la partenza della settimana si presenterà quasi sopportabile, anche se considerata con il segno del sottotono.

Buona sarà la giornata di domenica, seppur da considerare alla pari della solita routine. Pronti a scoprire la valutazione complessiva sui sette giorni a venire?

La scaletta da lunedì a domenica

Top del giorno martedì 27 luglio;

martedì 27 luglio; ★★★★★ mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30;

★★★★ domenica 1° agosto;

★★★ lunedì 26 luglio;

★★ sabato 31 luglio 2021.

♏ Scorpione: voto 7.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il periodo si preannuncia buono se preso nel complesso, anche se non mancheranno periodi pesanti, questo è bene metterlo in chiaro. Diciamo però che, tolta di mezzo la parte iniziale, un po' claudicante, le giornate restanti saranno tutte improntate alla positività, ovviamente alternate tra quattro e cinque stelle. Tra le migliori dei prossimi sette giorni, senz'altro la giornata di domenica: il primo giorno di agosto sarà davvero fortunato, super favoriti con la "top del giorno".

Altrettanto ottime si pronosticano le giornate di venerdì 30, sabato 31 luglio, valutate a pieni voti. Inevitabilmente avrete da fare i conti anche con due giornate difficili: martedì e mercoledì. Facciamo il riepilogo su come si presenteranno i prossimi sette giorni.

Il report astrale espresso dalle stelline giornaliere

Top del giorno domenica 1° agosto;

domenica 1° agosto; ★★★★★ venerdì 30, sabato 31;

★★★★ lunedì 26, giovedì 29;

★★★ martedì 27 luglio;

★★ mercoledì 28 luglio 2021.

♐ Sagittario: voto 6. Per tantissimi di voi nati sotto la buona stella del Sagittario, l'attuale settimana prenderà quasi subito una buona piega. L'oroscopo settimanale pertanto indica in martedì e mercoledì le vostre giornate migliori. Invece, il fondo lo toccherete sabato 31 luglio, quando arriverà la vostra giornata no, con solo due stelline in programma: preoccupati?

Non stressatevi inutilmente, anche perché questi sono brevi periodi di transizione che presto lasceranno il posto ad altri sicuramente più fortunati, ok? Ci sono tutti gli ingredienti per prepararsi ad avere un periodo sereno: non pensate a ciò che non avete ma concentratevi invece su ciò che nessuno potrà mai portarvi via.

La classifica con i giorni buoni e meno buoni:

★★★★★ martedì 27, mercoledì 28;

★★★★ lunedì 26, giovedì 29, domenica 1° agosto;

★★★ venerdì 30 luglio;

★★ sabato 31 luglio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Periodo quasi tutto improntato sulla linea abbastanza magra della sufficienza. L'Astrologia settimanale ha valutato il periodo di vostra competenza con il classico "voto sei".

Diciamo che nel frangente temporale sotto analisi, gli astri vedono abbastanza lineare e tranquilla sia l'avvio che la parte finale a scapito del periodo centrale. Le giornate migliori su cui fare affidamento, martedì e domenica; quelle invece meno inclini alla positività, giovedì e venerdì: questa parte della settimana sarà piuttosto impegnativa, dovrete fare appello alle energie che vi restano per sistemare un bel po’ di cose prima che diventino ingestibili. Tenete duro e pensate che, alla fine, tutto andrà al suo posto e potrete finalmente tirerete un sospiro di sollievo.

Le stelline giornaliere al completo

★★★★★ martedì 27, domenica 1° agosto;

★★★★ lunedì 26, mercoledì 28, sabato 31;

★★★ giovedì 29 luglio;

★★ venerdì 30 luglio 2021.

♒ Acquario: voto 6.

La settimana in arrivo annuncia un periodo alquanto strano a voi nativi. Il lasso temporale in analisi in questo contesto indica momenti buoni alternati ad altrettanti decisamente poco promettenti. Cosa fare dunque? Il solito consiglio: non lasciarsi trasportare dalla voglia (sempre troppa!) di strafare, specialmente in quelle giornate valutate sotto la media. In questo caso la vostra attenzione dovrà essere concentrata tutta sulla parte del periodo coincidente nelle giornate di mercoledì e giovedì, in questo contesto indicate rispettivamente con il "ko" e il "sottotono". Nessunissimo problema invece per lunedì 26 e sabato 31 luglio, periodi altamente "performanti" sia in amore che nel lavoro.

Le stelline attribuite ai vostri prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 26, sabato 31;

★★★★ martedì 27, venerdì 30, domenica 1° agosto;

★★★ giovedì 29 luglio;

★★ mercoledì 28 luglio 2021.

♓ Pesci: voto 9. Non c'è che dire, l'oroscopo prevede l'arrivo per tanti di voi nativi un periodo davvero efficace. Vi aspetta una giornata molto positiva: ci voleva, alla fine di un periodo così stressante e impegnativo quale è stata questa parte dell'anno! I vostri obiettivi appariranno più cari e raggiungibili, anche grazie allo scambio costruttivo con qualcuna delle persone che vi sono accanto. Niente male, niente male davvero il settore legato all'amore e ai sentimenti. Infatti il 26 di luglio troverete ad attendervi una specialissima giornata al "top del giorno" portata dalla Luna in arrivo nel segno.

Qualcuno di voi forse avrà già sbirciato la scaletta e visto l'unica giornata "no", ossia quella di domenica 1° agosto: pazienza, potrete rifarvi con tre splendide giornate a cinque stelle il 27, il 28 e il 29 luglio, tutte da investire nel comparto sentimentale. Dunque preparatevi a gongolare davvero!

La classifica stelline giornaliera da lunedì fino a domenica

Top del giorno lunedì 26 luglio (Luna in Pesci);

lunedì 26 luglio (Luna in Pesci); ★★★★★ martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29;

★★★★ venerdì 30, sabato 31;

★★★ domenica 1° agosto 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La classifica della settimana da lunedì 26 luglio a domenica 1° agosto è arrivata puntuale all'appuntamento con voi lettori. Ansiosi di scoprire quale è la posizione assegnata dall'Astrologia ad ognuno dei dodici segni facente parte dello Zodiaco?

Intanto, volendo anticipare qualcosa in merito al segno "top della settimana", diciamo che sarà il Toro a poter contare su sette giornate davvero splendide. A portare una ventata di buona fortuna, in amore come nel lavoro, al predetto segno di Terra sarà l'ingresso nel comparto di una sorprendente Luna.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° posto - Toro , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Pesci, voto 9;

3° posto - Ariete e Bilancia, voto 8;

4° posto - Leone, Vergine e Scorpione, voto 7;

5° posto - Gemelli, Sagittario, Capricorno e Acquario, voto 6;

6° posto - Cancro, voto 5.

L'oroscopo settimanale dal 26 luglio al 1° agosto 2021, in questo contesto impostato a cavallo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto finisce qui.

Il nuovo incontro con le previsioni, la classifica e le pagelle della settimana toccherà il periodo compreso dal 2 all'8 agosto.