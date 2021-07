L'oroscopo del 24 luglio sarà catterizzato da tante novità. I cambiamenti faranno parte delle vite di quasi tutti i segni zodiacali. Ci sarà, però, chi preferirà rimanere ancorato alla sua routine quotidiana.

Per avere una visione più chiara di come gli astri influenzeranno la giornata di domani, sarà necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi emergeranno i seguenti:

Sole in opposizione a Luna e in opposizione a Plutone

Luna in congiunzione a Plutone

Mercurio in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Venere in congiunzione a Marte e in opposizione a Giove

Marte in opposizione a Giove

Ecco tutti i dettagli che faranno parte dell'Oroscopo di sabato 24 luglio.

Previsioni zodiacali di sabato 24 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi troverete davanti a un bivio. Le vostre scelte potrebbero avere delle conseguenze importanti, anche sulle persone care. Non troverete il coraggio per prendere una decisione definitiva, ma saprete di non poter continuare in questo modo. I consigli degli amici si riveleranno molto preziosi e il partner saprà pronunciare le parole giuste. Potreste ricevere una piccola sorpresa.

Toro: il vostro stato d'animo subirà dei cambiamenti notevoli. Per fortuna, per la maggior parte della giornata, proverete emozioni positive che vi spingeranno a essere produttive. Il vostro carisma riuscirà ad attrarre la persona amata, ma attenzione a non sprecare questa occasione.

Dovrete sfruttare tutto il vostro fascino per riuscire a trasformare un sogno d'amore in una dolce realtà.

Gemelli: il rapporto di coppia si rivelerà difficile da gestire. Il partner sarà molto esigente e non vi farà sentirete totalmente liberi. Deciderete di prendere le distanze da questa situazione, almeno per qualche ora.

Avrete bisogno di riflettere e di trovare una soluzione che possa aiutarvi. Sul lavoro tutto andrà per il meglio. Darete prova delle vostre abilità e saprete come interagire con i colleghi.

Cancro: farete fatica a mantenere le vostre promesse. Anche se vi impegnerete al massimo per riuscirci, potrebbero esserci degli accadimenti che catalizzeranno la vostra attenzione.

L'oroscopo di domani consiglia di non raccontare bugie e di essere sinceri fin da subito. Questo vi consentirà di ricevere comprensione e di non essere giudicati troppo precocemente.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 24 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: la relazione con il partner vi metterà alla prova. Dovrete confrontarvi con una realtà molto diversa dalla vostra. Forse, sarete poco pazienti e tenderete a esprimere con poca cura le vostre opinioni. L'oroscopo di domani consiglia di rilassarvi e di prendervi del tempo per voi. Sicuramente, dopo vi sentirete molto meglio. Gli amici si riveleranno alleati fidati.

Vergine: sarete pronti a tutto pur di mantenere la vostra posizione lavorativa.

Dopo tanti sacrifici, vorrete crescere a livello professionale e dimostrare il vostro valore. I colleghi saranno poco empatici e proveranno a mettervi in difficoltà. Non sarà una buona idea dare avvio a fastidiose discussioni. Le previsioni zodiacali consigliano di mantenere la calma e di ignorare tutto ciò che potrebbe farvi reagire malamente.

Bilancia: sul lavoro tutto andrà per il meglio, ma vi verrà chiesto di mostrare un maggiore spirito di iniziativa. Questo potrebbe mettervi in difficoltà perché vi spingerà ad affrontare le vostre paure. Nella giornata di domani, non sarete soli. Il partner cercherà di includervi nella sua realtà e anche gli amici si mostreranno molto collaborativi. L'affetto che riceverete vi darà un'enorme carica.

Scorpione: il partner vi conquisterà totalmente. La sua gentilezza vi entrerà nel cuore e vi aiuterà a immaginare un futuro insieme. Lascerete vagare la fantasia e il vostro lato più romantico avrà la meglio. Vi impegnerete per organizzare qualcosa di sorprendente e per rendere questa giornata indimenticabile. Il lavoro, almeno per un po', passerà in secondo piano.

Astrologia di domani 24 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: le azioni del partner vi deluderanno. Rimarrete molto sorpresi davanti al suo comportamento e cercherete un modo per scoprire i motivi che si trovano alla base di ciò. Le vostre indagini si concluderanno con un buco nell'acqua, ma sarà fondamentale arrivare a un compromesso.

Infatti, fraintendimenti e discussioni potrebbero incidere pesantemente sulla serenità di coppia.

Capricorno: non vedrete l'ora di trascorrere un po' di tempo con il partner. I numerosi impegni lavorativi, però, potrebbero privarvi di questa possibilità. Per fortuna, avrete modo di utilizzare diversi strumenti tecnologici per mettervi in contatto con la persona amata. Anche se non sarà la stessa cosa, sarete felici di sentire la sua voce e di interagire con lei.

Acquario: tenderete a essere un po' troppo possessivi verso il partner. Vorrete controllare le sue mosse, per accertarvi di non avere motivi per essere gelosi. Questo comportamento potrebbe causare una profonda rottura nel rapporto di coppia.

Se non apporterete delle modifiche alla strada intrapresa, potreste rimanere da soli. L'aiuto della famiglia sarà essenziale.

Pesci: sarete circondati da persone brillanti e ricche di idee. Tenderete a fare il confronto tra loro e a sminuirvi. Riterrete di non avere le doti necessarie per evolvere a livello lavorativo. La realtà sarà ben diversa. Con tanto impegno e un pizzico di coraggio riuscirete a realizzare i vostri sogni. Dovrete solo distogliere la vostra attenzione dagli altri e focalizzarla su voi stessi.