Lunedì 26 luglio troviamo sul piano astrale la Luna, Giove e Nettuno risiedere nel segno dei Pesci, nel frattempo Marte e il Sole sosteranno sui gradi del Leone. Saturno, invece, proseguirà l'orbita in Acquario, così come Venere permarrà nel segno della Vergine. Urano continuerà il domicilio in Toro come Plutone rimarrà stabile nel segno del Capricorno. Mercurio, in ultimo, resterà in Cancro ed il Nodo Lunare stazionerà sui gradi dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Pesci: curiosi.

Il sestile che si formerà tra il Luminare notturno nel segno ed Urano di Terra irradierà la prima dimora parlandoci, con ogni probabilità, di un terzo segno d'Acqua particolarmente curioso, specialmente nel ménage amoroso, nel quale vestirà i panni del detective.

2° posto Scorpione: amore top. Il clima nel nido domestico di casa Scorpione, grazie soprattutto alla congiunzione Luna-Giove in Pesci, parrà godere di una ritrovata serenità, la quale permetterà ai nativi di dimostrare il proprio affetto al partner senza remore alcuna.

3° posto Cancro: occasioni. Il Grande Benefico agli sgoccioli nel loro Elemento sommato alla congiunzione Sole-Mercurio in quinta casa sembrerà, probabilmente, voler regalare ai nati Cancro qualche ottima occasione professionale nel giorno che aprirà questa settimana estiva.

I mezzani

4° posto Leone: stacanovisti. Lunedì presumibilmente non ci sarà spazio per gli affetti o per le mansioni domestiche, in quanto i nati Leone saranno focalizzati nel perseguire i propri obiettivi lavorativi con costanza ed estrema dedizione.

5° posto Acquario: attendisti. Superata la fase del Plenilunio nel segno, che vedrà il bis il 22 agosto, il quarto segno Fisso potrebbe capire, in queste 24 ore, che è meglio assumere un mood attendista, anziché intestardirsi su qualcosa non alla loro portata al momento.

6° posto Bilancia: umore altalenante. Il secondo segno d'Aria avrà buone chance di trascorrere questa giornata di fine luglio dovendo fare i conti con un tono umorale ballerino, il quale lascerà stranite alcune persone care. Amore in stand-by.

7° posto Sagittario: focus comportamentale. Prima del ritorno gioviale in posizione favorevole (fissato per il 28 luglio), i nati Sagittario dovrebbero, grazie al supporto del duetto Marte-Sole, concentrarsi sul proprio modo di comportarsi con le altre persone, provando a divenire più concilianti.

8° posto Toro: step by step. Saranno 24 ore nelle quali il primo segno Fisso si ritroverà presumibilmente a dover fare i conti con un fastidioso rallentamento lavorativo, specialmente se libero professionista, il quale però gli consentirà di apportare delle necessarie modifiche al progetto in essere.

9° posto Ariete: svogliati. Le ingenti fatiche mentali e fisiche spese nel settore professionale durante le ultime tre settimane indurranno, con ogni probabilità, il primo segno Cardinale ad impigrirsi non poco al lavoro questo lunedì, suscitando un po' di malumore tra i colleghi.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: schietti. Alcune volte, come probabilmente accadrà in questa giornata, le parole faranno più male dei gesti malsani, coi nati Vergine che non avranno peli sulla lingua, col serio rischio di mettere a repentaglio un rapporto relazionale di vecchia data.

11° posto Gemelli: amore flop. Il terzetto Luna-Venere-Nettuno in quadratura potrebbe rendere il lunedì di casa Gemelli meno scorrevole del solito, in particolar modo nelle faccende sentimentali, nelle quali l'equivoco con la dolce metà sarà sempre in agguato.

12° posto Capricorno: lavoro flop. Col solo Plutone nel segno, poco utile alla causa oltre che retrogrado, i nati Capricorno avranno buone chance di dover rapportarsi a una giornata ostica sul fronte professionale, dove qualche ramanzina da parte di un superiore sarà da mettere in conto.