L'Oroscopo della settimana che va dal 2 all'8 agosto vedrà ancora qualche problema di cuore per i nativi in Pesci, ostacolati da Venere sfavorevole, mentre Toro avrà modo di godersi al meglio la propria relazione sentimentale.

La Luna nel segno del Leone regalerà qualche soddisfazione in più, mentre un abile Mercurio permetterà ai nativi in Ariete di mettere a punto strategie valide in ambito lavorativo.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana dal 2 all'8 agosto.

Previsioni oroscopo dal 2 all'8 agosto 2021 segno per segno

Ariete: una settimana positiva per voi nativi del segno, con diverse soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro, avere Mercurio dalla vostra parte vi permetterà di mettere a punto valide strategie per le vostre mansioni, mentre Giove vi darà le risorse necessarie. Bene anche in amore, anche se qualche piccolo imprevisto potrà accadere tra voi e il partner, in particolare tra mercoledì 4 e giovedì 5 agosto, quando la Luna sarà in quadratura. In ogni caso non preoccupatevi più di tanto, anche voi single se volete avvicinarvi alla vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Toro: periodo ancora più che valido in ambito sentimentale. La vostra relazione di coppia sarà un vero e proprio inno all'amore, pieno di momenti davvero romantici.

Un po' d'attenzione solamente nel weekend, quando la Luna sarà negativa, ma dovreste cavarvela. I single proveranno tante emozioni. Settore professionale invece ancora balbettante. Mercurio e Giove iniziano a creare dei problemi. Voto - 7️⃣

Gemelli: buona situazione astrologica per quanto riguarda il lavoro. Secondo l'oroscopo della settimana 2-8 agosto, godrete del favore di Giove, Saturno e Mercurio, e le occasioni non mancheranno per raggiungere i vostri traguardi.

In amore le prime due giornate non saranno così male grazie alla Luna in congiunzione. Subito dopo, però, le cose potrebbero cambiare. Venere rimane infatti in quadratura, per cui non esagerate con il partner o con la vostra fiamma qualora siate single, potreste essere fraintesi. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che funzionerà davvero bene dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

L'inizio di agosto si rivelerà bollente tra voi e il partner, esaltato dalla Luna in congiunzione tra mercoledì 4 e giovedì 5. Se siete single, avrete buone possibilità di trovare la persona giusta. Per quanto riguarda il lavoro, forse potrebbe essere necessario un po' di aiuto in più e, con il giusto impegno, potrete comunque raggiungere dei buoni risultati. Voto - 8️⃣

Leone: oroscopo della settimana che vedrà una bella Luna fortunata nel vostro cielo. In particolare il weekend si rivelerà parecchio affiatato per voi e per la vostra anima gemella, ma sarà anche un buon momento per fare qualcosa che possa portare avanti il rapporto. Per quanto riguarda i single, questa potrebbe essere una settimana interessante per fare nuove conoscenze.

Settore professionale tutto sommato discreto, ma nonostante ciò dovrete adattarvi a nuovi ambienti di lavoro se necessario, e con Mercurio nel segno potreste riuscirci. Voto - 8️⃣

Vergine: un'altra settimana ottima dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Venere è ancora affacciata al vostro cielo. L'influenza del partner sarà estremamente positiva per voi per vivere momenti romantici, ma anche per superare eventuali problemi insieme, o dare vita a nuovi progetti. Per quanto riguarda i single, riuscirete ad essere davvero magnetici con la vostra fiamma. Nel lavoro Marte nel segno sarà di grande aiuto per tenere testa anche a colleghi più esperti di voi, e i risultati parleranno da sé.

Voto - 9️⃣

Bilancia: vi attendono giornate emozionanti nel corso della settimana secondo l'oroscopo. Incontri e relazioni interpersonali andranno alla grande per voi cuori solitari, e vi sentirete particolarmente felici e fieri di voi. Se avete una relazione stabile, saprete sempre cosa fare per rendere felice la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Ottime notizie anche in ambito lavorativo. Le cose vanno davvero bene per voi ultimamente, grazie in particolare a Giove e Mercurio in buon aspetto. Voto - 9️⃣

Scorpione: periodo tutto sommato discreto dal punto di vista sentimentale. Godrete del favore di Venere ancora per un'altra settimana, e dalla vostra relazione di coppia vivrete ancora bei momenti insieme.

Con un buon affiatamento di coppia, inoltre, potrete superare ogni difficoltà. Se siete single, il vostro buon umore vi permetterà di essere di compagnia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Settore professionale non proprio ottimale considerato questo cielo. Sarà richiesta particolare attenzione soprattutto per alcuni progetti molto importanti. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale dominata ancora una volta da alti e bassi per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, non ci saranno tanti momenti romantici con la vostra anima gemella, tuttavia potreste provare a fare qualcosa insieme per portare avanti il vostro rapporto, e magari riaccendere la passione. Se siete single, dovreste concedere maggior tempo a voi stessi.

Bene, invece, in ambito lavorativo, grazie a Mercurio e Giove in buon aspetto che garantiranno buone prestazioni. Un po' male invece la salute per via di Marte negativo. Voto - 7️⃣

Capricorno: oroscopo della settimana tutto sommato convincente. Certo, le giornate di mercoledì 4 e giovedì 5 agosto potrebbero non essere un granché, considerato che la Luna si troverà in opposizione. Tuttavia, il vostro rapporto al momento è stabile, e se dovessero verificarsi dei problemi li supererete presto. Se siete single, sarete di buona compagnia un po' con tutti. Per quanto riguarda il lavoro, sono previsti progetti ambiziosi all'orizzonte. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale nel complesso soddisfacente dal punto di vista sentimentale.

Non è un cielo al top per il momento, ma tra voi e il partner ci sarà una buona armonia, che sarà piuttosto soddisfacente. Attenzione nel weekend, quando la Luna sarà in opposizione. Se siete single, l'oroscopo prevede una vita sociale molto movimentata, ma nulla di più. Molto bene invece in ambito lavorativo, dove avrete sempre le idee chiare su come agire con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: ancora problemi di cuore nel corso della settimana secondo l'oroscopo. Certo, la Luna tra mercoledì 4 e giovedì 5 agosto darà una mano al vostro rapporto, ma non aspettatevi nulla di eclatante. Piuttosto, se ritenete di aver commesso un errore, potrebbe essere il momento di fare ammenda. Se siete single, i vostri sentimenti sono ancora piuttosto incerti al momento.

Dal punto di vista professionale, infine, ve la caverete piuttosto bene, anche senza avere Giove al vostro fianco. Voto - 6️⃣