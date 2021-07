Il mese di agosto si aprirà con una giornata ricca di sorprese. L'Oroscopo di domenica 1° agosto si concentrerà sui sentimenti e su tutte quelle emozioni che renderanno determinate esperienze indimenticabili.

Secondo la configurazione planetaria, Sole e Mercurio si troveranno nel Leone, mentre Luna e Urano rimarranno nel Toro. Nettuno e Plutone saranno rispettivamente in Pesci e in Capricorno, al contrario di Venere e Marte che sosteranno nel segno del Toro. Non andrà sottovalutata neanche la posizione di Giove e di Saturno che corrisponderà all'Acquario.

Di seguito, verranno descritte le previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali di domenica 1°agosto.

Previsioni zodiacali di domenica 1°agosto: sport per Ariete e Toro combattivo

Ariete: sarete abili in tutti gli sport. Preferirete praticare attività all'aria aperta, in modo da riscoprire il contatto con la natura. Le previsioni zodiacali del 1° agosto, però, consigliano di non esporvi ad orari troppo caldi e di non superare i vostri limiti. Il rapporto con il partner potrebbe subire una piccola battuta di arresto a causa di alcuni fraintendimenti.

Toro: sarete pronti a seguire i vostri sogni e a lottare per gli obiettivi che vi siete prefissati. Saprete che non sarà un percorso facile, soprattutto perché avrete a che fare con una competizione spietata.

Per fortuna, sarete incoraggiati da una grande passione e da un forte spirito di iniziativa. Inoltre, la presenza del partner vi infonderà forza e perseveranza.

Gemelli: non lascerete nulla al caso. Nel rapporto con il partner, farete attenzione anche ai più piccoli dettagli. Niente sfuggirà ai vostri occhi indagatori perché non permetterete che dei piccoli inconvenienti possano rovinare la serenità tanto attesa.

La persona amata potrebbe trovare strano questo atteggiamento e porvi delle domande per allontanare i suoi dubbi.

Cancro: non sarete disposti a soffrire ancora per amore. Preferirete prendervi un periodo di pausa, in modo da potervi concentrare solo sui vostri bisogni. Sarà una giornata positiva, orientata al benessere personale e al relax.

Le persone che vi saranno accanto comprenderanno senza problemi il vostro punto di vista.

Oroscopo del 1°agosto: Leone socievole, Bilancia precisa

Leone: le vostre spiccate capacità sociali vi porranno in una posizione di vantaggio. Riuscirete a interagire con gli altri in modo favorevole, senza temere di essere giudicati precocemente o respinti. L'amore busserà alla porta della vostra casa e sarà pronto a travolgervi con mille emozioni. Dovrete solo credere nelle vostre possibilità.

Vergine: purtroppo non sarete molto soddisfatti del vostro rapporto di coppia. Il partner, secondo voi, avrà delle pretese esagerate che metteranno a rischio la vostra serenità. L'oroscopo consiglia di non scappare da questa situazione, ma di affrontare subito la discussione, in modo da riportare la pace tra le mura domestiche.

Bilancia: la cura nei confronti della casa sarà una delle vostre maggiori priorità. L'obiettivo sarà quello di dare vita ad un ambiente pacifico, caratterizzato da ordine e pulizia. Con un po' d'astuzia, potreste provare a convincere la famiglia a darvi una mano. Potrebbe essere molto divertente trovare una nuova posizione per gli oggetti o acquistare dei simpatici soprammobili.

Scorpione: potreste essere eccessivamente cagionevoli. Dovrete prendervi cura di voi stessi ed evitare di esporvi a sbalzi termici esagerati. Anche se l'istinto vi spingerà a mangiare cibi calorici e rinfrescanti, le previsioni zodiacali suggeriscono di fare attenzione. Sarà meglio prediligere una dieta a base di frutta e verdura.

Astrologia della giornata del 1°agosto: relax per Capricorno, Acquario perplesso

Sagittario: le decisioni che prenderete il 1° agosto avranno un'influenza forte sul resto della settimana. Sarete un po' spaventati all'idea di poter commettere degli errori, tuttavia preferirete agire piuttosto che restare fermi nella vostra posizione. I consigli che riceverete potranno aiutare a liberarvi dalla nebbia che vi circonderà.

Capricorno: dedicherete questa domenica al relax più assoluto. Preferirete rimandare gli impegni non urgenti perché saprete che un po' di sano riposo non potrà che farvi bene. Gli amici vi spingeranno a trascorrere del tempo assieme a loro. Vi dimostreranno affetto e rispetto, ma potrebbe sopraggiungere anche qualche piccolo imprevisto.

Acquario: il rapporto con la famiglia sarà ostacolato da punti di vista diversi su determinate questioni. Proverete a porre rimedio, ma la cosa migliore sarà attendere che si calmino le acque. Nel frattempo, potrete dedicarvi a hobby leggeri e divertenti. L'importante sarà non farvi colpire dal nervosismo o dalla paura che le cose non si risolvano.

Pesci: vi concentrerete sul lato più spirituale della vita. Le questioni pratiche, almeno per il momento, passeranno in secondo piano. Valorizzerete tutti quegli ideali che vi hanno aiutato a crescere e a raggiungere i vostri obiettivi. Gli amici saranno fieri di voi e non vedranno l'ora di trascorrere del tempo in vostra compagnia.