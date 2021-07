L'oroscopo del mese di agosto prevede il ritorno del pianeta Giove nel segno zodiacale dell'Acquario che insieme a Saturno, in ambito lavorativo, potrà nuovamente dire la sua. Mentre la vita sentimentale dei nativi Pesci potrebbe andare un po’ in affanno. Periodo convincente e positivo in amore per la Bilancia, soprattutto nella seconda parte del mese, così come per Scorpione, libero ormai dalla morsa di Venere, ora in una posizione migliore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di agosto per la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo agosto, 2ª sestina

Bilancia: sarà un mese ancora piacevole in fatto di sentimenti secondo l'oroscopo.

Venere non sarà più sestile certo e avere il pianeta dell'amore alle vostre spalle non sarà proprio il massimo. Nulla di grave in fondo, anche perché nella seconda parte del mese i sentimenti sbocceranno con Venere che sarà in congiunzione. Soprattutto per voi single questa sarà la vostra occasione per dare inizio a nuove storie romantiche e avviarvi verso una dolcissima fine dell'estate. Per quanto riguarda il lavoro Giove tornerà favorevole dal segno dell'Acquario e, insieme a Saturno già in trigono, raggiungerete agilmente il successo che meritate. Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐

Scorpione: oroscopo del mese di agosto pieno di aspettative per voi nativi del segno. Venere non è più sfavorevole, il che significa che potreste iniziare a chiedere qualcosa in più in amore e soprattutto nella prima parte del mese potreste anche riuscire a ottenerlo.

Che siate single oppure no, dunque, è il momento di dimostrare al meglio i vostri sentimenti nei confronti della persona che più amate al mondo. Per quanto riguarda il settore professionale difficilmente potrete considerarvi tra i migliori del vostro settore, ora che Giove è tornato in Acquario e Mercurio passa in quadratura.

Ciò nonostante arriverà il supporto di Marte, che vi darà energie a sufficienza per poter reagire bene alle sfide di ogni giorno. Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Sagittario: periodo non proprio splendente secondo l'oroscopo, almeno nella prima parte del mese e soprattutto dal punto di vista sentimentale. Avere Venere in quadratura non sarà il massimo per voi nativi del segno e dal punto di vista sentimentale potreste non riuscire più a essere così romantici.

Fortunatamente la situazione migliorerà nella seconda parte del mese, ma anche in quel caso ci vorrà molto impegno per ottenere risultati quantomeno soddisfacenti. Se siete single magari qualche piccola occasione potrebbe arrivare, ma andrà presa al volo. Nel lavoro invece ritroverete il giusto ritmo, con Mercurio e Giove che saranno favorevoli e vi daranno l'occasione giusta per ottenere discreti successi. Attenzione solamente a Marte in quadratura, che potrebbe farvi sentire spesso stanchi. Voto - 7+⭐⭐⭐

Capricorno: oroscopo del mese di agosto che parte alla grande, con Venere che si troverà in trigono dal segno amico della Vergine. In ambito sentimentale darete la parte migliore di voi agli altri, che sicuramente noteranno il vostro buon cuore.

Situazione che però potrebbe cambiare nella seconda metà del mese, quando il pianeta dell'amore sarà in quadratura. Potrebbero nascere piccole incomprensioni anche per voi single che state tentando di conquistare la vostra fiamma, ciò nonostante avrete comunque qualche possibilità di dare inizio a una storia d'amore unica e bellissima. Per quanto riguarda il lavoro Giove non sarà più in sestile e Mercurio non sarà più opposto. Situazione dunque pressoché invariata, ma che richiederà comunque notevole impegno da parte vostra per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Acquario: secondo l'oroscopo in amore le cose tenderanno finalmente a migliorare. Venere non sarà più negativa, anzi, nella seconda parte del mese tenderà a giocare a vostro favore, permettendovi di recuperare terreno all'interno della vostra relazione e facendovi costruire un rapporto sano.

Se siete single vivrete queste giornate con maggior ottimismo e fiducia in voi stessi e chissà se magari riuscirete a trovare il vero amore. Per quanto riguarda il lavoro Giove tornerà nel vostro cielo per rimanerci fino alla fine dell'anno e insieme a Saturno tornerete a trionfare. Qualche piccolo imprevisto potrebbe accadere per via di Mercurio opposto, ma niente che non possiate risolvere. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Pesci: un po’ in affanno dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, soprattutto nella prima parte del mese. Venere sarà in opposizione e dovrete saper gestire al meglio la vostra relazione di coppia per evitare di entrare in una crisi sentimentale. Vi riprenderete dalla seconda metà del mese.

Se siete single non sarà il mese ideale per innamorarsi, ciò non vorrà dire però che non possiate passare piacevoli giornate in compagnia di amici e persone care nella più completa spensieratezza. Per quanto riguarda il lavoro dovrete riuscire a mettere in pratica idee originali per rimanere al passo con gli altri e con Giove e Mercurio non più così favorevoli potrebbe essere un po’ più complicato. Voto - 7⭐⭐⭐