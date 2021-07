L'oroscopo della giornata di domenica 1 agosto vedrà un po’ di fortuna in più in ambito lavorativo per i nativi Leone grazie a Mercurio in congiunzione, mentre Pesci avrà modo di iniziare per bene il mese grazie alla Luna in sestile. Cancro sarà particolarmente amorevole con tutti, mentre Gemelli dovrà rivedere le proprie tecniche di abbordaggio. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 1 agosto.

Previsioni oroscopo domenica 1 agosto 2021 segno per segno⭐

Ariete: questo mese di agosto inizierà piuttosto bene per voi nativi del segno.

Con il favore di Mercurio, Giove e Saturno, dal punto di vista professionale questo periodo potrebbe riservarvi qualche occasione e soddisfazione in più da sfruttare appieno. In amore non è un cielo estremamente favorevole, ma più che valido per godere di un rapporto stabile e romantico. Se siete single le relazioni sociali saranno armoniose e gratificanti. Voto - 9️⃣

Toro: oroscopo di domenica nel complesso valido per voi, almeno in ambito sentimentale. Venere e Luna si troveranno in buon aspetto, e tra voi e il partner ci sarà un'ottima intesa, perfetta per provare a superare eventuali problemi insieme. Per quanto riguarda i single siete ancora in tempo per trovare la persona giusta. Non mollate.

Nel lavoro invece meglio fare attenzione, perché con questo cielo è facile perdere la concentrazione. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale non così favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Non legatevi ogni questione con il partner al dito, perché così non sarete mai in grado di perdonare e andare avanti. Se siete single meglio rivedere le vostre tecniche di corteggiamento, decisamente poco romantiche.

Per quanto riguarda il lavoro invece sarete in grado di gestire bene le vostre mansioni, ricavando qualche soddisfazione. Voto - 6️⃣

Cancro: oroscopo di domenica 1° agosto interessante in fatto di sentimenti. Il vostro atteggiamento amorevole con tutti, vi permetterà di essere davvero simpatici e ben apprezzati, dal partner, o dalla vostra fiamma qualora siate single.

Per quanto riguarda il lavoro sappiate che gli imprevisti capitano, e l'importante sarà superarli con freddezza e decisione. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali che vedranno un cielo non così eccezionale, ma neanche così pessimo. In amore il vostro rapporto procederà tranquillamente, con momenti piuttosto romantici alternati a momenti di crescita. Se siete single imparerete a rispettare chi vi sta attorno, soprattutto se siete nati nella prima decade. Settore professionale un po’ più fortunato grazie a Mercurio in congiunzione. Qualche soddisfazione arriverà, ma dovrete fare attenzione a Giove opposto. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale ottima dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

Venere e Luna renderanno la vostra relazione di coppia davvero appagante, da cui sarà facile provare intense emozioni. Se siete single essere amorevoli va bene, ma tra tutte le persone che corteggiate dovrete pur trovare quella che fa per voi. In ambito lavorativo sebbene possiate avere le migliori intenzioni, meglio non agire d'impulso, e chiedere un consiglio se necessario. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di domenica buona per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo, nonostante questo cielo non sia così influente. Le questioni di coppia si faranno sempre meno pressanti, trovando una valida soluzione per ogni esigenza, vostra o del partner. I single dovranno avere un po’ di pazienza, ma alla fine riusciranno a trovare la persona giusta.

In ambito lavorativo sarete molto abili con le vostre mansioni, raggiungendo gli obiettivi che vi siete fissati. Voto - 8️⃣

Scorpione: mese di agosto che non inizierà sotto le migliori aspettative per voi nativi del segno. La posizione della Luna in questa giornata potrebbe causare qualche disagio tra voi e il partner. Fortunatamente dovreste riprendervi già da domani, ma per il momento, meglio non essere troppo impulsivi, anche voi cuori solitari. Settore professionale non così fortunato come un tempo ora che questo cielo è contro di voi. Di contro, avrete abbastanza energie per provare a invertire questo trend. Voto - 5️⃣

Sagittario: oroscopo di domenica 1° agosto che vedrà un cambio di rotta dal punto di vista professionale.

Ora che Mercurio e Giove giocano nuovamente a vostro favore, non vi lascerete scappare le occasioni che arriveranno, e che possono cambiare l'andamento della vostra carriera professionale. In amore dovrete ancora faticare un bel po’ con questa Venere in quadratura, ciò nonostante prendete questa situazione con maggior ottimismo, che siate single oppure no. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata che inizierà in modo piuttosto convincente secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale la vostra relazione di coppia sarà assistita dalla Luna e da Venere in ottimo aspetto, che vi daranno modo di portare avanti i vostri progetti di coppia con amore e responsabilità. Se siete single vi prenderete maggior cura delle vostre relazioni sociali.

Settore professionale che potrebbe vedere qualche spesa in più, ma tutto sommato le cose andranno bene. Voto - 8️⃣

Acquario: cielo davvero valido in ambito lavorativo secondo l'oroscopo di domenica. La settimana si chiuderà davvero bene per voi, merito del vostro impegno e delle vostre competenze. In amore apprezzerete molto di più la vostra relazione di coppia e la vostra anima gemella, più affiatata e stabile. Se siete single e volete intraprendere una nuova storia d'amore, preparatevi al meglio. Voto - 8️⃣

Pesci: Luna in sestile che vi permetterà di iniziare discretamente bene questo mese di agosto. Certo, Venere rimane comunque negativa nei vostri confronti, ma almeno riuscirete a vedere le cose dal loro lato positivo, cercando di recuperare il vostro rapporto.

Attenzione però, perché la situazione potrebbe non essere così favorevole da domani. Se siete single forse non è il tempo adatto per innamorarsi, ma non perdete comunque di vista la vostra fiamma. Settore professionale piuttosto discreto, attenzione però alle energie che non saranno granché. Voto - 7️⃣