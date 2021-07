Il mese di luglio è entrato nel vivo. Vediamo quale novità e cambiamenti ha in serbo per tutti e dodici i segni zodiacali leggendo le previsioni e l'Oroscopo del 2 luglio 2021.

Ariete: in amore Luna in ottimo aspetto che porterà delle sensazioni positive da vivere, siete in pieno recupero. Nel lavoro arrivano soluzioni interessanti, potrete ora riprendere un'attività che era rimasta bloccata.

Toro: per i sentimenti situazione astrologica che potrebbe portare un po' di crisi nella coppia. Questo non è un momento esaltante. Nel lavoro dovrete cercare di recuperare alcune cose del passato.

Gemelli: a livello sentimentale sarà importante risolvere un problema, questo è un oroscopo che aiuta. Nel lavoro attenzione a qualche errore che potrebbe cambiare i vostri piani.

Cancro: in amore attenzione a qualche momento di tensione da dover gestire. Dovete trovare solidità. A livello lavorativo in questo periodo potrete portare avanti alcuni progetti.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale diversi pianeti sono favorevoli e aiutano in questa giornata. Attenzione a non sprecare alcune occasioni. Nel lavoro avrete una maggiore energia visto che un progetto sta andando come avevate programmato.

Vergine: per i sentimenti le storie in crisi potranno essere recuperate, Venere non è più contraria.

Attenzione solo ad alcune polemiche che potrebbero nascere in famiglia. Nel lavoro chi è in attesa di una proposta è possibile che riceva una conferma.

Previsioni e oroscopo del 2 luglio 2021: la giornata dei segni

Bilancia: a livello amoroso i single del segno potranno vivere un momento migliore grazie a Venere a favore. Il mese aiuterà.

Nel lavoro se vorrete gestire qualche nuova attività dovrete fare ora i passi decisivi.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata non esaltante. I cuori solitari dovranno stare attenti. A livello lavorativo i nuovi progetti non sono da sottovalutare, alcune situazioni sono favorevoli.

Sagittario: per i sentimenti grazie alla Luna favorevole giornata che porterà a maggiore energia.

Nel lavoro il momento porta nuovi accordi e la giornata in particolare sarà da sfruttare.

Capricorno: in amore momento di maggiore nervosismo a causa anche della Luna dissonante. Nel lavoro nel pomeriggio potrebbe arrivare qualche piccolo problema.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale nei sentimenti Luna favorevole, ma comunque attenzione a qualche potenziale discussione. Nel lavoro giornata non proprio esaltante, tutto andrà a rallentatore.

Pesci: in amore, se siete in dubbio su una storia ora le cose andranno meglio e potrete ripartire. Nel lavoro momento utile per farvi valere, per questo motivo organizzate tutto quello che c'è da fare.