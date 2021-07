L'oroscopo di venerdì 2 luglio si concentrerà sulle emozioni dei dodici segni zodiacali. Per alcuni di loro, sarà una giornata turbolenta e all'insegna della confusione, per altri, invece, tutto andrà per il meglio.

Per avere una visione più definita delle influenze astrali di domani, sarà necessario osservare la volta celeste e individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in quadratura a Luna

Luna in trigono a Marte

Venere in congiunzione a Marte

Marte in opposizione a Saturno e in quadratura a Urano

Saturno in quadratura a Urano

Di seguito tutte le caratteristiche dell'Oroscopo di domani 2 luglio.

Previsioni zodiacali di venerdì 2 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete: lo stress lavorativo sarà così forte da farvi perdere la pazienza. Avrete delle reazioni spropositate, sia con il partner che con gli amici. Le persone care si interrogheranno sui motivi del vostro comportamento. L'oroscopo di domani consiglia di non scappare dalle situazioni e di provare a esternare il vostro stato d'animo.

Toro: qualche piccolo imprevisto potrebbe interferire con i piani per la giornata. Dovrete fare appello a tutte le vostre risorse per riuscire a riprendere il controllo della situazione. Per fortuna, la vostra autostima vi consentirà di non arrendervi e di continuare a lottare per i vostri sogni. Il partner si mostrerà insolitamente dolce, anche durante le discussioni di coppia.

Gemelli: finalmente, sentirete di aver intrapreso il percorso giusto per voi. I dubbi abbandoneranno i vostri pensieri e vi concentrerete solo sugli obiettivi da raggiungere. La vostra vita sociale sarà ricca di eventi e di conoscenze. Le persone che incontrerete potrebbero aprirvi gli occhi su alcune questioni che, fino ad ora, avevate sempre sottovalutato.

Cancro: sarete molto fortunati in ambito romantico. Conoscerete una persona che vi farà battere il cuore e vi farà tornare la fiducia nell'amore. Non sarà facile dichiararle i vostri sentimenti, ma se procederete senza fretta tutto andrà per il meglio. I consigli degli amici saranno molto preziosi, soprattutto quando vi sentirete bloccati e non saprete cosa fare.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 2 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone: le vostre decisioni avranno ripercussioni anche sulla vita degli altri. Non potrete escludere il partner e la famiglia dalle scelte che prenderete. L'eccessiva invadenza vi infastidirà e vi spingerà ad allontanarvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare il giusto equilibrio e di non lasciarvi condizionare da questioni superficiali.

Vergine: sarete molto precisi sul posto di lavoro. Per voi, i dettagli avranno una grande importanza e riuscirete a notare cose che sfuggiranno alla maggior parte delle persone. Questo atteggiamento vi renderà molto attenti nei confronti delle altre persone. In amore, purtroppo, non sarete molto fortunati, ma le cose potrebbero cambiare molto presto.

Bilancia: le reazioni del partner vi lasceranno senza parole. Vorrete capire le cause alla base del suo comportamento, ma non potrete costringerlo a parlare. L'unico modo sarà quello di creare un'atmosfera serena, basata sul rispetto reciproco e sulla comprensione. Il lavoro procederà senza alcuno ostacolo e il rapporto con i colleghi migliorerà.

Scorpione: proverete una forte nostalgia nei confronti della vostra infanzia. Avvertirete il desiderio di tornare a vivere nel passato in modo da liberarvi di tutte le vostre preoccupazioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non affrontare tutto da soli. Sarete circondati, infatti, da persone disposte ad ascoltarvi e a venirvi incontro.

Astrologia di domani 2 luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete pronti a lasciarvi alle spalle delusioni e fraintendimenti. Punterete al raggiungimento del vostro successo e, per riuscirci, dovrete avere la mente lucida. La famiglia potrebbe non comprendere le vostre esigenze. Non sarà facile spiegargliele, ma con un piccolo sforzo potrete ottenere risultati inaspettati. Il partner, al contrario, non avrà bisogno di molte parole.

Capricorno: sentirete il bisogno di rimanere da soli per un po'. Non avrete voglia di conversare con le altre persone e, anche sul lavoro, apparirete piuttosto chiusi. Per attenuare queste emozioni, le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare una valvola di sfogo efficace.

Potreste provare a scoprire qualche nuovo hobby o iniziare a svolgere un po' di attività fisica.

Acquario: il clima in casa vi spingerà a chiudervi in voi stessi. Non avrete voglia di occupare il poco tempo libero con discussioni e scatti di rabbia. Per il momento, non prenderete in considerazione un eventuale chiarimento perché saprete che non sarà possibile. L'oroscopo di domani suggerisce di concentrarvi sulle vostre attività preferite.

Pesci: non vi sentirete all'altezza di determinate situazioni lavorative. Tenderete a tirarvi indietro e a delegare le vostre mansioni ai colleghi. In realtà, sarà tutta una questione di autostima. Per migliorare il vostro approccio alla quotidianità, sarà necessario intraprendere un percorso di crescita personale dove voi verrete prima di tutto.