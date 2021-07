Continua la settimana per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo come andrà in particolare la giornata di giovedì 22 luglio 2021. Di seguito l'Oroscopo e le stelle relativamente al lavoro, alla salute e all'amore.

La prima sestina

Ariete: a livello sentimentale vi sentite sottotono e potreste innervosirvi. Per quel che riguarda il campo professionale sono possibili delle preoccupazioni, ci sono delle problematiche da risolvere.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da soluzioni professionali. Per quel che riguarda l'amore bisognerà mantenere la calma, i single possono sfruttare delle opportunità.

Gemelli: in campo sentimentale alcune situazioni andranno chiarite, sarà meglio pensare quali sono i vostri reali sentimenti. In campo professionale avrete la possibilità di fare delle riflessioni prima di prendere decisioni importanti.

Cancro: in amore è una giornata sottotono, sono possibili tensioni, con la Luna in opposizione bisogna essere prudenti. In campo professionale sono possibili degli accordi.

Leone: nel lavoro le stelle sono dalla vostra parte, con la buona volontà riuscirete a superare delle problematiche che negli ultimi tempi vi hanno dato fastidio. In campo sentimentale, con il Sole che entra nel segno, potrete sfruttare alcune occasioni.

Vergine: nel lavoro è un buon momento, potrete realizzare dei progetti davvero interessanti.

La Luna non è più contraria, pertanto a livello sentimentale si recupera, i single potrebbero fare degli incontri.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: possibili dubbi a livello sentimentale, sarà meglio parlare con le persone a cui tenete. In campo professionale non manca agitazione.

Scorpione: per i nati sotto questo segno la giornata di giovedì 22 luglio sarà caratterizzata da una nuova passione a livello sentimentale.

Giornata interessante anche nel lavoro, potete fare incontri utili per i vostri progetti.

Sagittario: con Venere in transito polemico, potreste vivere delle tensioni in amore. Per quel che riguarda il lavoro potrebbero arrivare delle risposte che attendete da tempo.

Capricorno: nel lavoro sono possibili cambiamenti, arriveranno presto delle novità.

Con la Luna nel segno è un buon momento per il lato sentimentale.

Acquario: i sentimenti sono favoriti in questa giornata, cercate però di evitare conflitti con il partner. Per quel che riguarda il lavoro sono possibili dei cambiamenti.

Pesci: la giornata sarà caratterizzata dalla Luna favorevole, potrete vivere le vostre emozioni con maggiore serenità. In campo professionale arriveranno delle conferme che potrete sfruttare per ottenere dei risultati.