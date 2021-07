Si avvicina il weekend per tutti i segni zodiacali.

Relativamente alla giornata di venerdì 23 luglio 2021 approfondiamo come la situazione astrale modificherà l'andamento del lato lavorativo, salutare e sentimentale per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche della prima sestina

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata riuscirete ad avere le idee più chiare riguardo ai vostri sentimenti. Per quel che riguarda il campo professionale potrebbe esserci qualche preoccupazione sul lato economico.

Toro: in amore in questo fine settimana sarà meglio non discutere con il partner, è un periodo in cui potreste essere distratti.

Per quel che riguarda il lavoro, se ci sono delle offerte da fare, cercate prima di superare questo momento di incertezza.

Gemelli: possibili incontri a livello sentimentale, per quel che riguarda il lavoro potrebbero esserci degli impegni in cui far fronte, sarà meglio organizzarsi.

Cancro: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di venerdì 23 luglio sarà caratterizzata dalla Luna in opposizione, in campo amoroso cercate di non cedere alle polemiche. È un momento sotto pressione per quel che riguarda la sfera lavorativa.

Leone: in amore potrebbero sorgere delle problematiche con il partner. Nel lavoro cercate di tenere sotto controllo ogni aspetto, in particolare quello economico.

Vergine: in campo sentimentale in questa giornata potreste sentirvi particolarmente nervosi, non mancheranno comunque occasioni per i single. Per la sfera professionale sarà meglio risolvere delle problematiche prima di procedere con nuovi progetti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in questa giornata dovrete fronteggiare alcune problematiche nate da incomprensioni d'amore.

Nel lavoro non mancano progetti, ma bisognerà impegnarsi al meglio.

Scorpione: in campo sentimentale in questa giornata potrebbero esserci delle situazioni complesse da affrontare con il partner, soprattutto se negli ultimi tempi ci sono state delle incertezze. A livello lavorativo chi è in cerca di una nuova occupazione, in questo periodo è favorito.

Sagittario: se ci sono delle decisioni da prendere, questo è il momento più giusto per farlo. Avete voglia infatti di impegnarvi a livello sentimentale. Nel lavoro sarà meglio cercare di fronteggiare le situazioni con calma, senza farsi prendere allo stress.

Capricorno: in campo sentimentale, con la Luna in transito, riuscirete a vivere delle belle emozioni, attenzione però a eventuali interferenze di coppia. Nel lavoro delle proposte potrebbero essere in arrivo, quindi sarà meglio prima capire quale accettare.

Acquario: chi vive una relazione da molto tempo ora potrà consolidare il proprio rapporto. I single invece potranno mettersi in gioco. Nel lavoro sarà possibile raggiungere dei traguardi, attraverso le strategie più giuste.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata dalla Luna favorevole. È un buon momento a livello sentimentale, potrebbe ritrovare una tranquillità che cercate da tempo. Nel lavoro sarà meglio di non agitarsi.