L'Oroscopo della settimana dal 26 luglio all'1 agosto 2021 è pronto a dare soddisfazioni o eventualmente delusioni. Approfondiamo il responso delle stelle in merito ai prossimi sette giorni in calendario, cercando di scoprire come sarà la settimana per i segni della prima sestina zodiacale, ovvero da Ariete fino a Vergine. Diciamo subito che la settimana a cavallo tra la fine di luglio e il primo giorno del mese di agosto, ad avere la meglio su tutti sarà il Toro (voto 10). Una spanna sotto il migliore, anch'esso in ottimo periodo, l'Ariete (voto 8), seguito leggermente distaccato dal Leone (voto 7) e dalla Vergine (voto 7).

Discreta la settimana in analisi anche per coloro dei Gemelli (voto 6).

Invece, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica indicano che ad avere probabilmente una settimana abbastanza instabile saranno i nativi del Cancro (voto 5), costretti a stare in guardia da flussi astrali abbastanza negativi. Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato i singoli segni, ovviamente dopo aver dato spazio ai prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di partire con la parte relativa alle previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 26 a domenica 1° agosto, d'obbligo dare un avviso sui nuovi passaggi della luna all'interno dei segni interessati. Nel periodo saranno in tutto tre tappe programmate in altrettanti settori.

Ad iniziare il giro settimanale sarà la Luna in Pesci, presente nel segno d'Acqua da lunedì 26 luglio alle ore 05:30. Il secondo cambio di settore avverrà mercoledì 28 luglio, alle ore 11:57, con l'ingresso della Luna in Ariete. La settimana si concluderà con il passaggio relativo alla Luna in Toro previsto per venerdì 30 luglio.

Un appunto: a dare movimento ai transiti della settimana, oltre a quelli della Luna già indicati, un cambio di segno davvero importante. Curiosi? Ebbene, giovedì 29 luglio alle ore 20:32 il cielo astrale del periodo vedrà l'ingresso del Pianeta Marte nel segno della Vergine. Presenza decisamente scomoda quella di Marte, anche se in alcune circostanze è da ritenersi efficace in diversi risvolti quotidiani.

Ma questo lo scoprirete in futuro attraverso i nostri puntuali oroscopi giornalieri.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. Si avvicina un periodo certamente molto stabile ed efficiente per voi del segno, ovviamente con una eccezione che andremo a scoprire subito. L'arrivo della Luna nel segno porterà tanta grinta ed energia per una settimana davvero eccellente in amore. Momenti di grande passione saranno all’ordine del giorno per le coppie ben assortite che potranno rinnovarsi ardenti promesse di amore eterno. Incontri per i single. Nel lavoro pianificate ogni impegno, l’energia delle stelle vi sarà di grande aiuto. Sono giornate che richiedono sforzi e impegno, ma alla fine non mancheranno buoni risultati.

Pronte da annotare, le giornate migliori e peggiori:

Top del giorno mercoledì 28 luglio (Luna in Ariete);

mercoledì 28 luglio (Luna in Ariete); ★★★★★ martedì 27, giovedì 29 e venerdì 30;

★★★★ lunedì 26 luglio;

★★★ sabato 31 luglio;

★★ domenica 1° agosto.

♉ Toro: voto 10. Protagonisti assoluti della scena zodiacale, per merito di una sorprendente Luna in Toro. Infatti in amore sarà un periodo sfolgorante per la maggior parte di voi. Realizzare un sogno tenuto a lungo nel cassetto, di essere molto felici del rapporto che siete riusciti a creare non sarà difficile. La settimana vi vuole bene, vi regala momenti molto gioiosi e intensi qualunque sia la vostra condizione sentimentale. Nel lavoro la vostra creatività, stimolata al massimo grado, vi consentirà di sfornare soluzioni ardite ai problemi più intricati, quasi le difficoltà vi stimolassero a far sempre meglio.

Se avete un’attività autonoma, avrete la fortuna dalla vostra parte: potrete concludere affari molto vantaggiosi, sia per prestigio sia per guadagno. Seguite rigorosamente il vostro istinto.

Il report relativo alle stelline della settimana in arrivo:

Top del giorno venerdì 30 luglio (Luna in Toro);

venerdì 30 luglio (Luna in Toro); ★★★★★ lunedì 26, sabato 31 e domenica 1 agosto;

★★★★ martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29.

♊ Gemelli: voto 6. Settimana messa in preventivo con il voto della discreta sufficienza. Diciamo che poteva essere un sette se non fosse per alcuni transiti negativi per il segno (li andremo a valutare negli oroscopi giornalieri). In amore in primo piano sentimenti, amicizia e famiglia. Anche per le coppie più collaudate, offrirà scoperte nuove: saprete vedere nel partner aspetti che finora non avevate preso in considerazione.

Belle novità per i single soprattutto nelle giornate di lunedì e sabato. Intanto nel lavoro siete abbastanza attrezzati, in questo periodo, per puntare al successo e al soddisfacimento di certe vostre ambizioni. Pianeti di parte vi spianano la strada.

Le giornate buone per agire e quando stare fermi:

★★★★★ lunedì 26 e sabato 31;

★★★★ martedì 27, venerdì 30 e domenica 1° agosto;

★★★ mercoledì 28 luglio;

★★ giovedì 29 luglio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5. Settimana poco fortunata in quanto preannuncia un po' di agitazione generale. Pertanto i prossimi sette giorni in calendario saranno da vivere con una certa concentrazione. Qualche piccola nube potrà offuscare il vostro cielo sentimentale: il tentativo di tenere i piedi in due staffe sarà destinato all’insuccesso!

Non fate i birichini se siete già legati. Nel lavoro siete abbastanza attrezzati, in questo periodo, per puntare al successo e al soddisfacimento di certe vostre ambizioni. I vostri pianeti amici vi spianano la strada venerdì, mercoledì, giovedì e sabato.

Le stelle giorno per giorno:

★★★★★ venerdì 30 luglio;

★★★★ mercoledì 28, giovedì 29 e sabato 31;

★★★ lunedì 26 e domenica 1° agosto;

★★ martedì 27 luglio.

♌ Leone: voto 7. Settimana bella e pulita, senza grosse magagne da digerire. Diciamo che la parte terminale del periodo non sarà tutta rose e fiori, visto che sabato 31 porterà tre stelle "sottotono" e domenica 1° agosto sarà pronta a rincarare la dose con solo due stelline da "ko". L’importante è fare centro in amore.

Le stelle sono tutte al vostro fianco, pronte a sostenervi in ogni vostra iniziativa o conquista amorosa: avrete voglia di accudire, coccolare, quasi viziare il vostro partner. Nel lavoro farete di tutto per raggiungere i traguardi desiderati. La fortuna potrebbe essere dalla vostra parte e consentirvi di raccogliere abbondanti frutti, soprattutto sul piano economico.

La classifica a stelline di competenza del Leone:

Top del giorno giovedì 29 luglio;

giovedì 29 luglio; ★★★★★ martedì 27 e mercoledì 28;

★★★★ lunedì 26 e venerdì 30;

★★★ sabato 31 luglio;

★★ domenica 1° agosto.

♍ Vergine: voto 7. Sul lavoro ci sono questioni che non vanno affrontate, ma abbandonate: e non è di certo una sconfitta. Secondo l'oroscopo della settimana 26 luglio al 1° agosto, realizzerete molti progetti, a patto di volerlo.

Parlando d'amore, nel microcosmo dei sentimenti tutto gira velocemente e sono parecchi gli incontri e le conquiste che vi aspettano, se siete soli. Tutto bene anche per chi è già in coppia. Queste in arrivo sono giornate che fanno intravedere sviluppi vantaggiosi per gli interessi professionali e di carriera. Finalmente la stima che vi meritate verrà riconosciuta e a giovane sarà vita di coppia e gli affetti in generale. I prossimi transiti in programma daranno via libera a piccoli sogni nel cassetto.

Il report astrale dei prossimi sette giorni:

Top del giorno sabato 31 luglio;

sabato 31 luglio; ★★★★★ lunedì 26 e domenica 1;

★★★★ martedì 27 e mercoledì 28;

★★★ venerdì 30 luglio;

★★ giovedì 29 luglio (Marte in Vergine).

