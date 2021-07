Primo weekend del mese di luglio che sta per iniziare. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 3 luglio 2021 per tutti i segni e le indicazioni che stelle e pianeti porteranno.

Ariete: in amore il fine settimana vi aiuterà, in particolare non farà mancare novità importanti. Nel lavoro i progetti che nascono ora potranno essere vantaggiosi.

Toro: per i sentimenti le nuove storie non sono ancora durature. Le storie invece che vanno avanti da tempo dovranno dovranno fare attenzione alle provocazioni. Nel lavoro cercate di risolvere un problema in modo veloce e accurato.

Gemelli: a livello sentimentale in questa giornata potrete andare incontro a delle discussioni, per questo motivo meglio evitare azzardi. Nel lavoro se qualcosa non va al momento sarà possibile risolverlo. Attenzione comunque dei momenti di nervosismo.

Cancro: in amore giornata a metà, con il pomeriggio migliore della mattina. Alcuni sentono la necessità di un cambiamento. A livello lavorativo giornata non esaltante, potrete però recuperare presto.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento importante, anche se non mancheranno delle polemiche. Nel lavoro, se c'è qualche preoccupazione questa dovrà essere gestita con pazienza, per questo motivo meglio mantenere la calma.

Vergine: per i sentimenti momento favorevole visto che la Luna è in buon aspetto.

Nel lavoro alcuni non si sentono orgogliosi di quanto fatto, per questo motivo le discussioni in un progetto non mancheranno.

Previsioni e oroscopo del 3 luglio 2021: la giornata

Bilancia: a livello amoroso giornata che porterà uno stato di maggiore confusione. C'è la necessità di fare chiarezza in una storia. Nel lavoro, se cercate nuove opportunità ora non mancheranno.

Scorpione: per i sentimenti i nuovi incontri sono importanti per i single. Attenzione solo a non azzardare troppo. Nel lavoro le cose ora vanno meglio, potete ora cercare di risolvere alcuni problemi.

Sagittario: a livello amoroso le difficoltà delle scorse settimane ora potranno essere superati. Le nuove storie sono favorite.

Nel lavoro prestate particolare attenzione dal punto di vista economico.

Capricorno: in amore fine settimana che porterà maggiori emozioni. Dovrete solo però essere prudenti. Nel lavoro qualcosa inizia a muoversi, in particolare una richiesta fatta agli inizi dell'anno.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale nei sentimenti è meglio evitare polemiche, sarà importante risolvere una questione. Nel lavoro c'è voglia di fare e di rimettersi in gioco per un progetto a cui eravate legati.

Pesci: in amore con Venere in opposizione a breve meglio parlare adesso. Le storie nate da poco sono interessanti. Nel lavoro sarà necessario ascoltare le proposte che arrivano.