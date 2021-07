Le previsioni zodiacali di venerdì 30 luglio 2021 sono pronte a svelare come andrà il periodo tastando il polso alle stelle del periodo. Sotto osservazione, quindi, l'andamento presunto di questo venerdì di fine settimana. Da segnalare in questa giornata l'arrivo della Luna in Toro, con il Sole fermo in Leone e in ottima congiunzione a Mercurio. Prezioso il trigono Venere-Urano come anche il sestile Luna-Giove con Nettuno in Pesci anch'esso interessato dal sestile con Plutone in Capricorno. A trarre giovamento da tale quadro, due dei sei segni in analisi in questo contesto.

Secondo l'Astrologia del periodo, si prevede che ad avere massimo supporto da astri benevoli saranno sicuramente Bilancia e Scorpione, entrambi pienamente valutati con le cinque stelle della buona fortuna.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 30 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 30 luglio

Bilancia: ★★★★★. Partirà in quinta marcia questo vostro gran venerdì di fine settimana, in particolare nei rapporti sentimentali. In amore, soprattutto con il partner o la persona del cuore, tutto procederà bene e nella giusta direzione, a patto, però, che non permettiate a quel parente stretto di ingerire nella vostra vita di personale.

Single, in arrivo una possibile avventura, intensa e fugace o una storia d’amore che potrebbe cambiarvi la vita. Nel lavoro, ottime le prospettive, purché ogni decisione venga presa in armonia con le vostre possibilità. Le dovrete sempre valutare man mano, in tempo reale, con senso critico e massima obbiettività.

Scorpione: ★★★★★.

Le previsioni zodiacali di venerdì per quanto riguarda l'amore, indicano che si presenterà decisamente a favore. Cercate per una volta di apprezzare la calma, la tranquillità e forse addirittura la solita noia della routine di coppia. Per i sentimenti in generale, saranno favorite profonde trasformazioni sia in coppia che negli affari di cuore con problemi aperti: qualunque cosa decidiate di fare, in ogni modo le cose cambieranno radicalmente (in meglio!).

Single, tante le occasioni d’incontro e altrettante le tentazioni di spendere denaro oltre il buonsenso. Comunque, da non perdere di vista la cosiddetta giusta misura. Nel lavoro, sicuramente di fronte ad eventuali incarichi di una certa portata, per non dire esattamente molto impegnativi, non tiratevi mai indietro: dovete avere cieca fiducia nelle vostre capacità.

Sagittario: ★★★. La giornata del 30 luglio si annuncia in grande stile per molti voi nativi. In generale, il desiderio di serenità e dello stare bene con se stessi favorirà una decisione importante: alcune situazioni sono ormai mature: pronti a fare quel famoso passo, per qualcuno molto significativo? L'oroscopo del 30 luglio consiglia, parlando d'amore, che dovreste chiarire o proporre qualcosa di nuovo a qualcuno che vi interessa o che desiderate: fatelo entro questo venerdì, perché già sabato o domenica non sarà davvero più il caso!

Per i single, organizzate qualcosa fuori dall'ordinario in modo da approfittare per avviare un dialogo costruttivo con chi vorreste accanto. Nostalgie amorose ridondanti nel cuore? Non idealizzate storie ormai concluse, guardare al futuro con altri occhi. Nel lavoro realizzate solo progetti di un certo valore.

Oroscopo e stelle del giorno 30 luglio

Capricorno: ★★. La giornata del 30 luglio potrebbe risultare abbastanza "delicata" in alcune questioni a stampo sentimentale. In pratica, stelle contrarie al segno non saranno ben disposte (neanche un po'!) a dare una mano, quindi avrete da impegnarvi più del solito. In merito agli affetti, ci sarà da aprire gli occhi su qualcosa a cui, finora, avete preferito soprassedere.

Non dovete fare come gli struzzi, cioè nascondere la testa sotto la sabbia continuando a far finta di niente: è arrivata l'ora di prenderete la giusta decisione; voi da quale parte state? Single, date fiducia e tempo alle cose, vedrete che il saper aspettare vi restituirà indietro mille soddisfazioni. Questo giovedì il dialogo non solo è necessario ma fondamentale! Nel lavoro, qualche momento di tensione per un impegno interminabile, poco male: affidatevi pure al prezioso sostegno di quel collega fidato che sapete.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano che la giornata andrà via bene, anche se non senza qualche episodio degno di attenzione particolare. Una certa simpatia potrebbe instaurarsi con una persona appena conosciuta: qualunque siano gli sviluppi futuri, per ora vi state divertendo, poi si vedrà.

In campo sentimentale, nell'eventualità di voler rincorrere forti emozioni potreste cacciarvi in una situazione alquanto difficile: non mettete in discussione gli obiettivi raggiunti. Single, evitate di credere ancora che gli asini possano volare!: il riferimento esclusivamente per quelle proposte troppo belle per essere vere. Puntate solo verso opportunità affettive concrete. Nel lavoro, siate disponibili ad attività di gruppo: dallo scambio nascono le cose migliori.

Pesci: ★★★★. Il prossimo venerdì per voi del segno non dovrebbe essere troppo penalizzante, anzi: se preso con lo spirito giusto potrebbe regalare ottime soddisfazioni. In amore, l'oroscopo del giorno 30 luglio consiglia di lasciare che le cose vadano da sole, se non si vuole rischiare di commettere nuovi errori.

In coppia avete finalmente deciso di stabilire nel dettaglio alcune questioni di rilievo: sarebbe meglio definirle al più presto. A coloro ancora single una raccomandazione: chi ha più di una persona nel cuore, e quindi i soliti "due piedi in una scarpa" potrebbe trovarsi a breve a dover fare una scelta. Attenzione alle relazioni troppo trasgressive... Nel lavoro, cercate di essere ordinati, organizzati e di non lasciare niente in sospeso. Il vecchio detto "non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi" per voi dovrà essere Vangelo.

Classifica dell'oroscopo di venerdì 30 luglio, tutti i segni

La classifica completa interessante la giornata del 30 luglio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno, come anche portare delusione a qualche altro, nel contesto considerato in giornata negativa.

Il evidenza in questa giornata finale della settimana lavorativa, l'entrata della Luna nel comparto del Toro. Possibili azioni riparatrici da apportare in quei rapporti d'amore che necessitassero di interventi in tal senso. Curiosi di sapere quali saranno i favoriti dall'Astrologia di domani? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di venerdì 30 luglio: